Как скачать RuTube и Premier на iPhone. Приложения SlicingDices и PianoWave в App Store

Пока мы разбираемся с первой публичной бетой iOS 27, в российском App Store произошло кое-что поинтереснее новых обоев и виджетов. За один день в магазине приложений Apple появились сразу два сервиса, которых там не было годами: Rutube и онлайн-кинотеатр Premier. Оба принадлежат «Газпром-медиа», оба попали под санкции, оба давно живут только в RuStore и Google Play. И вот теперь их снова можно поставить на айфон в пару тапов, правда, не под своими именами.



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SlicingDices и PianoWave: что это за приложения

Схема тут не новая, ее давно обкатали российские банки. Приложение загружают в App Store под нейтральным названием и чужой обложкой: на модерации оно выглядит как обычная игрушка, без единого упоминания санкционного бренда. Проверку такое проходит спокойно. А после установки и авторизации интерфейс подменяется на настоящий.

Rutube сейчас прячется в App Store под именем SlicingDices. Формально это аркада про захват территории: на главном экране кнопки, таблица лидеров и обещание сыграть с ботами по Wi-Fi. Ничего общего с видеохостингом, пока вы не сделаете один хитрый шаг.

Premier спрятали еще изящнее. Он лежит в магазине как PianoWave, тренажер игры на фортепиано. В описании инвенции Баха, «Лунная соната» Бетховена и рассказ про распознавание нот через микрофон. Придраться Apple не к чему, приложение и правда умеет все, что обещает, до тех пор пока вы не войдете в аккаунт.

Напомню предысторию. Rutube выпилили из российского App Store 18 июня 2024 года без официальных объяснений, но связывают это с санкциями против «Газпром-медиа». Приложение Premier исчезло еще раньше, и на официальном сайте сервиса до сих пор висит честная формулировка: если приложения у вас не было, скачать уже не получится, смотрите через сайт или Smart TV. Теперь получится.

История с российским софтом на айфонах в целом развивается нервно. Одни приложения удаляют без предупреждения, другие возвращаются под чужими именами, третьи держатся ровно до следующей волны модерации. Мы отдельно разбирали, запретят ли Apple в России из-за RuStore и требований по предустановке приложений.

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Как установить Rutube на iPhone и активировать приложение

С Rutube есть нюанс, из-за которого многие сдаются на втором шаге. Скачать приложение мало, после установки оно честно притворяется игрой и никакого видеохостинга внутри не показывает. Чтобы превратить аркаду обратно в Rutube, нужна активация по специальной ссылке.

Порядок такой:

Откройте страницу SlicingDices в App Store и нажмите «Загрузить». Приложение бесплатное, менять регион Apple ID не нужно, российский аккаунт подходит. Дождитесь установки, но не спешите открывать иконку с рабочего стола. Перейдите по ссылке активации прямо с айфона. Она откроет приложение в нужном режиме и снимет маскировку. Теперь запускайте. Вместо кнопок «Играть» и «Таблица лидеров» вы увидите знакомый красно-черный интерфейс с лентой видео. Авторизуйтесь по номеру телефона, чтобы подтянулись подписки, история просмотров и закладки.

Отдельно про код подтверждения. Он может прийти не по SMS, а в мессенджер МАКС, так сейчас работают многие российские сервисы. Если МАКС у вас не установлен, кода можно попросту не дождаться и потом гадать, почему ничего не приходит. Поэтому лучше заранее поставить мессенджер и войти в него по своему номеру, тогда уведомление придет мгновенно.

Если ссылка активации не сработала, попробуйте открыть ее в Safari, а не во встроенном браузере Telegram. Это лечит примерно половину случаев. Второй рабочий вариант: удалить приложение, поставить заново и пройти по ссылке до первого запуска, а не после.

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Как установить Premier на iPhone через App Store

С Premier все проще, и это приятная новость. Никакой активации по ссылке не требуется, приложение раскрывается само после входа в аккаунт.

Откройте страницу PianoWave в App Store и нажмите «Загрузить». Запустите приложение с рабочего стола. Войдите в аккаунт по номеру телефона и подтвердите вход кодом из сообщения. После авторизации вместо нот и клавиш появится каталог сериалов, фильмов и шоу.

Аккаунт у Premier единый, тот же самый работает на сайте, в браузере, на Smart TV и на приставке. Отдельно регистрироваться на айфоне не нужно, подписка подтягивается автоматически вместе с историей просмотров. Если подписки нет, оформлять ее удобнее на сайте.

Такой прием с маскировкой освоили не только медиасервисы. Похожим образом в магазин возвращались банки, платежные сервисы и топливные программы, а про одну из них мы писали подробно: вот, например, как скачать приложение «Газпромнефть» на iPhone. Логика везде одна, и шаги установки почти не отличаются.

Любите такие обходные пути и хотите больше подобных инструкций? Заглядывайте в наш канал в Telegram и МАКС, мы собираем рабочие способы по мере их появления.

Надолго ли приложения задержатся в App Store

Честный ответ: никто не знает, но скорее всего ненадолго. Apple регулярно вычищает такие маскировки, и живут они от нескольких дней до пары месяцев. У «Т-Банка» и Газпромбанка за последние два года сменилось по несколько названий подряд: одно приложение удаляют, разработчики выкатывают следующее под новым именем. С Rutube ровно та же история, летом он уже прятался в App Store под видом космической аркады Starship Battle.

Из этого следует простой практический вывод. Ставьте приложение сейчас, пока оно доступно, даже если смотреть Rutube или Premier прямо сегодня не собираетесь. Уже установленное приложение обычно продолжает работать после того, как страница пропала из магазина, а вот скачать его заново будет неоткуда.

Дальше про обновления. Когда приложение исчезает из App Store, автообновление по нему тоже перестает работать. Отслеживать новые версии придется вручную, через анонсы самих сервисов или тематические каналы.

И последнее, самое важное. Скачивайте только по прямым ссылкам на App Store, а ссылку активации проверяйте на домен. Вокруг таких историй всегда крутятся мошенники, которые подсовывают фишинговые страницы с формой ввода номера и кода из SMS. Настоящая активация Rutube ведет на slicingdices.ru, то есть на тот же адрес, который указан на странице приложения в App Store. Если ссылка ведет куда-то еще, закрывайте ее не раздумывая.