AirPods 5 стали круче, а стоят даже дешевле AirPods 4

Apple только что показала AirPods 5, и главная неожиданность не в дизайне, а в подходе. Если раньше начальные наушники продавались в двух вариантах, с шумоподавлением и без, то теперь версия всего одна, зато активное шумоподавление в ней есть сразу, а стартовая цена осталась на уровне 129 долларов. Дизайн при этом прежний, знакомая открытая посадка без амбушюр никуда не делась. Камер и прочей экзотики снова нет, мы уже рассказывали, что Apple перенесла AirPods с камерами на следующий год, так что сегодня речь про честное, но заметное обновление народных вкладышей.



Одна модель AirPods 5, зато сразу с шумоподавлением

Главное изменение в самой логике линейки. Раньше приходилось выбирать между дешевыми AirPods без шумодава и версией подороже с ANC, а теперь Apple оставила одну модель сразу с ANC. То есть активное шумоподавление больше не доплата, оно есть у всех. И сразу закроем частый вопрос: те секретные AirPods из iOS 27, про которые все шумели весной, это отдельный проект, к сегодняшним наушникам он отношения не имеет.

Внешне это по-прежнему легкие вкладыши с коротким стеблем и буквами L и R на ножках, а кейс получил привычный индикатор заряда и USB-C. Открытая посадка удобна тем, что вы слышите происходящее вокруг и наушники не распирают слуховой канал. При этом Apple умудрилась встроить в такой корпус полноценное шумоподавление, о чем поговорим отдельно.

Ключевые характеристики удобно посмотреть в таблице:

Параметр AirPods 5 Активное шумоподавление Есть Автономность с ANC До 5 часов Защита IP57 (пыль, пот, вода) Кейс USB-C, опционально беспроводная зарядка Цена От 129 долларов В продаже С 18 сентября

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Шумоподавление, которого от открытых наушников не ждешь

Вот тут Apple реально удивила. Компания заявляет, что AirPods 5 глушат внешний шум на 50% сильнее, чем AirPods 4, и называет это лучшим активным шумоподавлением среди наушников с открытой посадкой. Для вкладышей без амбушюр, которые не затыкают ухо плотно, это серьезная заявка, и если она подтвердится на практике, метро и открытый офис станут заметно тише.

Работает шумодав до 5 часов от одной зарядки, что для такого формата вполне достойно, а кейс добавляет еще несколько циклов. Вместе с ANC приехали функции, которые раньше жили в линейке Pro: адаптивный звук сам подмешивает прозрачность, когда вокруг становится важно слышать, режим прозрачности пропускает внешние звуки, а Conversation Awareness приглушает музыку, стоит вам заговорить. Отдельно приятно, что все это работает автоматически, без ручных переключений: наушники сами понимают, идете вы по шумной улице или сидите в тихой комнате. Плюс наушники получили защиту IP57, то есть теперь им не страшны пыль, пот и даже кратковременное погружение в воду, а не только брызги.

Умные функции и звук почти как у старших AirPods

По начинке AirPods 5 подтянулись к куда более дорогим моделям. Здесь есть персональный пространственный звук с отслеживанием головы и следующее поколение адаптивного эквалайзера, который сам подстраивается под ваши уши. А если хочется покрутить настройки руками, пригодится инструкция про ручной эквалайзер для AirPods, теперь к нему добавился и фирменный Custom EQ.

Но по-настоящему цепляет другое. AirPods 5 умеют живой перевод речи прямо в ухе, так что разговор с иностранцем перестает быть проблемой. Сюда же добавили голосового ассистента нового поколения без рук, изоляцию голоса для чистых звонков, спуск камеры прямо с наушников и свайп по ножке для громкости, который раньше был привилегией AirPods Pro. Получается, что за начальную цену Apple отдает почти весь набор возможностей, за который раньше просили заметно больше. Единственное, чего тут по-прежнему нет, это медицинских датчиков вроде пульсометра из AirPods Pro 3, но для народной модели это ожидаемо.

Не получилось настроить эквалайзер под себя или что-то пошло не так после обновления? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться с настройками.

Цена, зарядка и дата выхода

С ценой Apple решила не жадничать. Базовый комплект с обычным кейсом на USB-C стоит 129 долларов, ровно как AirPods 4 два года назад, только теперь за эти деньги дают шумоподавление и полный набор функций. Вариант с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку, обойдется в 149 долларов. Сами наушники в обоих случаях одинаковые, разница только в кейсе.

Продажи стартуют 18 сентября.

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Что дальше ждет линейку AirPods

AirPods 5 закрывают начальный сегмент, причем закрывают мощно, но самое интересное у Apple еще впереди. Компания уже готовит замену для AirPods Max, и по слухам новые полноразмерные наушники будут не только лучше, но и дешевле нынешних. Так что обновление Pro и Max выглядит вопросом ближайшего времени.

Не забываем и про те самые AirPods с камерами: их перенесли на 2027 год, но от идеи научить наушники понимать окружение Apple явно не отказалась. Пока же вывод простой: AirPods 5 стали лучшим предложением в линейке за свои деньги. Менять на них свежие AirPods 4 с шумоподавлением смысла немного, а вот пересесть со второго или третьего поколения, да и с обычных AirPods 4 без ANC, теперь более чем разумно.