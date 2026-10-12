Файлы в Яндекс Диске не открываются и не скачиваются. Что делать?

Если вы храните фото и документы в Яндекс Диске, за последние дни он наверняка уже успел вас удивить. Сначала у кого-то перестали открываться отдельные снимки, а потом сервис и вовсе отказался отдавать папки целиком. Обиднее всего, что именно сейчас хочется срочно забрать файлы к себе. При этом Яндекс оставил лазейку, о которой в новостях почти не пишут, и я проверил ее на своем Mac и айфоне. Результат вышел неожиданным: на одном устройстве все получилось даже лучше, чем я ждал, а на другом не сдвинулось с места. Ниже разберемся, что сломалось на самом деле, пропадут ли недоступные файлы и как их забрать к себе.



Что Яндекс ограничил в Диске

С 8 по 11 октября беспилотники атаковали три дата-центра Яндекса: в Сасово, Калуге и Владимире. Владимирский, по словам компании, остановлен полностью. Про последствия для Алисы, Карт и Такси мы уже писали, когда собирали список сервисов, которые перестали работать. Диск пострадал по-своему, и тут часть проблем Яндекс устроил сам.

11 октября в веб-версии Диска пропала возможность массового скачивания. Под запретом оказались:

скачивание одной или нескольких папок;

загрузка сразу нескольких выделенных файлов;

скачивание альбома;

кнопка «Скачать все» на странице с публичной ссылкой.

В пресс-службе объяснили это так: компания осознанно ограничила часть функций Яндекс 360, в том числе Диска, чтобы сохранить работоспособность сервисов. Иначе говоря, уцелевшие сервера просто не вытянут, если все разом побегут выгружать свои архивы. Один файл в браузере по-прежнему скачивается. А вот когда вернут все остальное, никто не говорит.

Почему файл виден, но не открывается

Вторая беда к ограничениям отношения не имеет. Часть файлов висит в списке как ни в чем не бывало, но при попытке открыть их приложение долго думает и выдает ошибку. У других пропали миниатюры: вместо фото серая плитка. Причем внутри одного аккаунта соседние снимки ведут себя по-разному.

Подробнее всего ситуацию описал автор статьи на Хабре. В ночь на 10 октября у него не скачивались около 21 ГБ из 1,9 ТБ, то есть примерно 1%. Сервер в ответ на запрос через несколько минут отдавал ошибку 504. К вечеру 8,1 ГБ из проблемных файлов снова скачались, а утром 11 октября, после остановки владимирского дата-центра, по данным kod.ru, недоступной у него оказалась уже примерно половина файлов.

Почему так, Яндекс не объясняет. Но есть предположение, что миниатюра и оригинал лежат на разных серверах, и если один из них выключен, вы видите только половину картины. Но это догадка, а не официальный ответ. Поддержка причину установить не смогла и закрыла обращение. Хочется ли в такой ситуации ждать, пока все само починится? Честно, нет. Поэтому дальше о том, как я пробовал забрать свои файлы и что из этого вышло.

Как скачать папку на Mac

Ограничение касается сайта, а не программ. В Яндексе прямо говорят, что через приложение файлы и папки скачать можно, если они доступны. Я проверил это на своем Mac с чипом Apple: приложение Яндекс Диска спокойно выгрузило папку из 84 фотографий целиком, тогда как браузер в той же папке показывал только поштучное скачивание.

А дальше был сюрприз. Вместе с остальными на Mac скачались и снимки, которые в Диске выглядели недоступными: у них не отображались миниатюры, вместо фото висели серые плитки. Открыл — обычные фотографии, целые. Похоже, версия с Хабра про миниатюры и оригиналы на разных серверах как минимум отчасти верна. Так что не судите по миниатюре: серая плитка в браузере еще не значит, что оригинала нет.

Если приложения у вас еще нет, ставьте его с официального сайта Диска и входите под своим аккаунтом. Учтите, что на большой папке скачивание займет время, а серверы сейчас под нагрузкой. Поэтому начинайте с самого ценного: семейных фото, сканов документов, рабочих файлов. Выгружать весь Диск за один вечер я бы не стал. Если приложение не видит папку или зависает на скачивании, опишите, что происходит, в нашем чате в Telegram или МАКС. Сейчас там у многих похожие проблемы, и решения находятся быстро.

Как сохранить папку на айфоне

С айфона кнопки «Скачать папку» тоже нет, зато есть офлайн-режим. Он должен скопировать файлы в память смартфона, чтобы дальше они открывались без связи с сервером. Для этого нужно приложение Яндекс Диска из App Store, браузер не подойдет. Сразу предупрежу: не факт, что сработает.

Порядок действий такой:

Открываем приложение Яндекс Диска и находим нужную папку. Задерживаем палец на папке, пока не появится меню. Нажимаем «Добавить в офлайн». Ждем, пока файлы загрузятся, и не закрываем приложение.

У меня на этом все и закончилось. Ту же папку я добавил в офлайн, появился прогресс-бар, и он так и висел без движения. Ни ошибки, ни загрузки. Скорее всего, мобильное приложение сейчас упирается в ту же нагрузку на сервера, но Яндекс это никак не комментирует.

Попробовать все равно стоит: это пара нажатий, и у кого-то офлайн может и заработать. Только проверьте раздел Настройки — Основные — Хранилище iPhone, офлайн-копия занимает место на смартфоне. Если прогресс-бар замер, как у меня, не ждите часами, а садитесь за компьютер.

Что делать с файлами, которые не открываются

Первым делом попробуйте приложение на компьютере. Как показал мой Mac, часть файлов, которые в браузере выглядят пропавшими, через него скачивается нормально. Если же файл не отдается и там, обходного пути нет: остается ждать, пока Яндекс восстановит доступ.

Главное в эти дни — ничего не удалять. Не стирайте «битые» файлы и не чистите корзину, даже если очень хочется навести порядок. Часть недоступных файлов через несколько часов снова скачивается, так что серая плитка еще не значит, что снимок пропал навсегда. Чтобы узнать, когда Яндекс вернет скачивание папок, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: напишем, как только ограничения снимут.

Почему одного облака мало

Вся эта история хорошо показывает, что облако — это чужие сервера, а не сейф. Мы уже объясняли, как подготовить айфон к сбоям Яндекса, и с файлами логика та же: вторая копия важного должна лежать где-то еще. Это может быть iCloud, Mac или обычный внешний диск.

Когда ограничения снимут, есть смысл не просто выдохнуть, а спокойно перенести самое ценное в iCloud. У нас есть пошаговая инструкция, как перенести файлы из Яндекс Диска в iCloud, она подойдет и сейчас для папок, которые вы уже скачали. А если под резервные копии нужен недорогой SSD или флешка с Lightning и USB-C, такие иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так что с Яндекс Диском прямо сейчас? Сам сервис жив, но работает в урезанном режиме. Скачать папку через браузер нельзя, на айфоне офлайн у меня так и не запустился, а приложение на Mac выручило и даже отдало файлы без миниатюр. Поэтому если есть компьютер, забирайте самое ценное через него сегодня, а то, что не скачивается, не удаляйте и ждите.