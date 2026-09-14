Apple выпустила watchOS 27: что нового и какие Apple Watch получат обновление

Кирилл Пироженко

Apple выпустила watchOS 27, и это тот редкий случай, когда апдейт для часов получился заметным, а не косметическим. На запястье появился обновленный Siri, поменялась логика приложений и жестов, подтянулись тренировки и здоровье. Но есть и вторая сторона: список совместимых часов заметно урезали, а часть старых претензий к системе никуда не делась — даже в watchOS 27 Apple так и не исправила несколько проблем, которые тянутся из прошлых версий. Ниже разберу, какие модели получат обновление, как поставить его без сюрпризов и что реально изменится в повседневной носке.

Логотип watchOS 27 рядом с Apple Watch

Логотип watchOS 27 рядом с Apple Watch

Какие Apple Watch обновятся до watchOS 27

Начнем с совместимости, потому что тут Apple прошлась ножницами особенно жестко. В этот раз за бортом остались сразу несколько относительно свежих часов, и компании даже пришлось объяснять причины такого решения публично. Логика знакомая: новые функции завязаны на производительность чипа, а старому железу их, по версии Apple, уже не потянуть.

Apple Watch Series 10 получат свежую версию watchOS 27

Apple Watch Series 10 получат свежую версию watchOS 27

Обновиться до watchOS 27 смогут такие модели:

  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Ultra 3

Новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4 едут с watchOS 27 прямо из коробки, поэтому в списке на обновление их нет — система стоит там с первого включения.

А вот пять устаревших моделей остаются на watchOS 26 навсегда: это Series 6, Series 7, Series 8, SE 2-го поколения и самый первый Apple Watch Ultra. Обиднее всего за Ultra: часы стоили под тысячу долларов, вышли не так уж давно, а поддержку по части новых функций им уже обрубили. Обновления безопасности обещают выпускать еще пару лет, но свежих фишек владельцы не увидят. И еще нюанс, о котором забывают: watchOS 27 работает только в связке с iPhone на iOS 27, а сам смартфон должен быть не старше iPhone 11. Если телефон вы не обновили, часы просто не увидят апдейт в списке доступных.

Как обновиться и почему откат уже не сработает

Сам процесс несложный, но порядок действий важен. Перед установкой стоит трезво решить, нужен ли вам апдейт прямо сейчас: я, например, не буду обновлять свои часы в первые дни и уже подробно объяснил почему.

И вот что критично: откат уже невозможен. В отличие от iPhone, где иногда есть короткое окно для отката, пока Apple подписывает старую сборку, Apple Watch вернуть на предыдущую watchOS нельзя вообще никак. Поставили — значит, живете на новой системе до следующих обновлений. Так что если сомневаетесь или у вас единственные рабочие часы, лучше выждать неделю-другую и почитать первые отзывы.

Если решились, порядок установки такой:

Меню установки watchOS 27

Меню установки watchOS 27

  1. Сначала обновите iPhone до iOS 27. Без этого шага часы апдейт не получат: откройте Настройки — Основные — Обновление ПО.
  2. Поставьте Apple Watch на зарядку и убедитесь, что заряд минимум 50 процентов.
  3. Держите часы и iPhone рядом и подключите их к одной сети Wi-Fi.
  4. Откройте на iPhone приложение Watch и зайдите в раздел Основные — Обновление ПО.
  5. Либо обновляйтесь прямо с часов: Настройки — Основные — Обновление ПО.
  6. Нажмите Загрузить и установить, введите пароль и дождитесь окончания. Часы перезагрузятся сами.

Установка может занять минут сорок, а то и больше, так что лучше запускать ее вечером на зарядке, а не за пять минут до выхода из дома. Не нашли нужный пункт меню или обновление зависло на середине? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Siri, жесты и новый интерфейс на запястье

Теперь самое интересное — ради чего апдейт и затевался. Главная звезда watchOS 27 это новая Siri на базе Apple Intelligence. Ассистент наконец понимает контекст, ведет нормальный диалог, лезет в ваши данные и выполняет действия прямо в приложениях. Он может найти номер водительского удостоверения в заметках, вытащить код от арендованной квартиры из письма или поделиться деталями рейса с близкими. Появилось и отдельное приложение Siri, где собираются все разговоры: начать можно на iPhone, а продолжить на часах.

