Цены на подарочные карты Apple рухнули. Теперь российский Apple ID пополнить намного дешевле

Пополнить российский Apple ID снова можно с телефона — МТС опять открыл эту опцию, и способ рабочий. Только вот оговорок у него хватает: номер МТС есть далеко не у каждого, работает он только с подпиской Премиум, а для нулевой комиссии нужна еще карта МТС Банка. Я поискал вариант попроще и нашел его — это подарочные карты Apple, у которых переплата наконец-то перестала кусаться.



Подарочные карты Apple снова подешевели

Еще месяц назад подарочные карты выглядели откровенным грабежом. Мы уже писали, что цены были совсем неадекватными: карту номиналом 500 рублей продавали за 1000-1100, то есть отдавать приходилось два номинала за один. Сейчас все иначе. На GGSel появилось много предложений для российского региона, и та же карта на 500 рублей обходится примерно в 650-700 рублей. Разница очевидна, и теперь переплата стала терпимой.

Почему подешевело, тоже понятно. Продавцов на площадке стало больше, карты вернулись в наличие, и конкуренция сбила ценники. Месяц назад номиналы разбирали быстрее, чем успевали выкладывать, отсюда и накрутки в два конца. Сейчас лотов хватает, но совет прежний: берите у продавцов с рейтингом и живыми отзывами, а не у первого попавшегося предложения с подозрительно низкой ценой.

Я прошелся по остальным номиналам у самого дешевого продавца, которого удалось откопать. Цифры ниже актуальны на момент написания статьи:

Номинал карты Цена 500 руб 649 руб 1000 руб 1439 руб 2000 руб 2899 руб 3000 руб 4449 руб 5000 руб 7599 руб

Почему подешевело? Всё просто: появился способ, которым можно пользоваться без посредников, вот и пришлось снижать цены. Месяц назад для пополнения российского аккаунта выбора не было, отсюда и накрутки в два конца. Сейчас предложений хватает, но совет прежний: берите у продавцов с отзывами и рейтингом, а не у первого попавшегося лота с подозрительно низкой ценой. Плюс подарочной карты еще в том, что ей все равно, какой у вас оператор и банк. Не нужно ни номера МТС, ни платной подписки, ни отдельной карты определенного банка. Работает у любого владельца российского Apple ID.

Дешевле всего сейчас получается у одного проверенного продавца — можно сразу взять карту нужного номинала у него. Коды приходят на почту автоматически и круглосуточно, ждать живого менеджера не придется.

Купить подарочную карту Apple

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Второй продавец на случай, если первый не подошел

Иногда у первого магазина заканчиваются карты нужного номинала или не устраивает способ оплаты. На этот случай есть второй продавец с не менее вменяемыми ценниками. А если вы держите отдельный аккаунт под покупки, заранее пригодится инструкция, как отключить запрос пароля при обновлении приложений на втором Apple ID. Второй магазин открывается в пару кликов, там достаточно выбрать подходящий номинал карты и оплатить.

Купить карту у второго продавца

Оба магазина работают по одной схеме: оплата, автоматическая выдача кода на почту, никаких ожиданий. Разница только в ассортименте номиналов и мелких деталях цены, поэтому есть смысл держать под рукой обе ссылки и брать там, где в нужный момент выгоднее. Если карт временно нет у одного, они почти наверняка найдутся у второго.

Покупаем карту за пару минут

Сам процесс покупки одинаковый для обоих магазинов и занимает буквально минуту. Порядок такой:

Переходим по выбранной ссылке. Выбираем нужный номинал карты. Нажимаем кнопку «Купить». Указываем свой email и обязательно проверяем адрес на опечатки — именно на эту почту придет код активации. Оплачиваем любым удобным способом. Советую СБП, так точно не будет лишней комиссии сверху. Ждем письмо с кодом, обычно оно приходит сразу после оплаты.

Раньше баланс многие закидывали иначе, например пополняли Apple ID через Сбербанк, но с картой возни заметно меньше. Не нужно держать под рукой конкретный банк или его приложение: купили код, оплатили удобным способом и на этом все. Один email, одна оплата, один код. Не приходит код на почту или сомневаетесь в продавце? Напишите нам в чат в Telegram или МАКС, ребята из сообщества подскажут, что делать.

Активируем код на iPhone

Код на руках — остается зачислить деньги на аккаунт. Все делается прямо в App Store, никакие сторонние приложения и обходные пути не нужны. Займет полминуты:

Открываем App Store на iPhone. Нажимаем на иконку аккаунта в правом верхнем углу. Выбираем пункт «Активировать код». Вводим код из письма, которое пришло на почту. Готово — сумма упадет на баланс, и можно оплачивать подписки, игры и приложения.

Дальше баланс работает как обычные деньги на счете Apple ID. С него спишутся подписки на iCloud и Apple Music, покупки внутри приложений и сами платные программы из App Store. Главное, чтобы регион аккаунта был российским, а валюта счета — рубли, иначе код от карты для РФ просто не примет. А за недорогими находками, которые пригодятся вместе с новым балансом, заглядывайте в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС — там мы собираем дешевые гаджеты и полезные мелочи для техники.

Вот и весь фокус. Пока пополнение через МТС остается вариантом не для каждого, подарочные карты выглядят самым спокойным способом держать российский Apple ID живым. Никаких платных подписок ради подписки и привязки к оператору — купил карту, ввел код и оплатил то, что нужно.

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