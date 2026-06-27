Apple Watch Series 11 или Apple Watch SE 3: какие умные часы выбрать

Apple обновила всю линейку умных часов: в продаже появились Apple Watch SE 3, Series 11 и Ultra 3. Главная интрига в том, что младшие SE 3 получили почти все важные функции: постоянно включенный экран и тот же процессор, что и у Series 11. Кстати, недавно я сам заказал Apple Watch из Дубая, и опыт вышел любопытным. А теперь давайте разберемся, за что на самом деле просят доплату и кому какие часы стоит брать.



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Отличия Apple Watch SE 3 от Apple Watch Series 11

Главная новость про SE 3 в том, что разница между «бюджетными» и «обычными» часами заметно сократилась. Самая доступная модель линейки в этом году получила крупное обновление. Apple Watch SE 3 теперь показывает постоянно включенный экран (Always-On, когда циферблат виден, даже если вы не подняли руку), предупреждает о возможном апноэ во сне, измеряет температуру и понимает новые жесты: двойное касание пальцами и взмах запястьем для управления без второй руки.

Самое важное здесь — чип. Внутри SE 3 стоит тот же процессор S10, что и в Series 11, поэтому по скорости работы и поддержке функций интерфейса разницы почти нет. Правда, не каждое приложение одинаково удобно на запястье: я как-то поставил Telegram на Apple Watch и был, мягко говоря, разочарован.

При этом дизайн SE 3 не изменился. Часы выпускают в размерах 40 и 44 мм с алюминиевым корпусом, в двух цветах — «сияющая звезда» и «темная ночь». У Series 11 корпуса крупнее (42 и 46 мм), экран идет почти от края до края, а вариантов цвета и материалов больше, включая титан.

ЭКГ, давление и кислород в крови: возможности Apple Watch Series 11

Вот ради чего и доплачивают за Series 11. Несколько медицинских функций в SE 3 просто отсутствуют:

Уведомления о повышенном давлении (гипертонии) — только в Series 11

(гипертонии) — только в Series 11 ЭКГ — снятие электрокардиограммы прямо с запястья

Измерение кислорода в крови

Датчик температуры воды и глубиномер для плавания и ныряния

Если вам важен максимальный контроль здоровья — ЭКГ, давление, кислород в крови, — это серьезный аргумент в пользу Series 11. А если часы для вас прежде всего удобный спутник для тренировок, уведомлений и базового мониторинга, без этих датчиков вполне можно обойтись.

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Яркость экрана и время работы Apple Watch: SE 3 против Series 11

Оба варианта получили постоянно включенный дисплей, но яркость экрана у Series 11 вдвое выше — до 2000 нит против 1000 у SE 3. На улице в солнечный день это реально заметно: циферблат старших часов читается легче.

По автономности расклад такой. SE 3 держат до 18 часов в обычном режиме и до 32 часов в режиме экономии. Series 11 живут до 24 часов и до 38 часов в экономичном режиме. Разница в пользу старшей модели есть, но заряжать обе придется каждый день.

Зато SE 3 наконец получили быструю зарядку — с 0 до 80% примерно за 45 минут, чего не было у прошлой версии. Это снимает часть проблемы с ежедневной подзарядкой.

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Цены на Apple Watch SE 3 и Series 11 в России

Самая доступная SE 3 стоит примерно от 22 000 ₽ в России, а Series 11 — от 30 000 ₽. На этой неделе оба варианта идут со скидками к распродаже Prime Day, поэтому реальные цены могут оказаться ниже обычных.

Если смотреть версии с разными размерами, по ценам картина такая:

Разница в стартовой цене — около 8 000 ₽. По сути, это плата за более яркий и крупный экран, расширенный набор датчиков здоровья и запас автономности. Если же бюджет ограничен, есть и совсем другая категория — умные часы за 7 тысяч, которые внешне похожи на Apple Watch.

Как выбрать Apple Watch в 2026 году

Еще один момент для тех, кто думает про обновление. На WWDC в этом месяце Apple показала watchOS 27: Siri с ИИ и отдельным приложением, новую динамическую сетку приложений и доработанный режим тренировок Workout Buddy. Но система не выйдет на пяти моделях — Apple Watch Series 6, 7, 8, SE 2 и первой Apple Watch Ultra. Если у вас одни из этих часов, обновление уже не придет. Мы собрали все функции watchOS 27 в отдельном разборе.

Короткий ответ: для большинства людей лучший выбор — Apple Watch SE 3. Примерно за 22 000 ₽ вы получаете постоянно включенный экран, тот же чип, что у старшей модели, базовый мониторинг здоровья и быструю зарядку. Особенно это касается тех, кто берет Apple Watch впервые.

Series 11 стоит брать, если вам нужны ЭКГ, контроль давления и кислорода в крови, более яркий экран для улицы или вы давно не меняли часы и хотите модель с запасом, но без перехода на крупные и защищенные Ultra. А тем, у кого Series 6, 7, 8, SE 2 или первая Ultra, добавляется еще один повод обновиться: их часы остаются без новой системы.