Новое меню рекомендованных приложений

Новое меню рекомендованных приложений

Правда, без ложки дегтя не обошлось. Siri AI пока запускается только на английском и требует iPhone 15 Pro или новее с включенным Apple Intelligence. Для России это значит, что полноценно распробовать новая Siri на запястье прямо сейчас не выйдет — придется ждать поддержки других языков.

Интерфейс тоже переделали. Вместо привычной сетки иконок появился динамический экран приложений: нажимаете колесико Digital Crown, и часы показывают то, чем вы пользуетесь чаще всего, а Siri вынесен в центр. Добавили удобный жест одной рукой: сжали указательный и большой пальцы один раз и выбрали виджет в Smart Stack, даже когда вторая рука занята. Двойное касание листает виджеты, а взмах кистью возвращает на циферблат. Мелочь, но в реальной жизни, когда в одной руке пакеты или поручень в метро, экономит нервы.

Новое меню приложений и обновленный Smart Stack, который лучше подстраивается под пользователя

Новое меню приложений и обновленный Smart Stack, который лучше подстраивается под пользователя

Сам Smart Stack поумнел и подсовывает виджеты по ситуации: где припаркована машина, чей сегодня день рождения, транспортная карта перед турникетом, напоминание перевести будильник накануне праздника. Приложение Find My переписали с нуля — теперь это единая карта, где собраны устройства, люди и вещи, плюс точный поиск. В телефоне появилась функция Call Context: часы понимают, что вы звоните, например, в отель или авиакомпанию, и заранее вытаскивают на экран код брони или номер подтверждения. Дизайн Liquid Glass подкрутили для читаемости, в прошлой версии на ярком солнце текст местами откровенно плыл.

Хотите первыми узнавать про новые фишки watchOS и iOS? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем апдейты по горячим следам.

Что изменилось в тренировках, здоровье и автономности

Apple Watch без спорта и здоровья это уже не Apple Watch, так что и тут накидали полезного. Workout Buddy, голосовой мотиватор на базе Apple Intelligence, теперь работает без iPhone — достаточно Wi-Fi в спортзале и телефон можно спокойно оставить в раздевалке. Он подтягивает данные о прошлых тренировках и дает более осмысленные подсказки по темпу, дистанции и времени. Заодно Apple улучшила алгоритмы для беговой дорожки и ходьбы в помещении, так что дистанцию часы считают точнее. В приложении Здоровье появилась поддержка перименопаузы и менопаузы: часы отслеживают отклонения цикла и присылают уведомления, актуально для пользовательниц от 40 лет. Функция узкая, но кому-то реально важная.

Работа Workout Buddy на Apple Watch

Работа Workout Buddy на Apple Watch

Отдельно порадовала работа над автономностью. Система теперь сама предлагает отключить то, чем вы почти не пользуетесь: жесты, напоминания о старте тренировки, поднятие запястья для вызова Siri. Все это возвращается в настройках одним тапом, если передумаете, так что бояться нечего. Wallet научился хранить любые карты и пропуска со штрихкодом или QR-кодом, а закрепить их можно все в том же Smart Stack. Режим Apple Watch для детей тоже подтянули: переделали Экранное время и добавили гибкую настройку доступных приложений и разрешенных контактов.

Если после обновления захочется прокачать часы аксессуарами вроде ремешков, зарядных стендов или защитных чехлов подешевле, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там регулярно выкладываем годные находки с распродаж. В сухом остатке watchOS 27 это не проходной апдейт, а ощутимый шаг вперед, особенно на фоне последних лет застоя. Если ваши часы попали в список совместимых, ставить однозначно стоит. Просто помните про необратимость и сначала обновите iPhone.

Apple WatchwatchOS 27Обновление iOS и устройств Apple
Новости по теме: watchOS 27
Apple случайно засветила главные фишки новых Apple Watch до презентации. Их нашли в watchOS 27. Фото.
Apple случайно засветила главные фишки новых Apple Watch до презентации. Их нашли в watchOS 27
3 функции, которые пропадут с Apple Watch в watchOS 27. Подумайте, прежде чем обновляться. Фото.
3 функции, которые пропадут с Apple Watch в watchOS 27. Подумайте, прежде чем обновляться
Почему я не буду обновлять свои Apple Watch Series 10 на watchOS 27. Фото.
Почему я не буду обновлять свои Apple Watch Series 10 на watchOS 27