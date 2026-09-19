Чем отличаются Apple Watch Series 11 от Series 12 и стоит ли менять

Миша Королев

Apple Watch Series 12 поступят в свободную продажу через некоторое время, и у владельца прошлогодней Series 11 закономерно чешутся руки: менять или подождать. Снаружи часы почти не изменились, а вот внутри Apple прошлась основательно — новый чип, переделанная система датчиков здоровья, быстрая зарядка и целый набор функций с искусственным интеллектом. Про то, что нового появилось в Series 12, у нас уже выходил отдельный материал, а здесь я разложу все отличия в Series 11 по полочкам и честно скажу, кому апгрейд нужен, а кому нет.

Apple Watch Series 11 и 12 рядом друг с другом

Apple Watch Series 11 и 12 рядом друг с другом

Корпус и начинка: где прибавили

По размерам линейка осталась прежней: те же версии на 42 и 46 мм. Но корпус чуть подрос в ширину, а вместе с ним и рамки вокруг экрана, хотя сама диагональ дисплея не изменилась. Появился новый цвет Dark Bronze для алюминия и вариант в керамике, в оттенках Pearl White и Night Blue. Алюминиевые Series 12 вдобавок получили Ceramic Shield 2, стекло прочнее прежнего. Чтобы не гоняться за этими цифрами по абзацам, я свел ключевые характеристики обеих моделей в одну таблицу, так разницу видно с одного взгляда.

Характеристика Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 12
Размеры моделей 42 и 46 мм 42 и 46 мм
Ширина корпуса (версия 42 мм) 36 мм 37 мм
Ширина корпуса (версия 46 мм) 39 мм 40 мм
Диагональ экрана без изменений без изменений
Новые варианты корпуса Dark Bronze (алюминий), керамика Pearl White и Night Blue
Ceramic Shield 2 (алюминий) нет да
Чип S10 S11
Оперативная память 2 ГБ 4 ГБ
Система датчиков здоровья прежняя новая Health Sensing System
Датчик сердца прежний электрический 2-го поколения плюс постоянный оптический
Точность геолокации GPS Precision L1 GPS
Быстрая зарядка (15 минут) до 8 часов работы до 12 часов работы
Заявленная автономность 24 часа 24 часа
Автономность на уличной тренировке до 8 часов до 10 часов
Аудиоинтеллект (Audio Intelligence) нет есть
Приложение «Готовность» нет есть

Главных сдвигов здесь три. Во-первых, чип: S11 стал первым заметным приростом производительности со времен S9 образца 2023 года, а между ними Apple обновляла процессор скорее для галочки. Во-вторых, оперативной памяти теперь 4 ГБ вместо двух, это запас на будущие функции и более отзывчивый интерфейс. В-третьих, точность геолокации: вместо простого GPS в Series 12 появился Precision L1 GPS, и на пробежке среди городских высоток трек должен ложиться ровнее.

Новый чип S11 в Apple Watch Series 12

Новый чип S11 в Apple Watch Series 12

Перед покупкой прикиньте, какой корпус вам ближе по деньгам и по весу: керамика выглядит дороже и благороднее, но и стоит соответствующе, а алюминий с новым стеклом — разумный компромисс цены и защиты. Все крупные анонсы Apple и свежие тесты гаджетов мы разбираем одними из первых, так что заглядывайте в наши каналы в Telegram и МАКС.

Датчики здоровья научились большему

Самое интересное Apple спрятала под корпусом. Series 12 получили новую систему датчиков, которую в компании назвали Health Sensing System, по сути это переработка всей внутренней начинки, что отвечает за здоровье. Если вы только присматриваетесь к часам и не знаете, с чего начать, у нас есть подборка на 6 советов для каждого владельца, а тем, кто уже носит Apple Watch каждый день, обновленные сенсоры дадут заметно больше данных.

Новый датчик сердечного ритма

Новый датчик сердечного ритма

Пульс теперь измеряется точнее и чаще. За него отвечают электрический датчик сердца второго поколения и постоянно активный оптический сенсор. Вместе они позволяют часам снимать пульс в фоне с высокой частотой, а вынести показатель на циферблат можно через новое усложнение с частотой сердца. Вариабельность сердечного ритма стала фиксироваться до 24 раз чаще, и под нее выделили отдельный раздел в приложении «Пульс».

