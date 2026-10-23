Купил магнитный SSD для iPhone после атак на дата-центры Яндекса. Жалею, что не сделал этого раньше

Еще в начале осени я спокойно хранил все фото в облаке и не думал, на каком сервере они лежат. Потом случились удары по дата-центрам Яндекса, и открыть собственный снимок из Яндекс Диска стало задачей со звездочкой. Неприятнее всего в такие дни понимать, что своего под рукой нет ничего. Только чужой сервер и ожидание. Тогда я решил держать копию самого важного у себя и заказал накопитель, который на айфоне почти не замечаешь. Ниже расскажу, что это за штука, как iPhone ее видит и как за минуту скинуть на нее фото.



Свой диск оказался надежнее чужого облака

Пока сервисы лихорадило, мы отдельно разбирали, что делать, если файлы в Яндекс Диске не открываются. Советы там рабочие, но почти все сводятся к одному: подождать, пока сервис поднимется. Меня это не устроило. Семейные фото, сканы документов и рабочие файлы хочется открывать тогда, когда они нужны мне, а не когда починят дата-центр.

Обычная флешка с USB-C для этого не очень подходит. Она торчит из порта, как рычаг, и сломать ее в кармане проще простого. Большой внешний диск с собой тоже не поносишь. Поэтому я решил держать копию у себя и выбрал ORICO K15 Mini: это маленький SSD, который магнитится к задней панели iPhone и подключается к порту коротким кабелем.

Накопитель бывает на 32, 64 и 128 ГБ. Я брал старшую версию за 2400 рублей, и сейчас ее, как назло, нет в наличии. Думаю, это вопрос времени: к распродаже 11.11 128 ГБ должна вернуться. Пока в официальном магазине ORICO на AliExpress можно взять версию на 32 ГБ. Чтобы не прозевать скидки к 11.11, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: самые интересные цены на распродаже соберем там.

Цена: 1870 рублей за 32 ГБ

Купить ORICO K15 Mini

Магнит держит, а кабель не болтается

Корпус у K15 Mini серебристый и матовый, на светлом айфоне он почти сливается с задней панелью. На лицевой стороне только логотип и подпись 10Gbps Magnetic Portable SSD. По размеру накопитель занимает меньше половины задней панели и не перекрывает камеры, так что снимать можно, не отключая его.

Порт USB-C находится на торце, рядом крошечная точка индикатора. Кабель в комплекте короткий, с жесткой ребристой оплеткой. Когда SSD висит на айфоне, кабель изгибается петлей вдоль нижней грани и не цепляется за пальцы. Со стороны кажется, что такая петля будет мешать держать телефон. На деле ее почти не чувствуешь.

С обратной стороны стоит магнитное кольцо под MagSafe. Накопитель садится на iPhone так же, как фирменный кошелек Apple, и держится на магните сам, без всяких креплений.

Если ваш чехол без магнитов, придется докупить магнитное кольцо-наклейку, иначе SSD будет просто болтаться на кабеле. Такие кольца, кабели и прочие мелочи для айфона выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

В коробке еще лежат кабель USB-C — USB-C для компьютера и инструкция. Со скоростью все честно: фото у меня перекидываются быстро, без долгого ожидания. Учтите только одну вещь. На коробке написано 10 Гбит/с, но такую скорость поддерживает порт прошек начиная с iPhone 15 Pro. У обычных моделей USB-C работает на скорости USB 2, и копирование будет медленнее, хотя для фото это все равно терпимо.

Айфон видит накопитель сразу после подключения

Никаких приложений и настроек для SSD не нужно. Подключили кабель, и все работает. Правда, отключать накопитель на ходу во время копирования не стоит: мы уже проверяли, что будет, если просто выдернуть флешку из iPhone, и там есть пара неприятных сценариев.

Первое, что вы заметите, это иконка в Dynamic Island. Слева от фронтальной камеры загорается маленький значок накопителя, и он висит там все время, пока SSD подключен. Удобно: по нему сразу видно, что айфон диск подхватил, а если значок пропал, значит, отошел кабель.

Сам накопитель появляется в приложении «Файлы». Откройте вкладку «Обзор», и в разделе «Места» под iCloud Drive и «На iPhone» будет строчка ORICO MINI. У меня прямо над ней висит Яндекс Диск, и в дни сбоев это соседство выглядело особенно иронично. Внутри обычные папки: можно создавать новые, переименовывать, копировать и смотреть, сколько весит каждый файл.

Айфон не видит SSD или копирование обрывается на середине? Пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКС, там подскажут, в чем дело.

Скинуть фото на SSD можно прямо из галереи

Перекидывать снимки через «Файлы» по одному долго. Гораздо быстрее отправить их прямо из «Фото», причем сразу пачкой. Порядок действий такой:

Откройте приложение «Фото», нажмите «Выбрать» и отметьте нужные снимки или видео. Нажмите кнопку «Поделиться» и пролистайте меню вниз до пункта «Сохранить в Файлах». В разделе «Места» выберите ORICO MINI. Откройте нужную папку или создайте новую и нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу.

Если нужны оригиналы без изменений, в том же меню чуть выше есть пункт «Экспортировать оригиналы без изменений». Он тоже предложит выбрать место, и на SSD уедут исходные файлы со всеми данными. Потом можно открыть папку на накопителе и проверить, что все снимки на месте. И только потом удаляйте лишнее с айфона.

Для меня K15 Mini оказался той самой штукой, о которой не думаешь, пока она не понадобится. Носить ее удобно, места она занимает мало, а важные фото теперь лежат не только в облаке. Подумываю заказать такой же накопитель жене. Версию на 128 ГБ я бы на ее месте ждал к 11.11, а если хватит и 32 ГБ, заказать ORICO K15 Mini можно уже сейчас.

Цена: 1870 рублей за 32 ГБ

Купить ORICO K15 Mini

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