10 гаджетов для умного дома, которые настроил сам и ни разу не посмотрел в инструкцию

Раньше я был уверен, что умный дом это обязательно провода, отдельный хаб размером с роутер и целый вечер наедине с инструкцией. А потом понял: половина устройств подключается прямо к телефону через обычное приложение или вообще работает с пульта. За пару лет я собрал десяток таких гаджетов и пользуюсь ими каждый день, даже не задумываясь. Недавно я показывал вещи, которые взял по советам друзей, а сегодня делюсь умным домом, который настроил сам без единой инструкции.



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Датчик температуры и влажности для дома

Начну с гаджета, в который я по-настоящему влюбился. Цифровой Bluetooth-термометр Xiaomi у меня стоит сразу в нескольких комнатах: смотрю температуру и влажность и на самом экранчике, и в телефоне. Подключается по Bluetooth буквально за минуту, а дальше работает сам, без всякого участия с моей стороны. Повесил и забыл, именно так и должна вести себя нормальная умная техника. Мне нравится держать влажность под контролем, особенно зимой, когда батареи сушат воздух. Для своих денег это отличная мелочь, которая незаметно делает дом комфортнее.

Цена: 760 рублей

Bluetooth-термометр Xiaomi

Умная гирлянда с управлением со смартфона

Дальше моя маленькая радость для вечеров. Цветные гирлянды превращают комнату в то, что хочется прямо сейчас: тёплый закат, спокойный синий или пёструю дискотеку под настроение. Весь фокус в том, что переключаю я всё это со смартфона, и никакая Алиса тут не нужна. Задал цвет, яркость, эффект и наслаждаешься. Ставятся за пять минут, приложение простое и не заставляет копаться в инструкциях. Люблю включить мягкую подсветку под сериал или музыку. Если хочется добавить дому уюта без ремонта, это самый ленивый способ.

Цена: 420 рублей

Умная гирлянда

Умные напольные весы с приложением

Напольные весы Mi Smart Scale S200 затянули меня в тему замеров сильнее, чем я ожидал. Встал утром, а в приложении уже отчёт: вес, динамика, наглядные графики, по которым сразу видно, куда всё движется. Синхронизация происходит сама, телефон доставать даже не обязательно. Отдельно порадовало, что весы держат до 36 пользователей, так что можно спокойно поставить их на всю семью, и каждого система узнаёт отдельно. Пользоваться проще некуда: наступил, услышал писк, готово. Для контроля формы без подписок и лишних движений вещь очень удачная.

Цена: 2170 рублей

Весы напольные Xiaomi

Недорогой робот-пылесос для дома

Этот герой достался мне почти случайно, а теперь работает чаще меня. Робот-пылесос ILife я считаю недооценённым: без пафоса, без сотни режимов, в которых легко утонуть, просто ездит и убирает. Запускаю его с телефона, пока сам занимаюсь делами, и возвращаюсь в чистую квартиру. Разобрался в управлении за один вечер, и с тех пор вопросов к нему не было. Свои деньги он отбивает быстро, особенно если дома есть кот или собака и шерсть появляется каждый день. Отличный вариант для тех, кто хочет робота, а не квест по настройке.

Цена: 6470 рублей

Робот-пылесос ILife

Умная розетка с Алисой

А вот тут можно по-настоящему разгуляться. Умные розетки работают по Wi-Fi, дружат с Алисой и стоят копейки, особенно если брать комплектом: выходит заметно дешевле фирменных у Яндекса. Внутри всё, что нужно для сценариев: таймер, расписание по дням и просмотр расхода энергии. Я вешаю на них чайник и гирлянду, чтобы включались к моему пробуждению. Настройка сводится к сканированию кода в приложении, дальше розетка сразу в деле. Простые, честные и без сюрпризов, как раз то, с чего удобно начинать умный дом.

Цена: 820 рублей

Умная розетка

Зарядка на 100 Вт для нескольких устройств

Строго говоря, это не совсем умный дом, но сделана вещь явно для умных людей. Зарядное устройство UGREEN на 100 Вт формата 4 в 1 я положил на стол и одним движением избавился от старого громоздкого тройника с торчащими блоками. Теперь от одной компактной зарядки одновременно питаются ноутбук, Айфон, часы и наушники. Четыре устройства с одного места, и никаких проводов по всему столу. GaN-начинка держит корпус небольшим, а мощности хватает даже требовательной технике. Порядок на рабочем месте стал приятным бонусом, о котором я раньше даже не думал.

Цена: 1670 рублей

Зарядка UGREEN на 100 Вт

Умная лампочка с пультом

С лампочками у меня отношения складывались непросто: слишком много моделей, которые тянут за собой хабы и капризные синхронизации. В какой-то момент я махнул рукой и взял RGB-лампу с обычным пультом, и это оказалось лучшим решением. Никаких хабов и приложений: цвет, яркость и температуру белого меняю прямо с пульта за секунду. Шестнадцать цветов, мощность на выбор от 10 до 20 Вт, и ни одного сбоя за всё время. Иногда самый простой вариант работает надёжнее навороченного, и мне важно, чтобы свет просто слушался.

Цена: 750 рублей

RGB-лампа для дома

Датчик протечки воды с уведомлением на телефон

Из серии «а вдруг», без которой я теперь не представляю квартиру. Умный датчик протечек лежит себе под ванной и на кухне и не требует вообще ничего. Но стоит появиться воде там, где её быть не должно, как он сразу присылает уведомление на телефон. Один раз оценишь эту секунду предупреждения и поймёшь, что копеечная штука способна спасти от потопа и ремонта у соседей снизу. Ставится без инструментов, просто кладёшь в нужное место. Спокойствие того стоит, особенно если дома часто никого нет.

Цена: 340 рублей

Умный датчик протечек

Уличная камера видеонаблюдения для дома

Для тех, кто переживает за дом и двор, у меня есть свой фаворит. IP-камера Xiaomi CW300 для улицы держит меня в курсе того, что творится снаружи: открываю приложение и в прямом эфире смотрю картинку, кручу обзор в нужную сторону. Есть определение движения, и если во дворе что-то шевельнётся, на телефон прилетает уведомление. Пару раз так проверял, кто это ходит у калитки, не вставая с дивана. Настройка заняла минут десять, дальше камера живёт сама. Хорошая страховка на случай, когда хочется быть спокойным за жильё.

Цена: 3300 рублей

IP-камера для улицы

Wi-Fi датчик дыма для квартиры

Закрываю подборку вещью, которую в 2026 году держу за обязательную. Датчик дыма с Wi-Fi следит за воздухом и, если чувствует задымление, не просто пищит на всю квартиру, а присылает уведомление прямо в телефон. Это важно, когда тебя нет дома: узнаёшь о проблеме сразу, а не от соседей по возвращении. Ставится на потолок за пару минут, приложение понятное с первого экрана. Стоит недорого, а отвечает за то, на чём точно не хочется экономить. Ту самую спокойную уверенность, что дома всё в порядке, он даёт полностью.

Цена: 1030 рублей

Датчик дыма с Wi-Fi

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