В iOS 27 нашли секретные AirPods: таких наушников еще не делал никто

Слухи про AirPods с камерами ходят уже не первый год, но теперь у этих наушников появился реальный шанс выйти намного раньше, чем все думали. Apple уже достаточно давно разрабатывает такие наушники, и мы подробно объясняли, зачем они нужны в наушниках — вся затея крутится вокруг Visual Intelligence и умения устройства понимать, что происходит вокруг вас. Сначала новинку ждали в 2026 году, потом релиз уехал на 2027-й, а сейчас появились основания думать, что первую версию мы увидим уже этой осенью.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Почему Apple разрабатывает сразу две версии AirPods с камерами

Когда про камеры в AirPods заговорили впервые, речь шла только об одном устройстве под кодовым именем B798. Именно эта модель мелькала в самых первых утечках, и именно ее сроки в итоге сдвинулись на 2027 год. Судя по описаниям, это более продвинутая и навороченная версия, которую Apple пока не спешит показывать публике. За долгую историю AirPods компания приучила нас к тому, что действительно интересные функции доезжают до пользователей не сразу.

Но есть один важный момент. Параллельно компания ведет вторую версию под кодом B790, и вот она как раз может выйти заметно раньше. Apple вообще любит держать внутри сразу несколько конкурирующих вариантов одного продукта, а потом выбирать, какой из них довести до магазинов. В прошлом Apple уже передумала выпускать похожие наушники, так что подобные развилки для компании обычное дело, а не что-то из ряда вон.

Какая из моделей доберется до прилавков первой, пока не знает никто. Не исключено, что до продажи дойдут обе версии, а может быть, только одна из них. Разницу между B790 и B798 тоже официально никто не описывал, поэтому здесь мы пока опираемся только на инсайдеров.

Почему код iOS 27 намекает на скорый выход AirPods

Главная причина, почему про осенний релиз заговорили именно сейчас — это код iOS 27. Упоминания версии B790 уже нашли внутри системы, и это серьезный сигнал. Обычно, если устройство светится в коде операционки, значит, до его анонса остается не так уж много времени, и Apple начинает готовить программную часть заранее. Вообще iOS 27 уже раскрыла много интересного о будущих продуктах Apple, почитайте сами.

Первым на эти следы наткнулся разработчик Сэм Анри Голд еще в сборке iOS 27 beta 2. По данным инсайдеров, версия B790 давно стоит во внутренних планах Apple с прицелом на релиз уже в этом году. Все вместе это намекает, что дебют новинки вполне реально ждать в районе сентября, вместе с новыми iPhone. Правда, стоит помнить, что находка в коде — это еще не гарантия релиза, а лишь косвенное подтверждение работы над продуктом.

Хотите узнать про новые AirPods раньше всех? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы разбираем все свежие слухи про технику Apple без воды и лишнего шума.

Какими будут новые AirPods с камерами

Теперь про то, как это все будет выглядеть на практике. По прежним данным, AirPods с камерами получат чуть более длинные ножки, чем у AirPods Pro. Логика простая: в эти ножки как раз и нужно уместить саму камеру, поэтому корпус придется немного вытянуть. Внешне разница вряд ли будет бросаться в глаза, но опытный глаз новую модель отличит.

Еще одна любопытная деталь — отдельный светодиод. Он будет загораться в тот момент, когда наушники передают данные в облако. По сути, это индикатор приватности, чтобы вы всегда понимали, когда камера реально что-то отправляет на серверы Apple. Более подробно про облик, управление жестами и возможную цену будущих наушников мы уже разбирали в отдельном материале.

Есть что обсудить про наушники с камерами? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда рады новым людям и живым обсуждениям про технику.

Когда выйдут AirPods с камерами

Пока все это остается на уровне слухов и находок в коде, поэтому относиться к датам стоит спокойно. Apple ничего официально не подтверждала, а внутренние планы компания меняет довольно легко — мы это уже видели на примере переноса с 2026 на 2027 год. Так что даже сентябрьский релиз не отменяет риска очередной задержки.

Тем не менее, вероятность увидеть первую версию AirPods с камерами уже в сентябре выглядит вполне реальной. И это не единственный сюрприз, который Apple готовит для своих наушников — компания планирует и другие неожиданные обновления линейки AirPods Pro, которых от нее мало кто ждал.

Если коротко: следим за сентябрьской презентацией. Именно там, вместе с новыми iPhone, у Apple будет отличный повод наконец показать AirPods, которые умеют не только играть музыку, но и смотреть на мир вместе с вами. А брать такие наушники или нет — каждый уже решит сам, когда увидит финальную цену и реальные возможности новинки.