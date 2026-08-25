Как я пополняю свой американский Apple ID для покупки приложений и подписок

У меня два Apple ID: старый российский и новый американский, на котором я держу все покупки приложений и подписок. Российский аккаунт со временем стал почти бесполезным для оплаты, и в какой-то момент я просто перешел на регион США. Ниже расскажу, зачем вообще это нужно, как сменить страну аккаунта и где я беру подарочные карты, чтобы пополнять баланс без переплат и танцев с бубном. Все на личном опыте, без лишней теории.



Почему пришлось менять регион

Началось все с оплаты. С апреля в российском App Store операторы отключили оплату с мобильного счета. Раньше можно было списывать деньги за приложения и подписки прямо с баланса телефона, это спасало очень многих. Теперь эта опция отвалилась у всех операторов, и удобный способ оплаты просто исчез. Банковские карты российских банков в App Store и так давно не работают из-за санкций. По сути, у пользователя в российском регионе остается один рабочий вариант — подарочные карты Apple.

И вот тут всплывает вторая проблема. Подарочные карты российского региона стоят как крыло от Боинга. Номинал один, а платишь ты в два, а то и в три раза больше. Купить карту на 1000 рублей за 1000 рублей нереально, реальные цены кусаются так, что желание пополнять баланс отпадает само собой. Для регулярных подписок это совсем невыгодно, ведь переплачивать приходится каждый месяц.

Третий момент — контент. Многих иностранных сервисов в российском App Store просто нет. Приложения, которые спокойно доступны в США или Европе, у нас либо скрыты, либо удалены из каталога. Хочешь оформить подписку на сервис, которого нет в российском сторе, — никак не выйдет, пока не сменишь регион. А таких сервисов с каждым месяцем становится больше.

Сложив все три причины, я сделал простой вывод. Есть два пути: завести второй Apple ID на другую страну или полностью сменить регион у основного аккаунта. Я выбрал второй вариант и перешел на регион США. Американский App Store самый полный по ассортименту, подписки там дешевле, и с картами именно для этого региона проще всего. Если не хочется трогать основной аккаунт, спокойно заводите отдельный, схема пополнения будет точно такой же.

Как сменить регион Apple ID на американский

Сразу предупрежу: перед сменой страны нужно немного подготовиться, иначе система не пустит. Главное — обнулить баланс аккаунта, потому что с деньгами на счету регион не меняется. Если на балансе завалялась мелочь, потратьте ее на любое приложение или подписку. Вот как я менял регион по шагам:

Потратьте остаток средств на балансе Apple ID до нуля. Распустите семейный доступ, если он был подключен. Откройте «Настройки» и нажмите на свой Apple ID в самой верхней части экрана. Перейдите в раздел «Контент и покупки». Откройте пункт «Страна или регион». Смените страну на США или любую другую и следуйте инструкциям на экране.

Дальше система попросит принять условия и, возможно, указать способ оплаты. На этом шаге можно выбрать вариант «Нет» или «None», если он доступен, чтобы не привязывать никакую карту. Все, регион сменен, и теперь App Store показывает американский каталог со всеми приложениями и подписками. На знакомство с новым магазином уходит буквально минута.

Где беру карты и какие страны доступны

Gift карты я покупаю в каталоге подарочных карт зарубежных стран Procods. Для меня это оказался самый удобный вариант: цены адекватные, код приходит быстро, а оплатить можно даже через СБП. Что важно, выбор стран там реально большой — можно взять карту почти под любой регион, а не только под США. Это спасает, если ваш аккаунт заведен, скажем, на Турцию или Японию.

Вот какие страны сейчас доступны:

США

Турция

ОАЭ

Индия

Австрия

Австралия

Бельгия

Канада

Германия

Испания

Франция

Ирландия

Италия

Япония

Люксембург

Нидерланды

Саудовская Аравия

Великобритания

Бразилия

Китай

Как видите, выбор регионов внушительный, так что подходящий вариант найдется почти под любой аккаунт. Я беру карты США, потому что перешел именно на этот регион. Если у вас аккаунт на другой стране, просто выбирайте карту нужного региона из списка.

Теперь про цены, ведь именно из-за них вся эта история и затевалась. Подарочная карта Apple США на 10 долларов на момент написания статьи обходится в 877 рублей. Биржевой курс сейчас 83,6 рубля за доллар, то есть чистый номинал в рублях выходит около 836. В итоге переплата хоть и есть, но она очень небольшая, буквально несколько процентов сверху. Это несопоставимо с картами российского региона, где приходится отдавать двойную, а то и тройную цену.

Как купить и активировать подарочную карту

Сам процесс покупки занимает пару минут. Тут ничего сложного, но распишу по шагам, чтобы было понятно от и до:

Выберите карту нужной страны — в моем случае это США. Укажите нужный номинал. Введите адрес электронной почты, на нее придет код. Оплатите любым удобным способом, в том числе через СБП. Дождитесь кода на почте, обычно он приходит почти сразу.

Дальше остается активировать полученный код. Делается это прямо в App Store, и вот тут важно не запутаться в пунктах меню:

Откройте App Store и нажмите на иконку аккаунта в правом верхнем углу экрана. Выберите пункт «Активировать код» или «Использовать подарочную карту». Нажмите «Ввести код вручную» и вставьте полученный код. Подтвердите активацию.

Средства зачисляются мгновенно — баланс американского Apple ID сразу пополняется на номинал карты. После этого можно спокойно покупать любые приложения, игры и подписки, которые доступны в американском сторе. Я так оплачиваю все: от разовых покупок до годовых подписок, и ни разу не столкнулся с проблемами при активации.

Итог простой. Смена региона плюс подарочные карты — это рабочая связка, которая закрывает вопрос с оплатой в App Store раз и надолго. Один раз настроил аккаунт, дальше просто пополняешь баланс по мере надобности. Для меня такой способ оказался дешевле, быстрее и надежнее всех остальных, что я успел перепробовать за последние месяцы. Если вы устали от переплат за российские карты или не можете найти нужное приложение, это самый очевидный выход.