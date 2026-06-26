Что я заказал на AliExpress за последние месяцы: 10 самых удачных находок

За последние месяцы я неприлично много времени провёл на AliExpress. Каких только товаров там сейчас нет — на площадке даже складной iPhone Ultra успели выложить, пусть и с нюансами. Но я о более приземлённом: начиналось всё безобидно — искал один-единственный кабель, — а закончилось десятком посылок, которые приезжали ко мне в пункт выдачи чуть ли не каждую неделю. Что-то было откровенным импульсом, но почти всё в итоге прижилось в быту и поселилось рядом с моим iPhone и MacBook. Собрал для вас десять самых удачных находок: от копеечного кабеля до робота-пылесоса.



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Угловой кабель USB-C, который не ломается у разъёма

Начну с самой мелкой, но едва ли не самой полезной покупки. Это угловой кабель USB-C длиной полметра, у которого штекер загнут под прямым углом. Звучит как ерунда, но раньше у меня вечно перетирался и умирал провод ровно там, где он выходит из разъёма. Тут же кабель уходит вбок и не торчит вверх — смартфон спокойно лежит на тумбочке, пока заряжается, и ничего не цепляется. Оплётка плотная и приятная, держит и быструю зарядку, и передачу данных, так что этим же шнурком я скидываю файлы с MacBook. За свои деньги — лучшая мелочь в подборке.

Цена — 220 ₽ (с комбо-корзиной).

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Подушка-подставка под планшет для чтения в кровати

Дальше — вещь, над которой я сначала посмеивался, а теперь не отдам. Это мягкая подушка-подставка под планшет в виде треугольника. Кладёте её на колени или на одеяло, ставите сверху iPad — и больше не нужно держать его на весу или подпирать рукой. Я читаю на ней по вечерам и смотрю сериалы, шея и запястья наконец-то отдыхают. Угол наклона выбираешь сам, просто перекладывая планшет на другую грань. Подходит и для телефона, и даже для книги. Неожиданно удобная штука за совсем небольшие деньги.

Цена — 530 ₽ (с комбо-корзиной).

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Карманный фотопринтер Xiaomi для снимков со смартфона

А вот это уже моя любимая игрушка для всей семьи. Маленький карманный фотопринтер Xiaomi подключается к iPhone по Bluetooth и печатает фото прямо со смартфона за пару минут. В комплекте сразу шла пачка бумаги, так что распечатывать начал в тот же вечер. Дети в восторге: выбираем кадр с прогулки, и вот уже готовая карточка едет на холодильник. Снимки не выцветают, печать без чернил. Беру его с собой на дни рождения — живые фото вместо галереи в телефоне до сих пор удивляют гостей.

Цена — 5320 ₽.

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Зарядка UGREEN GaN на 100 Вт для MacBook и iPhone

Когда у тебя дома MacBook, iPhone и пара наушников, розеток вечно не хватает. Я взял компактную зарядку UGREEN на 100 Вт с тремя портами USB-C и одним USB-A. На GaN-технологии она ощутимо меньше и холоднее старого блока, а 100 ватт хватает, чтобы шустро кормить даже MacBook Air. Теперь у меня одна зарядка на весь стол: ноутбук, телефон и часы заряжаются одновременно, и в поездку беру только её. Одна зарядка вместо четырёх — экономит и место в сумке, и нервы.

Цена — 2360 ₽ (с купоном).

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Робот-пылесос Roborock S8 Pro Plus с влажной уборкой

Самая дорогая, но и самая жизненно меняющая покупка. Робот-пылесос Roborock S8 Pro Plus в русской версии не только пылесосит, но и моет полы, а после уборки сам выгружает мусор в станцию. Я запускаю его с телефона по дороге домой и захожу в чистую квартиру. Он строит карту комнат, объезжает ножки стульев и провода, на ковре поднимает мощность сам. С появлением маленького ребёнка полы пришлось мыть постоянно — теперь этим занимается он. Реально освобождает вечера, а не просто катается по дому.

Цена — 21 480 ₽ (с купоном).

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Умный чайник Xiaomi, который держит нужную температуру

Казалось бы, чайник и чайник, но умный чайник Xiaomi я теперь рекомендую всем чайным и кофейным маньякам. Он умеет греть воду не до бурного кипятка, а до заданной температуры и удерживать её. Для зелёного чая и пуэра это критично, а для детской смеси — вообще спасение, не нужно ждать, пока остынет. Управляется и кнопкой, и через приложение, утром встаю — вода уже тёплая. Корпус с двойными стенками, снаружи не обжигает. Простая вещь, к которой быстро привыкаешь и потом не понимаешь, как жил без неё.

Цена — 4090 ₽ (с комбо-корзиной).

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Наушники CMF Buds 2a с шумоподавлением за смешные деньги

Эти наушники я брал «на пробу», не ожидая многого, а в итоге ношу их чаще AirPods в дороге. CMF Buds 2a умеют активно глушить шум — в метро и самолёте гул реально проседает. Звук для своей цены честный, баса хватает, в звонках меня слышно нормально даже на улице. С iPhone подружились без танцев с бубном, держат заряд почти весь день. Не боятся брызг, так что под дождём за них не переживаю. Лучшая покупка по соотношению цены и звука, которую я делал в этом году.

Цена — 2150 ₽.

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Колонка-подушка для сна

Самая странная позиция в списке, но я не удержался. Это плоская тканевая колонка для сна, которую кладёшь под подушку. По Bluetooth подключаешь iPhone и засыпаешь под подкаст, аудиокнигу или белый шум, не мешая никому рядом — звук слышен только тебе, в наушниках спать не нужно. Она тонкая и мягкая, голову не чувствует. Я ставлю таймер сна, и музыка сама выключается, когда я уже отрубился. Копеечная вещь для тех, кто засыпает под звук — за такие деньги грех не попробовать.

Цена — 300 ₽ (с комбо-корзиной).

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Bluetooth-трекер UGREEN как замена AirTag для iPhone

Я постоянно терял ключи и однажды чуть не оставил рюкзак в такси, поэтому взял Bluetooth-трекер UGREEN сразу комплектом из двух штук. Работает он через родное приложение «Локатор» на iPhone, как AirTag: видно последнее местоположение на карте, а если вещь рядом — можно заставить брелок пищать. Один повесил на ключи, второй кинул в чемодан перед поездкой. Батарейка живёт долго и меняется сама. По сути это почти AirTag заметно дешевле, причём в той же экосистеме Apple, без сторонних программ.

Цена — 1700 ₽.

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Умные часы с голосовыми вызовами и автономностью на неделю

Закончу часами, которые я взял как «вторые» к Apple Watch — на спорт и поездки, где не хочется трястись над дорогим гаджетом. Эти умные часы с голосовыми вызовами умеют принимать звонки прямо с запястья, считают шаги, пульс и сон, показывают уведомления с iPhone. Экран яркий и круглый, циферблатов куча. Но добил меня не функционал, а автономность: заряжаю их раз в неделю, а не каждый вечер. На пробежку и в бассейн беру именно их. Идеальные часы на каждый день, когда жалко основные.

Цена — 1140 ₽ (с комбо-корзиной).

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