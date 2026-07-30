Как сделать хайповые обои для iPhone из фотографии глаз через нейросеть

Иногда самые запоминающиеся обои получаются не из готовых шаблонов, а из того, что всегда рядом с вами. Я взял обычные макрофотографии глаз своих детей и через нейросеть превратил их в живые обои для iPhone, от которых потом сложно оторвать взгляд. Выглядит это по-настоящему круто, а делается за пару минут и совершенно бесплатно. Недавно мы разбирались, какая нейросеть работает лучше всего, а теперь просто применим одну из них на практике и сделаем что-то личное.



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Почему обои для iPhone из фото глаз выглядят круто

Радужка глаза это готовое произведение искусства, которое природа нарисовала лично для вас. У каждого человека уникальный рисунок волокон, свой набор оттенков и плавных переходов, поэтому две радужки рядом никогда не выглядят одинаково. Именно эта неповторимая структура и делает картинку такой притягательной, стоит только вынести ее на черный фон и убрать все лишнее.

Я собрал композицию из глаз обоих детей, и получился знак бесконечности, где две радужки слегка пересекаются. Между ними я пустил тонкий поток космической пыли из тех же природных оттенков, и это добавило кадру объема и глубины. Такой личный смысл в обоях ценится куда сильнее, чем очередная стоковая картинка из интернета.

Отдельный плюс в том, что черный фон отлично дружит с OLED-экранами современных iPhone. Пиксели на таких дисплеях просто выключаются в темных зонах, поэтому картинка выглядит контрастнее, а заряд расходуется чуть экономнее. Радужки при этом словно парят в пустоте и притягивают все внимание к себе. Если хочется сравнить разные модели перед стартом, у нас есть подробный разбор про то, какую нейросеть выбрать на iPhone для подобных задач.

Готовый промт ChatGPT для создания обоев

Весь секрет красивого результата прячется в правильном описании. Я долго подбирал формулировки, чтобы нейросеть не пририсовывала лишние блики и не искажала настоящие цвета, и в итоге собрал промт, который стабильно выдает достойную картинку. Главная задача этого текста заставить модель сохранить реальную структуру радужки, а не выдумывать вместо нее что-то свое.

Вертикальные обои для iPhone (1290×2796 или 1179×2556, 9:19.5). Использовать приложенные реальные фотографии радужек как референс. Максимально точно сохранить цвета, рисунок, волокна и структуру каждой радужки. Две радужки расположены вертикально и слегка пересекаются, образуя композицию в виде знака бесконечности. Между ними проходит тонкий поток космической пыли и светящихся частиц, созданных из натуральных оттенков обеих радужек. Абсолютно чёрный фон с большим свободным пространством сверху и снизу для экрана блокировки iPhone. Макросъёмка, сверхдетализированные волокна радужки, объём, HDR, кинематографическое освещение, высокий контраст, фотореализм, Iris Photography, luxury fine art, 8K, Ultra HD, sharp focus. Зрачки глубокого натурального чёрного цвета без отражений окон, без отражений интерьера, без отражений фотографа, без геометрических бликов. Допускаются только мягкие круглые студийные блики или едва заметный естественный блик. Без текста, логотипов и водяных знаков.

Просто скопируйте готовый промт выше и вставьте его в чат вместе со своими фотографиями. Если захотите поиграть с деталями, можно менять цвет потока частиц или количество глаз в кадре, но базовую часть про сохранение волокон лучше не трогать. Кстати, современные модели уже умеют не только картинки, и вы можете почитать, как нейросеть создает видео со звуком из фото, это отдельная магия.

Как сделать обои для iPhone из фотографии

Для работы нам хватит бесплатной версии ChatGPT, никакая подписка тут не нужна. Понадобятся только четкие макрофотографии глаз, где хорошо виден рисунок радужки и не размыты детали. Снимать лучше днем у окна или с внешним источником света, тогда цвета получатся насыщенными без вспышки. Весь процесс займет буквально несколько минут, и повторить его сможет любой желающий даже без опыта работы с нейросетями.

Сфотографируйте глаз крупным планом при хорошем освещении, чтобы волокна радужки были резкими и детальными. Откройте ChatGPT в браузере или приложении и войдите в свой аккаунт. Прикрепите к сообщению фотографии радужек, которые хотите использовать как референс. Скопируйте промт из блока выше и вставьте его в то же сообщение под фотографиями. Отправьте запрос и подождите, пока нейросеть соберет вашу композицию. Если результат не понравился, попросите усилить детализацию или поменять оттенок потока частиц. Сохраните готовое изображение в галерею и установите его как обои через настройки iPhone.

Готовый файл лучше сразу проверить на экране блокировки, потому что часы и виджеты легко перекрывают самую красивую часть кадра. Если композиция ушла под циферблат, достаточно попросить нейросеть сдвинуть радужки чуть ниже и повторить генерацию. Такой контроль над результатом и отличает осмысленную работу от случайного тыка вслепую. А если захочется штатных вариантов без нейросетей, у нас есть гайд про то, как включить скрытые обои из iOS прямо в России.

Как сделать обои для Mac из того же изображения

Тот же промт спокойно превращается в обои для Mac или любого другого монитора, надо лишь поправить пару параметров. В самом начале описания замените вертикальное соотношение сторон и разрешение на горизонтальные значения вашего экрана. Именно правильное соотношение сторон избавит вас от растянутой или некрасиво обрезанной картинки.

Для большинства мониторов подойдет формат 16:9 с разрешением 3840×2160, а для ультрашироких моделей стоит взять 21:9. Все остальные строчки промта про сохранение волокон и черный фон можно оставить как есть, они одинаково хорошо работают в любой ориентации.

Для рабочего стола композицию удобно развернуть горизонтально и развести радужки по краям, оставив центр под ярлыки и окна. Достаточно дописать в промт пару слов про свободное пространство в середине кадра, и нейросеть сама перекомпонует картинку. Так одни и те же снимки превращаются сразу в комплект обоев для всех ваших устройств. Хотите узнать про нейросети на технике Apple еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы каждый день разбираем свежие фишки.

В итоге из обычных семейных фотографий получаются обои в единственном экземпляре, которые невозможно ни купить, ни просто скачать из сети. Это тот самый случай, когда нейросеть работает не вместо вас, а вместе с вами и превращает личные снимки в маленькое произведение искусства. Не вышло повторить композицию или остались вопросы по промту? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут рабочее решение.