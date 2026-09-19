Чем отличаются Apple Watch Series 11 от Series 12 и стоит ли менять

Apple Watch Series 12 поступят в свободную продажу через некоторое время, и у владельца прошлогодней Series 11 закономерно чешутся руки: менять или подождать. Снаружи часы почти не изменились, а вот внутри Apple прошлась основательно — новый чип, переделанная система датчиков здоровья, быстрая зарядка и целый набор функций с искусственным интеллектом. Про то, что нового появилось в Series 12, у нас уже выходил отдельный материал, а здесь я разложу все отличия в Series 11 по полочкам и честно скажу, кому апгрейд нужен, а кому нет.



Корпус и начинка: где прибавили

По размерам линейка осталась прежней: те же версии на 42 и 46 мм. Но корпус чуть подрос в ширину, а вместе с ним и рамки вокруг экрана, хотя сама диагональ дисплея не изменилась. Появился новый цвет Dark Bronze для алюминия и вариант в керамике, в оттенках Pearl White и Night Blue. Алюминиевые Series 12 вдобавок получили Ceramic Shield 2, стекло прочнее прежнего. Чтобы не гоняться за этими цифрами по абзацам, я свел ключевые характеристики обеих моделей в одну таблицу, так разницу видно с одного взгляда.

Характеристика Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 12 Размеры моделей 42 и 46 мм 42 и 46 мм Ширина корпуса (версия 42 мм) 36 мм 37 мм Ширина корпуса (версия 46 мм) 39 мм 40 мм Диагональ экрана без изменений без изменений Новые варианты корпуса — Dark Bronze (алюминий), керамика Pearl White и Night Blue Ceramic Shield 2 (алюминий) нет да Чип S10 S11 Оперативная память 2 ГБ 4 ГБ Система датчиков здоровья прежняя новая Health Sensing System Датчик сердца прежний электрический 2-го поколения плюс постоянный оптический Точность геолокации GPS Precision L1 GPS Быстрая зарядка (15 минут) до 8 часов работы до 12 часов работы Заявленная автономность 24 часа 24 часа Автономность на уличной тренировке до 8 часов до 10 часов Аудиоинтеллект (Audio Intelligence) нет есть Приложение «Готовность» нет есть

Главных сдвигов здесь три. Во-первых, чип: S11 стал первым заметным приростом производительности со времен S9 образца 2023 года, а между ними Apple обновляла процессор скорее для галочки. Во-вторых, оперативной памяти теперь 4 ГБ вместо двух, это запас на будущие функции и более отзывчивый интерфейс. В-третьих, точность геолокации: вместо простого GPS в Series 12 появился Precision L1 GPS, и на пробежке среди городских высоток трек должен ложиться ровнее.

Перед покупкой прикиньте, какой корпус вам ближе по деньгам и по весу: керамика выглядит дороже и благороднее, но и стоит соответствующе, а алюминий с новым стеклом — разумный компромисс цены и защиты. Все крупные анонсы Apple и свежие тесты гаджетов мы разбираем одними из первых, так что заглядывайте в наши каналы в Telegram и МАКС.

Датчики здоровья научились большему

Самое интересное Apple спрятала под корпусом. Series 12 получили новую систему датчиков, которую в компании назвали Health Sensing System, по сути это переработка всей внутренней начинки, что отвечает за здоровье. Если вы только присматриваетесь к часам и не знаете, с чего начать, у нас есть подборка на 6 советов для каждого владельца, а тем, кто уже носит Apple Watch каждый день, обновленные сенсоры дадут заметно больше данных.

Пульс теперь измеряется точнее и чаще. За него отвечают электрический датчик сердца второго поколения и постоянно активный оптический сенсор. Вместе они позволяют часам снимать пульс в фоне с высокой частотой, а вынести показатель на циферблат можно через новое усложнение с частотой сердца. Вариабельность сердечного ритма стала фиксироваться до 24 раз чаще, и под нее выделили отдельный раздел в приложении «Пульс».

Появился и новый показатель Recovery HRV: он заточен под то, чтобы ловить ежедневные сигналы стресса и восстановления. Заодно подтянули шагомер — шаги считаются точнее, а следить за ними в реальном времени помогает свежее усложнение прямо на циферблате. Мелочь, но приятная: раньше приходилось лезть в приложение, теперь цифра всегда перед глазами.

Аудиоинтеллект и оценка готовности

А вот софт в этом году привязали к железу, чего Apple обычно не делает. Часть новых функций работает только на Series 12 и на часах Apple Watch Ultra 4, потому что им нужен свежий чип S11. Так что владельцам Series 11 тут ловить нечего, даже после обновления системы.

Главная новинка называется Audio Intelligence, и подают ее как целый новый класс функций Apple Intelligence. Что-то появится сразу, что-то подъедет обновлением ближе к концу 2026 года. Siri Recap делает короткие резюме разговоров, чтобы позже освежить в памяти суть: система сама придумывает заголовок и выделяет главные мысли в новом приложении Siri. Live Rewind помогает вспомнить только что сказанное — двойное нажатие на колесико Digital Crown показывает последние 15 секунд беседы текстом. Встроенный Shazam на лету распознает музыку вокруг и выводит название трека с исполнителем в Smart Stack. А распознавание звуков предупреждает людей с проблемами слуха о сиренах, будильниках, дверном звонке или плаче ребенка, причем даже когда iPhone нет рядом.

Вторая заметная штука — приложение «Готовность». Оно смотрит на вашу недавнюю активность, тренировочную нагрузку, показатели организма и оценку сна, а на выходе дает одну цифру от 0 до 10 и понятный совет: восстанавливайся, действуй аккуратно, ты готов или можно выкладываться. Удобно с утра: глянул на экран и сразу понял, устраивать сегодня тяжелую тренировку или дать себе передышку.

По автономности заявленные сутки никуда не делись, но заряжается Series 12 ощутимо быстрее. За 15 минут у розетки набегает до 12 часов работы против прежних восьми. На уличной тренировке часы теперь тянут до 10 часов, это на четверть больше, чем у Series 11, и для трейлраннеров с любителями долгих велозаездов разница существенная. Запасную зарядку или новый ремешок к часам, кстати, выгоднее ловить на распродажах, а самые интересные находки с AliExpress мы складываем в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Кому стоит менять Series 11 на Series 12

Теперь по делу, кому этот апгрейд оправдан. Если вы плотно завязаны на здоровье и спорт, новая система датчиков, оценка готовности и более точный пульс дают ровно то, ради чего Apple Watch и покупают. Тем, кто хочет пощупать функции с искусственным интеллектом вроде Siri Recap и Live Rewind, тоже прямая дорога на Series 12, на старых часах их просто нет.

А вот если у вас Series 11 и часы нужны ради уведомлений, звонков и базовой активности, спешить некуда. Внешне разница незаметна, экран тот же, а большинство повседневных сценариев прошлая модель закрывает без вопросов. В этом случае логичнее подождать год-другой или присмотреться к более ранним моделям со скидкой. Отдельная история — те, кто идет с очень старых Apple Watch или вообще берет первые часы: для них Series 12 станут заметным скачком сразу по всем фронтам.

Если сомневаетесь, стоит ли переходить на новинку именно вам, или уже взяли ее и хотите настроить по уму, залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе. А коротко вывод такой: снаружи Apple почти ничего не трогала, зато внутри Series 12 стали умнее и выносливее. Апгрейд в первую очередь для тех, кому важны здоровье, спорт и новые возможности Apple Intelligence, а всем остальным можно спокойно пропустить этот год.