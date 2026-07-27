Что будет, если загрузить в нейросеть рабочую информацию. Спойлер: очень плохо

История, которая должна отрезвить каждого, кто отправляет рабочие файлы в ChatGPT или DeepSeek. В Москве топ-менеджера крупной компании уволили за то, что она сливала служебные документы, в том числе загружала их в китайскую нейросеть. Женщина пошла в суд, потребовала золотой парашют на 5 миллионов рублей и проиграла. Буквально на днях мы разбирали, какая нейросеть самая умная, а теперь придется говорить о том, какая из них безопаснее. Разберемся, что именно случилось и почему ваши чаты с ИИ реально могут оказаться в поиске Google.



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За что сотрудницу уволили после использования DeepSeek

Речь о топ-менеджере московской инженерной компании. По документам, которые оказались в распоряжении РИА Новости, женщина проработала директором по продажам меньше полугода с окладом больше 800 тысяч рублей в месяц. За это время она успела несколько раз нарушить режим коммерческой тайны.

Схема была простой и от того особенно наглой. Служебные письма сотрудница пересылала на свою личную почту, ставя ее в скрытую копию, чтобы это не бросалось в глаза руководству. А часть защищенных внутренних материалов она просто загрузила в DeepSeek, ту самую бесплатную китайскую нейросеть DeepSeek. Формально она хотела, чтобы ИИ помог с задачами. Фактически конфиденциальные данные компании уехали на чужой сервер.

Суд встал на сторону работодателя. Ключевой вывод: у сотрудницы не было производственной необходимости вытаскивать информацию из локальных защищенных носителей и отправлять ее на внешний адрес, который компания не контролирует. Размещение служебных сведений на стороннем сервисе суд расценил как грубое нарушение трудовых обязанностей.

Отдельно всплыла деталь, которая ударила по компании деньгами. После утечки один из контрагентов на переговорах внезапно перестал выходить на связь. К этому добавились невыполненные планы продаж. В итоге женщина требовала переписать формулировку увольнения на «по соглашению сторон» и выплатить парашют в 5 миллионов. Ей предлагали мировое соглашение и добровольную выплату больше 400 тысяч рублей, но она отказалась. Суд отклонил все требования и признал увольнение законным.

Какие нейросети уже допускали утечки переписок

Самое неприятное в этой истории то, что загруженные в нейросеть документы могут утечь не только через взлом. Они всплывают в обычном поиске. За последний год такое случалось не раз, и вот все громкие случаи по порядку.

DeepSeek, июль 2026 года. Переписки пользователей китайского чат-бота попали в выдачу Google. Проблему заметил SEO-специалист Дэвид Коницни. Индексировались публичные ссылки, которые люди сами создавали через кнопку «Поделиться». Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил утечку и предположил, что разработчики просто не настроили права доступа. По оценке исследователей, около трети затронутых чатов принадлежали пользователям из России.

Переписки пользователей китайского чат-бота попали в выдачу Google. Проблему заметил SEO-специалист Дэвид Коницни. Индексировались публичные ссылки, которые люди сами создавали через кнопку «Поделиться». Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил утечку и предположил, что разработчики просто не настроили права доступа. По оценке исследователей, около трети затронутых чатов принадлежали пользователям из России. ChatGPT, лето 2025 года. У OpenAI была экспериментальная опция «Сделать чат видимым в поиске». Люди включали ее, часто не понимая последствий, и их диалоги оказывались в Google, Bing и DuckDuckGo. Сначала нашли около 4500 проиндексированных чатов, потом исследователи 404 Media выкачали почти 100 тысяч публичных переписок. Там были и рабочие контракты, и очень личные разговоры. OpenAI функцию убрала и начала удалять ссылки из поиска.

