Почему стоит брать пылесос с функцией пара: 5 причин присмотреться к Roborock F25 Steam

Знакомая история: сначала проходишь по полу пылесосом, потом берёшь швабру, а к вечеру на кухне снова липкие пятна, а в прихожей следы от обуви. Хочется одно устройство, которое приберёт весь дом за раз и не превратит потом само себя в отдельную проблему. Именно на это претендует вертикальный пылесос с паром Roborock F25 Steam: он размягчает засохшую грязь горячим паром и тут же собирает её вместе с грязной водой и крошками. В идеале хочется, чтобы уборка отнимала минимум времени, а свободный вечер можно было потратить на что-то приятное, вроде нашумевшей «Одиссеи» Нолана. А сегодня разберём пять причин присмотреться именно к F25 Steam.



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Roborock известен прежде всего роботами-пылесосами, но F25 Steam относится к ручным вертикальным моделям для влажной уборки. В нём собрано то, чего обычно не хватает конкурентам: горячий пар, сильное всасывание, честная автономность и продуманное самообслуживание. Разберём по пунктам, за что этот прибор стоит взять.

Глубокая очистка паром в пылесосе

В основе Roborock F25 Steam лежит фирменная система VaporFlow. Она подаёт горячий пар температурой 180 °C с интенсивностью около 2200 мг/мин, так что уборка паром идёт непрерывно, без раздражающих пауз на разогрев. Пар размягчает засохшие пятна от еды, липкие следы на кухне и ту грязь, которую обычная тряпка просто размазывает по полу.

Насадка обрабатывает поверхность паром и сразу забирает грязную воду, поэтому пол остаётся почти сухим, и не приходится ждать, пока он высохнет. Плитка на кухне, ламинат, паркетная доска и керамогранит в коридоре обрабатываются одинаково аккуратно, а горячий пар заодно помогает освежить покрытие без агрессивной бытовой химии.

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Мощный пылесос для дома с всасыванием 25 000 Па

Пар без хорошего всасывания превращается просто в мокрый пол, поэтому здесь всё серьёзно. Roborock F25 Steam работает как мощный пылесос для дома с тягой в 25 000 Па. Валик крутится на скорости 450 об/мин и прижимается к покрытию с усилием 33 Н, вычищая мусор даже из стыков плитки и текстуры ламината.

Крошки, песок из прихожей, шерсть питомцев и пролитый чай уходят за один проход, а не размазываются по комнате. При желании можно заказать F25 Steam на Ozon и проверить это дома.

Тянуть за собой провод и искать розетки в каждой комнате давно неудобно. F25 Steam представляет собой беспроводной пылесос с автономностью до 80 минут от одного заряда. Бак для чистой воды на 1 000 мл и заявленная площадь уборки до 660 м² позволяют пройти кухню, гостиную, коридор и спальни, не бегая каждые десять минут к крану или зарядке. Для большой квартиры или частного дома это как раз тот запас хода, которого не хватает многим паровым моделям. Прибор одинаково уверенно берёт и сухой, и влажный мусор, так что не нужно переключаться между режимами и техникой посреди уборки.

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Паровой пылесос с функцией самоочистки

Отдельная боль всех, у кого дома дети или животные, это волосы на щётке. В Roborock F25 Steam за проблему отвечает конструкция JawScrapers: она счищает волосы с валика прямо во время работы, так что распутывать щётку руками почти не нужно. После уборки паровой пылесос самостоятельно промывает ролик и внутренние каналы, а затем просушивает их горячим воздухом до 95 °C. Внутри не остаётся сырости, и не появляется затхлый запах, которым грешат многие моющие модели.

Пятый аргумент касается универсальности. Раньше дома приходилось держать отдельно пылесос для сухой уборки и швабру или моющий прибор для пола. Вертикальный пылесос с паром Roborock F25 Steam справляется с обеими задачами сразу: собирает сухой мусор, моет пол паром и подбирает влажную грязь за один проход. Меньше техники в кладовке, меньше лишних движений при уборке и заметно больше свободных вечеров.

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Где купить паровой пылесос со скидкой

В сумме Roborock F25 Steam выглядит сбалансированно: горячий пар, сильное всасывание, честные 80 минут работы и простое обслуживание в одном корпусе. Это тот случай, когда за разумные деньги вы получаете технику, которая экономит время, а не пылится в углу. На старте продаж действует скидка 10% сразу на трёх площадках, промокод зависит от магазина:

Ozon : промокод F25STEAM, скидка 10%

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: промокод ROKY0010, скидка 10% Wildberries: промокод WB57, скидка 10%

Только не откладывайте на потом: стартовые цены живут недолго, а на популярные новинки позиции разбирают быстро. Сам недавно так попался, присмотрел выгодную технику, решил подумать пару дней, вернулся, а промокод уже не действует и товар закончился. Так что если F25 Steam зацепил, брать лучше сейчас, пока скидка активна и модель есть в наличии.

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