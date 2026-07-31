Скачать Авито на Айфон в 2026 году — новое приложение Anero в App Store

Сюрпризы в российском App Store продолжаются: возвращение приложений уже становится доброй традицией. После волны банковских приложений и недавнего сюрприза с Альфа-Инвестициями настал черёд крупнейшей доски объявлений страны. Новое приложение Авито уже лежит в магазине под нейтральным именем «Anero: ваш онлайн помощник», и качать его можно прямо сейчас, пока приложение доступно. Внутри работает всё как раньше: поиск товаров, недвижимости, авто, вакансий и услуг, переписка с продавцами и оплата через безопасную сделку. Ниже разберём, где скачать Авито на Айфон и сколько времени у вас на это есть.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС: ТУДА ПОПАДАЮТ САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОВАРЫ

Вышло новое Авито для iOS: что это за Anero

То, что вышло новое Авито для iOS, стало понятно, когда в App Store всплыла карточка с безобидным названием Anero, а внутри оказался знакомый до последней кнопки интерфейс. Приём не новый: ровно так же в магазин возвращались российские банки, пряча привычные сервисы под вывесками вроде «онлайн-помощника» или «аукциона», лишь бы не светить бренд на иконке.

Открываете приложение и попадаете в тот самый Авито: лента объявлений, фильтры по категориям, сообщения и всё та же безопасная сделка. По сути перед вами новое Авито для Айфона без слова «Авито» на обложке, и именно эта маскировка позволяет ему держаться в магазине дольше обычного.

Важный момент: это далеко не первая попытка вернуться. Ранее в App Store уже всплывал клон, который качать не стоило. Поэтому перед установкой обязательно посмотрите на разработчика, дату обновления и отзывы, чтобы не поставить себе подделку вместо настоящей площадки.

Скачать Авито в App Store

Где скачать Авито на Айфон

Разбираемся, где скачать Авито на Айфон, чтобы случайно не нарваться на подделку или на марокканский Avito, который к нашей площадке отношения не имеет. Кнопка ниже ведёт ровно на ту карточку, о которой идёт речь в этой статье.

Чтобы скачать Авито на Айфон, откройте App Store. зайдите в карточку приложения по кнопке ниже и нажмите «Загрузить». Регион учётной записи при этом должен быть российским, иначе приложение может просто не показаться в поиске.

Если раньше у вас уже стоял оригинальный клиент, новая версия встанет рядом, удалять старую не нужно.

Отдельно проверьте, чтобы не мешал VPN: часть функций внутри Авито на Айфоне иногда капризничает, так что на время загрузки его лучше отключить, а потом включить обратно. Другие советы по настройке приложений ищите в нашем канале в МАКС.

Скачать Авито в App Store

Авито в App Store: почему вышло новое приложение

Забавно, но новое приложение подъехало почти сразу за свежим апдейтом системы. На днях вышла iOS 26.6 с исправлением ошибок и мелкими правками, и буквально следом в магазине снова всплыло «спрятанное» Авито.

Обновил iPhone 15 Plus до iOS 26.6: что стало с приложениями и автономностью

Прямой причинно-следственной связи тут, конечно, нет, но по ощущениям Авито в App Store и обновлённая прошивка сложились в одну удачную неделю для владельцев Айфонов. Так что если вы давно откладывали апдейт, сейчас отличный повод накатить и систему, и приложение за один заход, а заодно убедиться, что после обновления всё работает как надо.

Почему Авито вернули в App Store, а МАКС — нет

На фоне этих возвращений особенно заметно, кого в магазине по-прежнему нет. Мессенджер Макс, например, до сих пор не вернулся в App Store, и когда это наконец случится, внятного ответа пока никто не даёт.

Авито же выкрутилось привычным для российского рынка способом и снова доступно владельцам техники Apple. Правда, история таких «замаскированных» клиентов подсказывает простую вещь: живут они в магазине недолго и в любой момент могут исчезнуть без предупреждения. Поэтому если вы регулярно пользуетесь площадкой, разумнее поставить приложение сейчас, а не надеяться, что оно спокойно дождётся вас на следующей неделе. Обсудить новость можно в нашем канале в МАКС — добро пожаловать!