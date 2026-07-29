Лучший смартфон 2026 по версии ИИ: что ответили Siri, Claude, ChatGPT и Gemini

Недавно я поменял жене iPhone 15 Plus на 17 Pro Max и невольно задумался: а точно ли это самый лучший смартфон на рынке прямо сейчас? Когда я купил жене новый iPhone, в своем решении я почти не сомневался, но маленький червячок сомнения в итоге все же закрался. Ответ неожиданно подсказал автор канала CustomAdventurist. Он спросил о лучшем смартфоне 2026 года не у экспертов и не у друзей, а у нейросетей. Восемь разных ИИ выдали восемь мнений, и некоторые ответы вышли по-настоящему странными.



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Какие смартфоны чаще всего рекомендуют нейросети

Первой блогер опросил свежую Siri AI, ту самую, которую в Apple допиливали не один год. Ассистент повел себя на удивление адекватно и предсказуемо, назвав два очевидных флагмана:

Такой ответ сложно назвать смелым, зато он честный. Оба аппарата действительно возглавляют почти все рейтинги 2026 года, так что Siri просто отразила сложившийся консенсус рынка. Никакой экзотики и никаких попыток удивить, чистая классика. Для встроенного ассистента Apple это, пожалуй, идеальный сценарий: не спорить с обзорщиками, а спокойно подтвердить их выводы.

Следом настала очередь ChatGPT, и он тоже не стал изобретать велосипед. Нейросеть OpenAI сохранила в списке последние iPhone и Galaxy, но добавила третьего участника — камерофон от Google:

Появление Pixel в списке логично: у Google одна из лучших вычислительных камер на рынке, а цена заметно приятнее, чем у топовых конкурентов. К тому же ChatGPT славится тем, что цепляется за соотношение цены и качества, а не за одни только спецификации. Если вы сейчас как раз выбираете между iPhone и Android, почитайте, почему Android оказался не так плох в одном из наших личных тестов. Хотите узнать про камеры смартфонов еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Какие смартфоны выбрали Claude и Grok

А вот дальше началось интересное. Нейросеть Илона Маска по имени Grok по совершенно непонятным причинам назвала лучшим смартфоном 2026 года всего одну модель — Google Pixel 10 Pro XL. Причем никаких альтернатив и запасных вариантов ИИ предлагать не стал. Выбор тем более забавный, если вспомнить, что Grok живет в экосистеме соцсети X и с Google напрямую никак не связан.

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Не меньше удивил и Claude. Его подборка оказалась самой широкой из всех. В топ вошли сразу четыре аппарата, включая два китайских камерофона:

Здесь Claude показал неожиданно широкий кругозор. Oppo Find X9 Ultra вышел в апреле 2026 года с квадрокамерой и 200-мегапиксельным модулем, а Xiaomi 17 Ultra сделал ставку на оптику Leica. Оба смартфона редко попадают в западные топы, но по железу спокойно спорят с флагманами Apple и Samsung. То, что нейросеть вспомнила про них, а не ограничилась привычной парой iPhone и Galaxy, уже само по себе любопытно. Если же вы присматриваетесь к обновлению внутри линейки Apple, у нас есть отдельный разбор, менять iPhone 17 на 18 или лучше подождать.

Какие смартфоны рекомендуют Gemini, Bixby и Oppo AI

Самый неожиданный ответ выдал Bixby. Встроенный ассистент Samsung, от которого логично было бы ждать рекламу собственных Galaxy, вместо этого назвал лучшим iPhone 17 Pro Max, сославшись на мнение экспертов. Своих же флагманов корейский ИИ упоминать не стал, что выглядит почти как самоирония от нейросети.

Google Gemini, наоборот, решил перетянуть одеяло на себя и указал единственным фаворитом Pixel 10 Pro XL. Финальным участником теста стал Oppo AI, и он тоже отдал корону смартфону от Apple — тому же iPhone 17 Pro Max. Получается забавная картина: два ассистента от Android-производителей независимо друг от друга признали лучшим именно айфон, а вот Gemini уперся в родные Pixel.

Кстати, о ценах: если ИИ так уверенно советуют топовые iPhone, полезно понимать, как подорожали iPhone в России за последнее время. Не смогли определиться с выбором смартфона или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разложить все по полочкам.

Стоит ли доверять нейросетям при выборе смартфона

Эксперимент CustomAdventurist получился показательным, но я решил проверить, повторяется ли картина у других. Задал тот же вопрос ChatGPT и он вообще выбрал Pixel 10 как лучший вариант для большинства, оставив iPhone 17 Pro Max лишь в почетных упоминаниях. Claude же назвал главным обычный iPhone 17, а в компанию к нему неожиданно добавил бюджетный флагман OnePlus 15.

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Разница в ответах объясняется просто: формулировка запроса решает все. Стоит чуть изменить вопрос или добавить условие про цену, и нейросеть меняет фаворита. Тот же Gemini в тесте Android Authority сначала посоветовал устаревший Pixel 9 Pro XL, потом переключился на iPhone 17, а после дополнительного вопроса про переплату остановился на Pixel 10. То есть один и тот же ИИ за минуту успел передумать дважды. С таким подходом сложно говорить о каком-то объективном рейтинге.

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Вывод из всего этого простой. Нейросети — неплохой стартовый ориентир при выборе, но не готовый вердикт. Они хорошо суммируют обзоры и общее настроение рынка, однако почти всегда тянутся к самым распиаренным моделям и легко меняют мнение под небольшим давлением. Если вы всерьез выбираете смартфон, используйте ИИ как собеседника, а финальное решение принимайте сами, опираясь на свои задачи и бюджет. Лично для меня эта история подтвердила очевидное: iPhone 17 Pro Max остается идеальным выбором, но списывать со счетов Android-флагманы в 2026 году точно не стоит.