Еще в августе я рассказывал, почему уже четыре года пользуюсь Яндекс Диском вместо iCloud, и менять что-либо в этой схеме не собирался. В российском облаке у меня хранились фотографии, сделанные еще на старые Айфоны начиная с 2011 года, различные документы и другие важные файлы. Причем на протяжении нескольких лет я даже не задумывался о том, что в какой-то момент могу остаться без доступа ко всему этому добру. Однако события октября 2026 года заставили меня серьезно пересмотреть свое отношение к облачным хранилищам. И теперь наша с женой схема хранения фотографий выглядит совсем иначе.



Четыре года я доверял все фотографии Яндексу

В 2022 году, когда оплата подписок Apple в России превратилась в приключение, я решил отказаться от платного тарифа iCloud и перебраться в российское облако. Выбор тогда пал на Яндекс Диск. Причем я не просто настроил автоматическую загрузку новых фотографий, а перенес туда весь свой фотоархив начиная с 2011 года. Представляете, сколько всего за это время накопилось? Снимки со старых Айфонов, фотографии из отпусков, семейные видео и куча других вещей, которые для постороннего человека не представляют никакой ценности, а для меня очень дороги.

За четыре года использования Яндекс Диска я настолько привык к облачному хранению, что перестал воспринимать его как что-то отдельное от памяти смартфона. Зачем держать на Айфоне фотографии пятнадцатилетней давности, если в любой момент можно открыть приложение и найти нужный снимок? Плюс доступ к одним и тем же файлам был практически с любого устройства. Неважно, сижу я за Макбуком или держу в руках Андроид-смартфон.

В августе я даже написал отдельную статью о том, почему пользуюсь Яндекс Диском вместо iCloud. На тот момент меня действительно все устраивало. Вот только за удобством я совершенно забыл об одной важной вещи. По сути, сохранность значительной части моего личного архива зависела от работоспособности серверов сторонней компании. И насколько это может быть серьезной проблемой, я понял лишь спустя пару месяцев после публикации той статьи.

Сбой Яндекс Диска заставил меня понервничать

После октябрьских атак на дата-центры Яндекса многие сервисы компании начали работать с перебоями. Но если временное отсутствие доступа к Алисе или Яндекс Музыке я вполне могу пережить, то невозможность скачать собственные фотографии заставила меня не на шутку понервничать. Причем речь шла не о нескольких часах или даже днях. На то, чтобы выгрузить все свои данные из облака, у меня ушло около месяца.

Особенно неприятно было то, что некоторые файлы отображались в облаке, но скачать их не получалось. Плюс Яндекс временно ограничил возможность загрузки папок одним архивом, что значительно усложнило задачу. Я даже нашел способ скачивания фотографий с Яндекс Диска в обход некоторых ограничений и поделился им с вами. Вот только одно дело скачать несколько десятков снимков и совсем другое — забрать фотографии и видео за пятнадцать лет.

28 октября Яндекс сообщил о восстановлении доступа к 96% данных на Диске, а уже 19 ноября этот показатель увеличился до 99,55%. В компании отдельно уточнили, что недоступные файлы не обязательно утрачены и работа над их восстановлением продолжается. При этом в случае с корпоративной платформой Yandex Cloud компания уже признала, что часть данных потеряна безвозвратно из-за повреждения оборудования и отсутствия резервных копий у клиентов.

Казалось бы, 99,55% — отличный результат с учетом того, что произошло. Но попробуйте посмотреть на эти цифры с другой стороны. А что, если в оставшиеся доли процента попадут фотографии ваших детей или видео с родственниками, которых уже нет в живых? Сделать такие кадры повторно не получится. И именно в этот момент я понял, что хранить единственную копию важных файлов в облаке больше не хочу.

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Возвращаться в iCloud я тоже не стал

Первой моей мыслью после проблем с Яндексом было вернуться в iCloud. В конце концов, именно под облачное хранилище Apple заточена работа приложения «Фото» на Айфоне, да и с пополнением счета Apple ID я при необходимости справлюсь. Вопрос лишь в том, что принципиально в моей ситуации ничего бы не изменилось. Я просто перенес бы свои фотографии с серверов одной компании на серверы другой.

Причем далеко за примерами ходить не надо. 10 ноября Apple столкнулась с очередным масштабным сбоем в работе своих сервисов. В числе пострадавших оказались не только почта, контакты и календарь iCloud, но и облачная фототека. К счастью, на устранение проблем у Apple ушло всего несколько часов и сообщений о потере пользовательских фотографий не было. Тем не менее даже компания с практически безграничными финансовыми возможностями не может гарантировать постоянную доступность своих сервисов.

Да и дело не обязательно в повреждении серверов или каких-то глобальных катастрофах. Достаточно представить несколько вполне бытовых ситуаций:

Вас заблокировали в облачном сервисе, и вы не можете войти в учетную запись;

Вы потеряли доступ к номеру телефона, необходимому для подтверждения входа;

У вас нет подключения к интернету, а нужные фотографии находятся в облаке;

Возникли проблемы с оплатой подписки на облачное хранилище.

Во всех этих случаях ваши фотографии могут быть в полном порядке, но воспользоваться ими здесь и сейчас не получится. Поэтому менять Яндекс Диск на iCloud или какое-либо другое облако я не вижу смысла. Мне хочется, чтобы доступ к файлам зависел в первую очередь от меня самого, а не от наличия интернета или состояния серверов очередной компании.

Теперь мы с женой храним файлы на внешних SSD

Еще в октябре я купил себе магнитный SSD ORICO K15 Mini на 128 ГБ, а впоследствии таким же накопителем обзавелась и жена. Мне понравилось, что для переноса фотографий на него совершенно не обязательно пользоваться компьютером. Достаточно примагнитить SSD к задней панели Айфона, подключить короткий кабель USB-C и можно приступать к копированию.

Как он подключается к айфону, я показывал в обзоре магнитного накопителя ORICO.

Причем такой накопитель сейчас можно купить примерно за 2500 рублей с учетом купона. Не такие большие деньги за возможность иметь под рукой необходимые фотографии, видео и документы. Переносить файлы с Айфона на внешний SSD тоже очень просто:

Подключите накопитель к Айфону через USB-C; Откройте приложение «Фото» и выделите нужные снимки и видео; Нажмите кнопку «Поделиться» и выберите «Сохранить в Файлы»; Укажите внешний накопитель в качестве места сохранения.

Если айфон не видит накопитель, можно обсудить подключение в чате в Telegram или чате в МАКС.

Конечно, внешний SSD тоже может сломаться, потеряться или оказаться поврежденным. Поэтому я не советую просто переносить все фотографии из облака на один накопитель и считать вопрос решенным. Особенно дорогие вам снимки обязательно стоит продублировать на другом диске или компьютере. А для хранения большого семейного фотоархива лучше приобрести отдельный накопитель большей емкости. Желательно также держать резервную копию отдельно от основного диска.

Купить ORICO K15 Mini

Что касается Яндекс Диска, то уже оплаченной подпиской я, естественно, допользуюсь. Не пропадать же деньгам. А вот продлевать ее или покупать дополнительное место в iCloud больше не планирую. Да, теперь придется самостоятельно следить за свободным пространством, периодически переносить фотографии и делать резервные копии. Но после месяца попыток скачать собственные файлы из облака меня такая перспектива совершенно не пугает. Уж лучше я потрачу несколько минут на копирование фотографий, чем буду несколько недель ждать, когда мне вернут доступ к ним.

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