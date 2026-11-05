Я узнал, сколько Apple зарабатывает на памяти iPhone 18 Pro. Теперь доплачивать за терабайт не хочется

Когда выбираешь новый айфон, доплата за память кажется чем-то само собой разумеющимся: больше гигабайтов, больше денег. Я никогда особо не задумывался, сколько эти гигабайты стоят самой Apple. Тем более в этом году чипы памяти подорожали, и компания даже пожаловалась на них, когда отчитывалась о рекордном квартале. Только недавно появились подсчеты себестоимости апгрейда для iPhone 18 Pro, и после них на конфигуратор я смотрю совсем по-другому. Одна цифра за год заметно упала, зато другая выросла. Ниже разберем, сколько Apple на самом деле тратит на терабайт, почему наценка уменьшилась только на бумаге и чем можно заменить дорогой апгрейд.



Год назад терабайт обходился Apple в копейки

Начать стоит с прошлого года, потому что без него новые цифры не так впечатляют. Переход с 256 ГБ на 1 ТБ в iPhone 17 Pro стоил покупателю 400 долларов. Сами флеш-чипы, по оценкам, обходились компании примерно в 42 доллара.

То есть за память просили почти в десять раз больше ее себестоимости. Разница между ценой и затратами составляла около 358 долларов: на эти деньги можно было взять AirPods Pro 3, и еще осталось бы на чехол.

Особенно обидно было тем, кто снимает много видео. iPhone 17 Pro пишет ProRes и Log, и такие ролики съедают десятки гигабайт за один вечер. Выбор у владельцев прошек оставался простой: либо доплатить, либо жить с вечными уведомлениями о нехватке места.

Наценка упала втрое, а заработок Apple вырос

В этом году все поменяла сама память. Дата-центры под нейросети скупают флеш-память и оперативку в огромных объемах, и цены на чипы поползли вверх. Недавно мы писали, почему iPhone 18 Pro так и не получил 16 ГБ оперативки, хотя Apple собиралась их поставить. Еще летом аналитики прикидывали, что 256 ГБ флеш-памяти, которые раньше стоили около 13 долларов, подорожают примерно до 51 доллара.

Теперь посмотрим на новую прошку. iPhone 18 Pro на 256 ГБ в США стоит 1199 долларов, а версия на 1 ТБ уже 1799 долларов. Доплата за тот же шаг выросла с 400 до 600 долларов. По курсу ЦБ на начало ноября (80,56 рубля за доллар) это около 48 340 рублей. Себестоимость самой памяти теперь оценивают примерно в 192 доллара.

Выходит, покупатель платит чуть больше трех себестоимостей. На фоне прошлогодних десяти раз звучит почти гуманно, и сначала я даже выдохнул. Потом посчитал разницу в долларах: 600 минус 192 дают 408. Год назад было 358, так что на каждом таком апгрейде Apple зарабатывает на 50 долларов больше, чем раньше. Подорожание чипов компания переложила на покупателей с запасом.

Остальные ступени тоже показательны. Шаг с 256 на 512 ГБ по-прежнему стоит 200 долларов, а версия на 2 ТБ продается за 2399 долларов, то есть на 1200 дороже базовой. Оговорка важная: это оценки стоимости одних только чипов памяти. Apple свою себестоимость не раскрывает и такие расчеты не комментирует. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: история с ценами на память явно не закончилась, и новые подсчеты мы разберем там же.

Apple ссылается на дорогую память, но меня это не убеждает

Справедливости ради, на дорогую память Apple жалуется не для вида. В последнем квартальном отчете компания прямо сказала, что даже после повышения цен затраты на комплектующие давят на маржу. А финансовый директор Кеван Парех добавил: без учета возврата пошлин валовая маржа в праздничном квартале снизится примерно на один процентный пункт, и в основном из-за памяти. Облегчения в ближайшее время в Apple не ждут.

У защитников Apple есть и другой довод. Компания держит среднюю маржу по всей линейке, а не по каждой конфигурации отдельно. Базовая версия продается с более скромной наценкой, а дорогие апгрейды ее как бы компенсируют. Если так, то владелец терабайтного iPhone отчасти оплачивает базовый айфон соседа.

Еще апгрейды Apple любят сравнивать с ценой карты памяти в магазине, а это не одно и то же: накопители в технике Apple заметно быстрее, и у Mac разница особенно ощутима. Я с этими доводами согласен наполовину. Быстрая память стоит дороже, спору нет. Но 408 долларов сверху это уже не про скорость чипов, а про то, что покупателю просто некуда деваться: карту памяти в айфон не вставишь. И вот именно за это доплачивать мне и не хочется.

Считаете, что Apple все равно перегибает, или вам терабайт того стоил? Приходите спорить в наш чат в Telegram или МАКС, там у владельцев прошек мнения расходятся сильно.

Вместо доплаты за терабайт есть варианты дешевле

В России айфоны продают по серым схемам, и разница между версиями зависит от продавца, а не от Apple. Свежие цифры по Авито, Озону и Wildberries мы собирали, когда цены на iPhone 18 Pro снова упали, так что доплату за память в рублях можно сверить там. Но перед покупкой я бы сначала проверил, сколько места вы тратите сейчас.

Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Основные — Хранилище iPhone. Дождитесь, пока полоса сверху пересчитает занятое место. Посмотрите на цифру «использовано» и на список приложений ниже: обычно больше всего весят Фото, мессенджеры и офлайн-музыка.

На скриншоте выше занято 91,3 ГБ из 256, то есть свободной остается больше половины памяти. С таким расходом о терабайте можно даже не думать.

Если на нынешнем айфоне занято меньше 150 ГБ, терабайт вам почти наверняка не нужен, и 256 ГБ хватит с запасом. Часть места можно освободить и без новых трат: кэш Telegram и старые видео из чатов набирают десятки гигабайт быстрее, чем кажется.

Терабайт оправдан, если вы снимаете длинное видео в ProRes или 4K, держите в телефоне офлайн-карты и музыку для поездок или не хотите зависеть от облака. Остальным выгоднее другие варианты. iCloud+ на 2 ТБ в США стоит 9,99 доллара в месяц, и 600 долларов доплаты хватило бы на пять лет подписки, правда, оплатить ее из России без обходных путей сложно. Еще iPhone 15 Pro и новее умеют записывать ProRes прямо на внешний SSD через USB-C. Такие накопители с AliExpress обходятся в разы дешевле терабайта от Apple, а удачные модели время от времени попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Дешевле память в ближайший год, судя по словам самой Apple, не станет. Поэтому для себя я решил так: базовая версия плюс внешний SSD в рюкзаке закрывают почти все мои сценарии, а 48 тысяч остаются в кармане. Если же вы твердо знаете, что терабайт нужен именно в телефоне, ждать скидки на апгрейд смысла нет.