У OpenAI была экспериментальная опция «Сделать чат видимым в поиске». Люди включали ее, часто не понимая последствий, и их диалоги оказывались в Google, Bing и DuckDuckGo. Сначала нашли около 4500 проиндексированных чатов, потом исследователи 404 Media выкачали почти 100 тысяч публичных переписок. Там были и рабочие контракты, и очень личные разговоры. OpenAI функцию убрала и начала удалять ссылки из поиска. Grok, август 2025 года. Чат-бот Илона Маска отличился сильнее всех. Кнопка «Поделиться» создавала публичную ссылку вообще без предупреждения, и поисковики проиндексировали больше 370 тысяч разговоров. Среди них были медицинские вопросы, деловые данные и даже как минимум один пароль.

Чат-бот Илона Маска отличился сильнее всех. Кнопка «Поделиться» создавала публичную ссылку вообще без предупреждения, и поисковики проиндексировали больше 370 тысяч разговоров. Среди них были медицинские вопросы, деловые данные и даже как минимум один пароль. Meta AI, 2025 год. У ассистента Meta функция шеринга публиковала диалоги прямо в общую ленту Discover. Оттуда они точно так же попадали в поисковую выдачу, а многие пользователи об этом даже не догадывались.

Общий знаменатель у всех случаев один. Разработчики добавляют удобную кнопку «Поделиться», но не закрывают страницы от индексации. Формулировка «доступно всем, у кого есть ссылка» звучит безобидно, хотя на деле ссылку может подхватить поисковый робот. После таких историй логично задуматься, какую нейросеть выбрать на iPhone и кому вообще доверять личные данные.

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Что нельзя загружать в нейросети, а что можно

Главный урок из всей этой истории простой: нейросеть это не сейф. Все, что вы туда отправили, теоретически может оказаться на чужом сервере, в обучающей выборке или в поисковой выдаче. Поэтому есть вещи, которые в чат с ИИ лучше не отправлять никогда.

Категорически не стоит загружать следующее:

рабочие документы под NDA, договоры, внутренние отчеты и презентации компании;

персональные данные: паспорт, СНИЛС, номера карт, адреса и телефоны, свои и чужие;

пароли, ключи API, токены доступа и любые данные для входа;

коммерческую тайну и финансовые показатели работодателя;

медицинские заключения и любую чувствительную личную информацию;

чужие данные, которые вам доверили и которые вы не имеете права раскрывать.

При этом нейросети остаются мощным инструментом, если использовать их с головой. Спокойно можно загружать такие вещи:

общие вопросы, где нет ни одного реального имени или числа из вашей работы;

публичную информацию, которая и так есть в открытом доступе;

обезличенные тексты, из которых убраны все конкретные данные;

учебные задачи, черновики и генерацию идей;

публичные фото и картинки, чтобы, например, создавать видео из фото или обработать снимок.

Простое правило на каждый день: перед отправкой в чат спросите себя, готовы ли вы увидеть этот текст в открытом поиске. Если нет, значит, отправлять его не надо.

Как безопасно пользоваться ChatGPT и другими нейросетями

Полностью отказываться от нейросетей смысла нет, они экономят кучу времени. Но пара привычек убережет вас от очень неприятных сюрпризов. Вот что стоит делать.

Не жмите кнопку «Поделиться» на автомате. Именно публичные ссылки чаще всего и утекают в поиск. Если вы уже когда-то делились чатами, зайдите в настройки сервиса и удалите старые публичные ссылки, пока их не подхватил робот. Для рабочих задач по возможности используйте корпоративные или локальные модели, которые не отправляют данные наружу.

Помните и о том, что удаленное не всегда исчезает. Даже после того как компания убирает ссылки из поиска, кэшированные копии и данные, которые кто-то успел выкачать, могут храниться годами. Поэтому лучший способ защиты это вообще не давать нейросети лишнего. А для безобидных задач ИИ незаменим: можно, например, попросить его собрать быструю команду для iPhone и не переживать за данные.

История московского топ-менеджера показала главное: ответственность лежит на пользователе. Суд прямо указал, что сотрудница сама, без всякой необходимости, вынесла конфиденциальные данные на сторонний сервис. Так что относитесь к чату с ИИ как к разговору на людной улице: все, что вы туда пишете, потенциально может услышать кто угодно.

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