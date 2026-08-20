Apple отменила AirPods с камерами, которые уже показала на видео

На этой неделе фанаты Apple успели порадоваться раньше времени: в macOS 26.7 нашли демонстрацию того, как работают AirPods с камерами. В коротком ролике человек подносит книгу к наушникам, Siri считывает название и сохраняет его на потом. Выглядело так, будто анонс уже за углом. Но Марк Гурман из Bloomberg быстро вернул всех на землю: наушники с камерами появятся не раньше 2027 года, а та самая модель из видео до магазинов вообще не доедет.



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Что показали в спрятанном ролике

В минувший понедельник MacRumors выложили демо-видео, где камерные AirPods работают вживую. Ролик прятался внутри релиз-кандидата macOS Tahoe 26.7, и именно это навело на мысль, что Apple готовит наушники к скорому запуску. Логика простая: раз демонстрацию зашили в почти финальную сборку системы, значит, релиз близко.

Оказалось, что все не так. Гурман пишет, что в 2026 году AirPods с камерами в план не входят. Компания все еще возится с цепочкой поставок и не закрыла часть задач по софту. Так что красивое видео — это скорее заготовка на будущее, чем намек на осенний анонс.

Вообще ролики недоделанных устройств в бетах попадаются регулярно. Apple тестирует функции на реальных прошивках, а куски интерфейса и демонстрации иногда забывают вырезать перед сборкой. Для нас это лакомый источник утечек, но прямым обещанием релиза такие находки не были никогда.

И это не единственная находка. В той же бете системы энтузиасты откопали больше двадцати еще не вышедших устройств Apple. Демо с наушниками — лишь одна деталь большой мозаики, которую компания пока держит при себе.

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Почему таймлайн Гурмана так путает

С датами выхода этих наушников у Гурмана вышла настоящая чехарда. В мае он говорил, что AirPods с камерами находятся в продвинутой стадии тестирования и вот-вот пойдут в серийное производство. Уже в июне тон сменился: релиз якобы сдвинули на конец 2027 года.

В начале августа инсайдер снова передумал и заявил, что наушники могут показать хоть в сентябре. В том же материале он уточнил важную деталь — в разработке сразу две версии. Одна проходит под кодовым именем B790, вторая — под B798. Apple вообще любит вести внутри компании конкурирующие проекты одного и того же устройства, так что удивляться нечему.

Понять, какая из версий и когда выйдет, было почти нереально. Похожая история уже случалась: Apple передумала выпускать AirPods Pro 4 с камерами в изначальные сроки, и планы не раз тасовались. Теперь картина наконец сложилась.

Чем B790 отличается от B798

В свежем отчете Гурман разложил все по полкам. B790 — это версия AirPods Pro 3 с камерами. Именно ее и засветили в утекшем ролике: человек подносит книгу, а Siri считывает обложку. B798 — это уже новое поколение AirPods Pro, тоже с камерами, но следующего уровня.

Загвоздка в том, что модель B790 еще недавно стояла в дорожной карте на 2026 год. Потом Apple убрала ее из планов и решила не выпускать вовсе. То есть наушники, которые все увидели в демо, официально до покупателей не дойдут. Их место в линейке займет более поздняя разработка.

Получается, что продукт, который выглядел готовым к анонсу, тихо вычеркнули из планов. А то, что реально доедет до магазинов, покажут позже и под другим именем.

Практика с двумя параллельными версиями для Apple обычная. Компания доводит до ума сразу несколько прототипов, а в продажу отправляет тот, что лучше вписался в сроки и себестоимость. Второй уходит в архив или становится основой для следующего поколения. Похоже, именно это и произошло с B790.

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Когда ждать наушники и сколько за них отдать

Реальный срок теперь такой — осень 2027 года. По данным Гурмана, камерные AirPods могут показать вместе с юбилейным iPhone к 20-летию линейки. Соседство символичное: обе новинки Apple явно готовит как большое событие, а не проходной релиз.

Что до самих возможностей, тут ждать чудес не стоит. В наушники поставят камеры низкого разрешения. Их задача — передавать картинку в Siri AI для функций Визуального интеллекта, ровно как в том самом ролике с книгой. Полноценно снимать фото и видео эти камеры не умеют, так что заменой очкам или экшн-камере наушники точно не станут.

Смысл тут в другом. Наушники видят то же, что и вы, и подсказывают по мелочи: распознать обложку, считать вывеску, узнать предмет перед вами. По сути это те же сценарии Визуального интеллекта, что уже работают через камеру iPhone, только руки остаются свободными. Насколько удобно это окажется на практике, покажут первые обзоры, но задумка любопытная.

Отдельный вопрос — цена. Известно, что AirPods и Apple Watch дорожают вместе с новыми iPhone, а значит, к 2027 году ценник наверняка подрастет. Если планируете брать камерные наушники в комплекте с юбилейным смартфоном, копить на такую пару есть смысл начинать заранее. Ждать осталось долго, но зато будет время собрать нужную сумму без спешки.