Появился и новый показатель Recovery HRV: он заточен под то, чтобы ловить ежедневные сигналы стресса и восстановления. Заодно подтянули шагомер — шаги считаются точнее, а следить за ними в реальном времени помогает свежее усложнение прямо на циферблате. Мелочь, но приятная: раньше приходилось лезть в приложение, теперь цифра всегда перед глазами.

Аудиоинтеллект и оценка готовности

А вот софт в этом году привязали к железу, чего Apple обычно не делает. Часть новых функций работает только на Series 12 и на часах Apple Watch Ultra 4, потому что им нужен свежий чип S11. Так что владельцам Series 11 тут ловить нечего, даже после обновления системы.

Главная новинка называется Audio Intelligence, и подают ее как целый новый класс функций Apple Intelligence. Что-то появится сразу, что-то подъедет обновлением ближе к концу 2026 года. Siri Recap делает короткие резюме разговоров, чтобы позже освежить в памяти суть: система сама придумывает заголовок и выделяет главные мысли в новом приложении Siri. Live Rewind помогает вспомнить только что сказанное — двойное нажатие на колесико Digital Crown показывает последние 15 секунд беседы текстом. Встроенный Shazam на лету распознает музыку вокруг и выводит название трека с исполнителем в Smart Stack. А распознавание звуков предупреждает людей с проблемами слуха о сиренах, будильниках, дверном звонке или плаче ребенка, причем даже когда iPhone нет рядом.

Новое приложение «Готовность» и работа Audio Intelligence для Shazam

Новое приложение «Готовность» и работа Audio Intelligence для Shazam

Вторая заметная штука — приложение «Готовность». Оно смотрит на вашу недавнюю активность, тренировочную нагрузку, показатели организма и оценку сна, а на выходе дает одну цифру от 0 до 10 и понятный совет: восстанавливайся, действуй аккуратно, ты готов или можно выкладываться. Удобно с утра: глянул на экран и сразу понял, устраивать сегодня тяжелую тренировку или дать себе передышку.

Apple Watch Series 12 на зарядке

Apple Watch Series 12 на зарядке

По автономности заявленные сутки никуда не делись, но заряжается Series 12 ощутимо быстрее. За 15 минут у розетки набегает до 12 часов работы против прежних восьми. На уличной тренировке часы теперь тянут до 10 часов, это на четверть больше, чем у Series 11, и для трейлраннеров с любителями долгих велозаездов разница существенная. Запасную зарядку или новый ремешок к часам, кстати, выгоднее ловить на распродажах, а самые интересные находки с AliExpress мы складываем в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Кому стоит менять Series 11 на Series 12

Теперь по делу, кому этот апгрейд оправдан. Если вы плотно завязаны на здоровье и спорт, новая система датчиков, оценка готовности и более точный пульс дают ровно то, ради чего Apple Watch и покупают. Тем, кто хочет пощупать функции с искусственным интеллектом вроде Siri Recap и Live Rewind, тоже прямая дорога на Series 12, на старых часах их просто нет.

Apple Watch Series 12 на руке

Apple Watch Series 12 на руке

А вот если у вас Series 11 и часы нужны ради уведомлений, звонков и базовой активности, спешить некуда. Внешне разница незаметна, экран тот же, а большинство повседневных сценариев прошлая модель закрывает без вопросов. В этом случае логичнее подождать год-другой или присмотреться к более ранним моделям со скидкой. Отдельная история — те, кто идет с очень старых Apple Watch или вообще берет первые часы: для них Series 12 станут заметным скачком сразу по всем фронтам.

Если сомневаетесь, стоит ли переходить на новинку именно вам, или уже взяли ее и хотите настроить по уму, залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе. А коротко вывод такой: снаружи Apple почти ничего не трогала, зато внутри Series 12 стали умнее и выносливее. Апгрейд в первую очередь для тех, кому важны здоровье, спорт и новые возможности Apple Intelligence, а всем остальным можно спокойно пропустить этот год.

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