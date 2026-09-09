Как вернуть регион Россия в Apple ID и почему сейчас это выгодно

Пока одни продолжают уезжать на американский или турецкий регион, для российских пользователей внезапно наступил момент вернуться обратно. Причина простая: в России вновь заработало пополнение Apple ID с номера МТС, а значит держать российскую страну аккаунта снова имеет смысл. Плюс сами цены в нашем App Store после летнего повышения тарифов у Apple оказались заметно ниже, чем в США или Турции. Разбираемся, как правильно переехать обратно, чтобы ничего не потерять по дороге.



Как обнулить баланс Apple ID до нуля

Главный аргумент за возврат — деньги. После того как Apple подняла тарифы в других странах, российский прайс остался на прежнем уровне и теперь смотрится откровенно приятно. Проще всего показать это на самом ходовом тарифе iCloud+. За 50 ГБ хранилища в России как просили 59 рублей, так и просят. В США тот же объем стоит 0,99 доллара (85,72 рубля), в Турции после июльской переоценки — около 50 лир (89,34 рубля). Как видите, рублевый тариф выгоднее.

При этом с оплатой в рублях теперь тоже все в порядке. Способ с номером телефона снова живой, комиссии нет, деньги списываются напрямую с баланса. Если раньше главным доводом уехать на зарубежный аккаунт была невозможность платить, то сейчас этот довод во многом отпал. Мы подробно писали, что подарочные карты для пополнения баланса Apple ID в рублях подешевели, а заодно рассказали, где их искать. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Просто зайти в настройки и переключить страну не выйдет. Apple требует выполнить несколько условий, и если хоть одно не соблюдено, система откажет и укажет причину. Начинаем с денег, потому что это самый муторный пункт. Сначала баланс надо проверить: откройте App Store, нажмите на иконку аккаунта в правом верхнем углу, и сумма будет написана прямо под вашим именем. Если там ноль — прекрасно, этот шаг можно пропустить. Если же на счете завалялась какая-то сумма, ее нужно потратить в ноль, иначе смену региона Apple не разрешит.

Самый очевидный способ — купить любое приложение или подписку ровно на этот остаток. Но угадать сумму копейка в копейку почти нереально, и вот тут выручает приложение Balance Cleaner для обнуления счета. Оно само подбирает комбинацию мелких встроенных покупок под вашу точную сумму, вплоть до цента. Удобно, что программа доступна во всех App Store, так что запустить ее и обнулить баланс вы сможете хоть из американского региона, хоть из турецкого — перед возвратом в Россию.

Скачать Balance Cleaner

Сам порядок действий короткий:

Запустите приложение и нажмите Списать баланс Введите сумму, которую видели в App Store под своим именем Проверьте предложенную комбинацию покупок и подтвердите оплату Дождитесь, пока баланс станет нулевым

Есть один честный нюанс: минимальная покупка в App Store стоит 0,29 доллара, поэтому остаток меньше этой суммы потратить внутри приложения физически невозможно. Но и на этот случай в Balance Cleaner есть решение.

Прямо там формируется готовое обращение в поддержку Apple: вы копируете текст, нажимаете кнопку Открыть поддержку Apple и отправляете заявку. Сотрудники обнуляют мелкий хвост вручную, после чего дорога к смене региона открыта. Хотите первыми узнавать о скидках и полезных находках? Загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Распускаем семью и отменяем подписки

Когда баланс обнулен, разбираемся с оставшимися двумя блокировками. Начнем с семейного доступа: все участники семьи обязаны находиться в одном регионе, поэтому на время переезда группу придется распустить.

Откройте Настройки и нажмите на свой аккаунт Apple Зайдите в раздел Семья Выберите членов семьи и удалите пользователя из семейного доступа

Если вы организатор, группа распускается целиком, если участник — достаточно выйти самому. Дальше подписки. Любая активная подписка намертво держит регион на месте, так что их надо отменить все до единой.

Откройте Настройки и перейдите в свой аккаунт Apple Зайдите в раздел Подписки Отмените все действующие подписки

После отмены либо дождитесь конца оплаченного периода, либо, если ждать не хочется, попросите поддержку закрыть остаток досрочно. Обычно хватает и простой отмены.

Порядок здесь важен: сняли деньги, распустили семью, погасили подписки — и только теперь система готова пропустить вас в новую страну. Если на каком-то из шагов iPhone все равно ругается, он честно подскажет, что именно ему мешает. А пока настраиваете аккаунт, можете почитать на будущее, как iOS 27 раскрыла новые функции камеры грядущего iPhone 18 Pro. Свежие новости и такие материалы мы первыми выкладываем в канале в МАКС.

Меняем регион на Россию

Финальный шаг занимает буквально пару минут, если все предыдущие условия выполнены.

Откройте Настройки и перейдите в свой аккаунт Apple Зайдите в раздел Контент и покупки, оттуда — в Страна или регион Выберите из списка Россию и подтвердите смену региона Примите пользовательское соглашение В способе оплаты выберите Нет, а адрес укажите любой российский

Способ оплаты можно оставить пустым — привязывать карту сразу необязательно, баланс потом пополните с номера МТС. Чтобы убедиться, что все прошло гладко, скачайте любое бесплатное приложение из обновленного магазина. Если оно ставится без ошибок, значит регион уже российский и можно пополнять баланс с номера МТС в рублях. С этого момента вам снова доступны все местные приложения, а тарифы iCloud+ и подписок считаются по выгодному российскому прайсу.

Если что-то не переключается, причина почти всегда в одном из трех пунктов, которые мы разбирали выше: остаток на балансе, неотмененная подписка или активная семья. Пройдитесь по списку еще раз, и препятствие найдется. А обсудить свой опыт переезда и задать вопросы можно в нашем чате в МАКС, где сидят такие же владельцы Айфонов.