В iOS 27 появился ручной эквалайзер для AirPods — как включить и настроить

Apple показала для AirPods функцию, которой многим не хватало чуть ли не с первого поколения наушников. Речь про ручной эквалайзер (Custom EQ). Теперь баланс частот можно будет крутить вручную, а не выбирать из готовых пресетов. Появилась настройка не на пустом месте: вместе с ней в iOS 27 появилось огромное количество новых функций, и эквалайзер для наушников лишь одна из них.



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Ручной эквалайзер в AirPods: что изменится после обновления

Apple официально подтвердила, что AirPods получат ручной эквалайзер. Это инструмент, который даёт куда больше контроля над звуком, чем было раньше. Идёт он не отдельной кнопкой, а в общем пакете обновлений программных платформ компании, которые показали в тот же день.

Если объяснять без зауми, эквалайзер регулирует громкость отдельных частот. Хочется больше баса — поднимаете нижние частоты. Не хватает воздуха в голосе — добавляете верхние. До этого подобное приходилось искать в сторонних плеерах и приложениях, а кто-то и вовсе махал рукой и слушал как есть. Теперь всё будет лежать прямо в настройках наушников, в паре касаний от экрана блокировки.

Любопытно, что не каждая новинка сезона доезжает до всех устройств сразу. Например, iPhone 17 не получит две функции Siri из-за нехватки оперативной памяти. С эквалайзером ситуация похожая: достанется он не всем AirPods.

Какие AirPods поддерживают ручной эквалайзер

И тут важная деталь. Custom EQ получат не все наушники, а только модели на свежем чипе H2. По данным Apple, в список вошли:

AirPods Pro 2 и новее

AirPods 4 — обе версии, с шумоподавлением и без него

AirPods Max 2

Если у вас AirPods, купленные примерно до осени 2024 года, ручного эквалайзера, скорее всего, не будет. AirPods Pro первого поколения и оригинальные AirPods Max в список не попали, хотя адаптивный звук и пространственное аудио на них по-прежнему работают. Логика привычная: новые фишки достаются устройствам с самым новым железом.

Есть одна оговорка по бете. Сейчас, в первой бете iOS 27, прошивку с эквалайзером заметили в том числе на AirPods Pro 2, а вот на AirPods Max 2 она пока не приехала. Так что на практике картина может слегка расходиться с официальным списком, пока всё это обкатывается.

Как включить ручной эквалайзер в AirPods

Настройка спрятана неглубоко, но с наскоку её можно и не найти. Сначала обновите iPhone до iOS 27 по нашей инструкции и поставьте свежую бета-прошивку AirPods.

Пока всё это живёт в бете, так что новый пункт пока видят бета-тестеры. Дальше порядок такой:

Откройте приложение «Настройки» на iPhone, iPad или Mac. Вставьте AirPods в уши, чтобы вверху настроек появился их раздел. Можно зайти и через «Bluetooth», нажав значок «i» напротив ваших наушников. Выберите пункт «Аудио и маршрутизация», а затем «Эквалайзер». Включите вариант с ручной настройкой (Custom), чтобы задать свой профиль звука. Перетаскивайте три точки, отвечающие за низкие, средние и высокие частоты, на нужный уровень.

Удобно, что прямо во время настройки эквалайзер показывает волну того, что у вас сейчас играет. Включите любимый трек или подкаст и сразу слышно, как меняется звук. А ещё есть быстрый возврат к стандартному профилю, так что испортить всё навсегда не выйдет. Профиль привязан к самим наушникам, поэтому переключитесь на другой iPhone или Mac, а ваши настройки звука останутся с вами.

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Для чего нужна настройка басов и высоких частот в AirPods

Смысл тут совсем простой. Один и тот же трек разные люди слышат по-разному и любят по-разному. Кому-то важен плотный, ударный бас в груди. Кому-то — чистые и разборчивые голоса.

Усиление басов делает музыку плотнее. Заметнее всего это в электронике и хип-хопе, где нижние частоты тащат на себе половину настроения трека. А вот поднятие высоких частот добавляет чёткости голосу и инструментам. Такое пригодится в подкастах, аудиокнигах и живых акустических записях.

Раньше владельцам AirPods оставалось просто мириться с тем звучанием, которое заложила Apple. Если баса не хватало или, наоборот, резали слух высокие, поправить это без костылей в виде сторонних программ было нельзя. Теперь нормальный способ появится. Кстати, обновление перетряхнуло не только звук: мы уже проверили, как изменилась передача файлов между устройствами Apple.

Ручной эквалайзер или адаптивный звук: в чём разница

Инструменты для работы со звуком у AirPods были и до этого. Только все они срабатывали автоматически, без участия человека. Наушники сами подкручивают адаптивный звук, пространственное аудио и распознавание разговора, когда вы с кем-то заговорили.

Ручной эквалайзер устроен иначе. Это дополнительный слой настройки поверх умных режимов, и тут решает уже не алгоритм, а вы сами. По духу это ближе к классическому эквалайзеру из музыкальных приложений, чем к «умной» автоматике Apple, которая всё делает за вас.

Кстати, голосовой помощник в этом обновлении тоже заметно подрос. Если интересно, у нас есть отдельная инструкция, как включить новую умную Siri на iPhone, iPad и Mac.

Когда ручной эквалайзер в AirPods действительно полезен

Полезнее всего эквалайзер тем, кто реально вслушивается в музыку и любит докручивать её под себя. Если стандартное звучание AirPods вас и так устраивает, можно вообще ничего не трогать. Функция не навязывается и спокойно лежит в настройках до лучших времён.

Пара моментов, которые стоит держать в голове:

пока это бета iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 , широкий релиз обещают ближе к осени

, широкий релиз обещают ближе к осени эквалайзер трёхполосный и довольно простой: тонкой настройки, как у некоторых конкурентов, тут нет

Повод ли это бежать за новыми наушниками, если ваша модель не поддерживает ручной эквалайзер? Точно нет. Все дело в том, что не каждый сможет все настроить как надо и скорее оставить предустановки от Apple, которые стоят по умолчанию. Если же у вас уже есть AirPods, то эквалайзер прилетит вместе с обновлением, и это приятно. Хотите разобраться в звуке AirPods ещё глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие вещи подробно.