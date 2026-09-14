Apple выпустила watchOS 27: что нового и какие Apple Watch получат обновление

Apple выпустила watchOS 27, и это тот редкий случай, когда апдейт для часов получился заметным, а не косметическим. На запястье появился обновленный Siri, поменялась логика приложений и жестов, подтянулись тренировки и здоровье. Но есть и вторая сторона: список совместимых часов заметно урезали, а часть старых претензий к системе никуда не делась — даже в watchOS 27 Apple так и не исправила несколько проблем, которые тянутся из прошлых версий. Ниже разберу, какие модели получат обновление, как поставить его без сюрпризов и что реально изменится в повседневной носке.



Какие Apple Watch обновятся до watchOS 27

Начнем с совместимости, потому что тут Apple прошлась ножницами особенно жестко. В этот раз за бортом остались сразу несколько относительно свежих часов, и компании даже пришлось объяснять причины такого решения публично. Логика знакомая: новые функции завязаны на производительность чипа, а старому железу их, по версии Apple, уже не потянуть.

Обновиться до watchOS 27 смогут такие модели:

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4 едут с watchOS 27 прямо из коробки, поэтому в списке на обновление их нет — система стоит там с первого включения.

А вот пять устаревших моделей остаются на watchOS 26 навсегда: это Series 6, Series 7, Series 8, SE 2-го поколения и самый первый Apple Watch Ultra. Обиднее всего за Ultra: часы стоили под тысячу долларов, вышли не так уж давно, а поддержку по части новых функций им уже обрубили. Обновления безопасности обещают выпускать еще пару лет, но свежих фишек владельцы не увидят. И еще нюанс, о котором забывают: watchOS 27 работает только в связке с iPhone на iOS 27, а сам смартфон должен быть не старше iPhone 11. Если телефон вы не обновили, часы просто не увидят апдейт в списке доступных.

Как обновиться и почему откат уже не сработает

Сам процесс несложный, но порядок действий важен. Перед установкой стоит трезво решить, нужен ли вам апдейт прямо сейчас: я, например, не буду обновлять свои часы в первые дни и уже подробно объяснил почему.

И вот что критично: откат уже невозможен. В отличие от iPhone, где иногда есть короткое окно для отката, пока Apple подписывает старую сборку, Apple Watch вернуть на предыдущую watchOS нельзя вообще никак. Поставили — значит, живете на новой системе до следующих обновлений. Так что если сомневаетесь или у вас единственные рабочие часы, лучше выждать неделю-другую и почитать первые отзывы.

Если решились, порядок установки такой:

Сначала обновите iPhone до iOS 27. Без этого шага часы апдейт не получат: откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Поставьте Apple Watch на зарядку и убедитесь, что заряд минимум 50 процентов. Держите часы и iPhone рядом и подключите их к одной сети Wi-Fi. Откройте на iPhone приложение Watch и зайдите в раздел Основные — Обновление ПО. Либо обновляйтесь прямо с часов: Настройки — Основные — Обновление ПО. Нажмите Загрузить и установить, введите пароль и дождитесь окончания. Часы перезагрузятся сами.

Установка может занять минут сорок, а то и больше, так что лучше запускать ее вечером на зарядке, а не за пять минут до выхода из дома. Не нашли нужный пункт меню или обновление зависло на середине? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Siri, жесты и новый интерфейс на запястье

Теперь самое интересное — ради чего апдейт и затевался. Главная звезда watchOS 27 это новая Siri на базе Apple Intelligence. Ассистент наконец понимает контекст, ведет нормальный диалог, лезет в ваши данные и выполняет действия прямо в приложениях. Он может найти номер водительского удостоверения в заметках, вытащить код от арендованной квартиры из письма или поделиться деталями рейса с близкими. Появилось и отдельное приложение Siri, где собираются все разговоры: начать можно на iPhone, а продолжить на часах.

Правда, без ложки дегтя не обошлось. Siri AI пока запускается только на английском и требует iPhone 15 Pro или новее с включенным Apple Intelligence. Для России это значит, что полноценно распробовать новая Siri на запястье прямо сейчас не выйдет — придется ждать поддержки других языков.

Интерфейс тоже переделали. Вместо привычной сетки иконок появился динамический экран приложений: нажимаете колесико Digital Crown, и часы показывают то, чем вы пользуетесь чаще всего, а Siri вынесен в центр. Добавили удобный жест одной рукой: сжали указательный и большой пальцы один раз и выбрали виджет в Smart Stack, даже когда вторая рука занята. Двойное касание листает виджеты, а взмах кистью возвращает на циферблат. Мелочь, но в реальной жизни, когда в одной руке пакеты или поручень в метро, экономит нервы.

Сам Smart Stack поумнел и подсовывает виджеты по ситуации: где припаркована машина, чей сегодня день рождения, транспортная карта перед турникетом, напоминание перевести будильник накануне праздника. Приложение Find My переписали с нуля — теперь это единая карта, где собраны устройства, люди и вещи, плюс точный поиск. В телефоне появилась функция Call Context: часы понимают, что вы звоните, например, в отель или авиакомпанию, и заранее вытаскивают на экран код брони или номер подтверждения. Дизайн Liquid Glass подкрутили для читаемости, в прошлой версии на ярком солнце текст местами откровенно плыл.

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Что изменилось в тренировках, здоровье и автономности

Apple Watch без спорта и здоровья это уже не Apple Watch, так что и тут накидали полезного. Workout Buddy, голосовой мотиватор на базе Apple Intelligence, теперь работает без iPhone — достаточно Wi-Fi в спортзале и телефон можно спокойно оставить в раздевалке. Он подтягивает данные о прошлых тренировках и дает более осмысленные подсказки по темпу, дистанции и времени. Заодно Apple улучшила алгоритмы для беговой дорожки и ходьбы в помещении, так что дистанцию часы считают точнее. В приложении Здоровье появилась поддержка перименопаузы и менопаузы: часы отслеживают отклонения цикла и присылают уведомления, актуально для пользовательниц от 40 лет. Функция узкая, но кому-то реально важная.

Отдельно порадовала работа над автономностью. Система теперь сама предлагает отключить то, чем вы почти не пользуетесь: жесты, напоминания о старте тренировки, поднятие запястья для вызова Siri. Все это возвращается в настройках одним тапом, если передумаете, так что бояться нечего. Wallet научился хранить любые карты и пропуска со штрихкодом или QR-кодом, а закрепить их можно все в том же Smart Stack. Режим Apple Watch для детей тоже подтянули: переделали Экранное время и добавили гибкую настройку доступных приложений и разрешенных контактов.

Если после обновления захочется прокачать часы аксессуарами вроде ремешков, зарядных стендов или защитных чехлов подешевле, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там регулярно выкладываем годные находки с распродаж. В сухом остатке watchOS 27 это не проходной апдейт, а ощутимый шаг вперед, особенно на фоне последних лет застоя. Если ваши часы попали в список совместимых, ставить однозначно стоит. Просто помните про необратимость и сначала обновите iPhone.