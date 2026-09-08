iOS 27 раскрыла сразу 5 новых функций камеры iPhone 18 Pro

На этой неделе Apple наконец покажет iPhone 18 Pro, а вокруг его камеры накрутили столько ожиданий, что хватило бы на отдельную презентацию. Сам смартфон пока под завесой тайны, но в коде iOS 27 уже откопали сразу пять новых функций съемки, и часть из них явно готовят под свежие модели. Недавно я рассказывал, чем iPhone 18 Pro лучше прошлогоднего 17 Pro, а теперь речь пойдет про софт, который заставит новое железо раскрыться по-настоящему. Разберемся, что именно спрятано в бете, зачем эти инструменты нужны и кому они в итоге достанутся.



Что скрывает бета iOS 27

По данным MacRumors, в бете iOS 27 нашли следы пяти инструментов для камеры, которых пока нет ни у кого. Код уже лежит в системе, но включить его не выйдет даже в тестовых сборках. Судя по тому, как активно Apple докручивает съемку, ставка на камеру в этом году будет серьезной, и складной iPhone Ultra уступит новым Pro как раз по этой части. Вот что именно спрятано в бете.

Экспозиционные шкалы. Камера сможет помочь оценить экспозицию во время съемки. Айфон сам подскажет, сколько в кадре провалов в темноту и сколько пересветов, а также привяжет эту картину к конкретным зонам кадра. Штука для тех, кто снимает вручную и не хочет обнаружить испорченную экспозицию уже дома на большом экране.

Подсветка фокуса и пересвета. Поверх превью появляются подсказки. Цветом обводится все, что попало в резкость, а отдельный слой предупреждает о выгоревших участках сплошным цветом, пульсацией, диагональными полосами или клеточкой. Проще говоря, вы сразу видите, что в фокусе и что уже пересвечено, а не гадаете по мелкому превью.

Серия кадров по таймеру. Таймер научится делать несколько снимков подряд, а не один. После каждого кадра отсчет запускается заново и не ждет, пока фото сохранится, поэтому снимки идут встык. Удобно для групповых портретов, где кто-то вечно моргает или отворачивается в самый неподходящий момент.

Ручной фокус. Отдельный контроллер, чтобы выставить и заблокировать фокус руками, как в фирменном приложении Final Cut Camera. Пригодится для макро и творческих кадров, где автофокус упорно цепляется не за тот объект и портит задумку.

Коррекция под диафрагму. Обработка фото сможет подстраиваться под текущее значение диафрагмы, смешивая до четырех опорных профилей ради ровного результата. Эта функция прямо намекает на объектив с изменяемым отверстием, а не с фиксированным, как сейчас.

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Зачем камере переменная диафрагма

Самая интересная строчка в коде — это как раз коррекция под диафрагму, и стоит она особняком. iPhone 18 Pro почти наверняка получит основную камеру с переменной диафрагмой, то есть отверстие объектива сможет сужаться и расширяться, а не оставаться фиксированным. За такие апгрейды Apple традиционно просит доплату, и цены на iPhone 18 Pro уже начали появляться у перекупщиков.

Переменная диафрагма нужна не только ради красивого боке. Открытое отверстие дает больше света ночью, а прикрытое добавляет резкости по всему кадру днем и убирает лишние блики. Проблема в том, что при каждом положении диафрагмы картинка ведет себя чуть иначе: где-то вылезает виньетка, где-то софтит по краям, где-то плывет геометрия. Вот тут и включается новая обработка. Система держит несколько эталонных профилей и на лету смешивает их под конкретное значение, чтобы снимок оставался ровным при любом раскрытии объектива. Пользователь этого даже не замечает, а результат на выходе получается предсказуемым.

Ручной фокус и почему он не для всех

С ручным фокусом вышла отдельная история. Apple тестировала эту возможность еще в iOS 26: в коде системы был скрытый ползунок Focus, который позволял вручную выбрать положение линзы и зафиксировать фокус. Обычным пользователям эта настройка не показывалась, а в первой бете iOS 27 Apple вообще убрала старый интерфейс ползунка и обработчик его управления.

При этом сам механизм блокировки фокуса из системы не исчез. Более того, в iOS 27 появилась проверка совместимости, которая требует, чтобы устройство изначально поддерживало iOS 27 или более новую версию. Если Apple сохранит это ограничение к релизу, ни один из уже выпущенных iPhone новую функцию не получит, даже после обновления системы. Это часть большой волны обновлений, и заодно Apple перестанет продавать устройства из старого модельного ряда.

Почему Apple решила провести такую границу, пока неизвестно. Код подтверждает ограничение по поколению устройства, но не доказывает, что ручной фокус требует какого-то нового сенсора или другой камеры. Поэтому связывать функцию исключительно с новым железом пока рано. Неясно и то, какие именно модели получат ее первыми: находка указывает на будущие iPhone с iOS 27 из коробки, но не ограничивает функцию конкретно линейкой Pro.

Наконец, пока это экспериментальная возможность, спрятанная в коде iOS 27. В актуальных бетах ручной фокус пользователям недоступен, а до финального релиза Apple еще много что может изменить. Не смогли найти нужные настройки камеры или с ними что-то пошло не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут по горячим следам.

Когда ждать новые функции камеры

Пока все пять функций недоступны обычным пользователям ни в одной бете, и Apple вполне может придержать часть из них до будущих обновлений. Что-то покажут уже на этой неделе вместе с новинками, что-то догонит с осенними апдейтами. Кстати, дизайн новых Pro уже почти не секрет: новые цвета iPhone 18 Pro успели засветиться на реальных фото до презентации.

Теоретически скрытые инструменты могут раздать и на другие модели, но привязка коррекции под диафрагму к камере с переменным отверстием намекает: минимум часть возможностей приедет именно с iPhone 18 Pro. Это ложится в общий ритм последних находок в коде, где уже нашли неизданные геймпады, систему объемного звука из четырех HomePod и детали про новые Apple Watch. Apple явно готовит крупный релиз, и камера в нем на первых ролях.

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