Вайбкодинг изменил App Store до неузнаваемости: что стало с магазином приложений Apple

Если вы видели человека, который сидит на лавочке во дворе с открытым ноутбуком и лениво тыкает одну клавишу раз в минуту, не спешите считать его фрилансером с горящим дедлайном. Сейчас так выглядит новая профессия: человек ставит задачу нейросети и ждет, пока она напишет код за него. Мы уже разбирались, почему люди ходят по улице с открытыми макбуками, и вот теперь у этой привычки появился очень заметный побочный эффект. App Store буквально трещит по швам от новых приложений, а сроки проверки выросли с нескольких часов до нескольких дней.



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Как вайбкодинг увеличил число приложений в App Store

Цифры выглядят почти неприлично. По оценкам аналитиков Sensor Tower, за прошлый год количество новых приложений выросло на 30% и почти дотянулось до 600 тысяч. А за первое полугодие текущего года магазин уже принял около 560 тысяч новинок. То есть темп не просто сохранился, он ускорился примерно вдвое.

Причина понятна и не требует конспирологии. Порог входа рухнул. Раньше, чтобы выпустить даже примитивную утилиту, надо было учить Swift, разбираться с интерфейсами и неделями воевать с ошибками сборки. Сейчас достаточно объяснить нейросети словами, что вы хотите получить, и довести результат до ума правками. Если вы еще не пробовали, у нас есть подробный разбор, что такое вайбкодинг простыми словами и с чего начать.

Отдельно забавно, что App Store уже несколько лет считали рынком, который вышел на плато. Каталог рос вяло, новые категории не появлялись, все громкие ниши были заняты. И тут магазин снова показывает взрывной рост, причем не за счет крупных студий, а за счет одиночек, которые пять месяцев назад вообще не умели программировать. Следим за тем, как меняется экосистема Apple, каждый день. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить самое интересное.

Можно ли заработать на вайбкодинге

Здесь начинается самое отрезвляющее. Приложений стало больше на треть, а загрузки почти не выросли. По тем же данным Sensor Tower, за прошлый год количество скачиваний прибавило всего 3% и составило 35,4 миллиарда. В первом полугодии рост и вовсе замедлился до 2%. Проще говоря, предложение растет в десять раз быстрее спроса.

Показательная история есть у 27-летнего инженера из Чикаго. Первое приложение он делал семь недель: пять из них ушли на прототип агрегатора новостей и еще две на доводку перед отправкой в магазин. Итог скромный: 1300 загрузок и около 500 долларов прибыли. Зато второй заход оказался куда удачнее. За неделю он собрал приложение, которое превращает фотографии в цифровые марки для скрапбукинга, и получил 20 тысяч загрузок и три тысячи долларов. После этого человек решил уйти с работы в крупном банке и заняться приложениями всерьез.

По его словам, рынок мобильных приложений лет десять был скучным, а сейчас снова стал горячей темой просто потому, что технический барьер исчез. И логика тут ровно лотерейная: кто-то выпускает пять провальных приложений подряд, а шестое внезапно выстреливает. Кстати, для комфортной работы с нейросетями локально железо тоже имеет значение, мы отдельно смотрели, подойдет ли MacBook Neo для вайбкодинга.

Есть и другая категория авторов, которые вообще не гонятся за деньгами. Например, 44-летний менеджер из Швеции взялся за вайбкодинг после того, как работодатель попросил сотрудников активнее использовать ИИ. За пять месяцев он выпустил одиннадцать приложений с общим результатом около 2400 загрузок. Самое популярное показывает морской и авиационный трафик, внутри есть кнопка для добровольных чаевых, но зарабатывать на этом он не планирует. Для него это просто хобби выходного дня, и если что-то однажды выстрелит, будет приятным бонусом.

Почему Apple стала дольше проверять приложения

Логичное следствие потока новинок: модерация не справляется. Еще год-два назад приложение проходило ревью за считанные часы, сейчас ожидание растягивается на несколько дней. И это при том, что требования Apple к качеству, приватности и безопасности формально остались прежними, о чем в компании отдельно напоминают в комментариях для прессы.

Для Apple ситуация двойственная. С одной стороны, чем больше приложений, тем выше потенциальные сборы: комиссия составляет 30% или 15% для небольших разработчиков с внутренних покупок и подписок. С другой стороны, комиссия появляется только после покупки, а покупок больше не становится. Каталог раздувается, доход с него растет медленно, а расходы на проверку увеличиваются вполне реально.

Отсюда и очевидное направление работы. Компания явно заинтересована в том, чтобы одиночки с нейросетями делали меньше мусора еще на этапе сборки, поэтому мы недавно смотрели, как Apple готовит Xcode к вайбкодингу. Чем аккуратнее приложение выходит из среды разработки, тем меньше работы у модераторов магазина.

Почему в App Store стало больше бесполезных приложений

Хорошая новость в том, что нишевые задачи наконец начали закрываться. Раньше никто не стал бы тратить месяц на приложение, которым воспользуются две тысячи человек, потому что это просто не окупалось по времени. Теперь такая утилита собирается за выходные, и в магазине появляются вещи вроде трекера лесных пожаров для конкретной страны или узкого справочника для конкретного хобби.

Плохая новость тоже понятная. Вместе с полезными мелочами в App Store хлынули клоны, пустышки и приложения-однодневки, собранные за час ради пары долларов. Поиск в магазине от этого лучше не стал, а отличить хорошее от мусора сложнее, чем пять лет назад. Ориентироваться приходится на отзывы, дату обновлений и адекватность описания, а не на красивые скриншоты.

Общий вывод простой. Вайбкодинг вернул App Store ощущение 2008 года, когда любой человек с идеей мог выпустить приложение и надеяться на успех. Только теперь конкуренция стала жестче в разы, а внимание пользователей осталось прежним. Выигрывают те, кто делает что-то реально нужное, а не те, кто быстрее всех генерирует очередной клон.

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