Правильная вентиляция в частном доме: полный гайд по современным системам

Вы открываете окно на пять минут, закрываете, и уже через час голова тяжёлая, а дышать нечем. Дело почти всегда в одном: в доме нет нормального воздухообмена. Кислород уходит, углекислый газ копится, и кондиционер тут не помощник, ведь он гоняет по кругу один и тот же воздух. А пока вы боретесь за свежесть, не забывайте и про чистоту поверхностей: если дома вы ещё не навели порядок, выручит хороший моющий пылесос с паром. Ниже разберём, как устроена правильная вентиляция в доме и какие современные приборы закрывают этот вопрос без сквозняков и уличной пыли.



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Зачем нужна правильная вентиляция в доме

Воздух в закрытой комнате портится быстрее, чем кажется. Спальня на 15 квадратов с закрытым окном набирает критическую концентрацию CO2 уже за пару часов сна. Отсюда утренняя разбитость, плохой сон и ощущение, что вы не выспались, хотя пролежали в кровати восемь часов.

Не меньше вреда приносит лишняя влажность. Когда отработанный воздух не уходит из дома, влага оседает на стенах и в углах. Дальше появляется плесень, запах сырости и реальный риск для здоровья. Поэтому вопрос не в том, нужна ли правильная вентиляция в частном доме, а в том, как сделать её аккуратно и без переделки половины стен.

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Как правильно сделать вентиляцию в частном доме

Любая система держится на балансе двух потоков: приток свежего воздуха с улицы и вытяжка отработанного. Если есть только вытяжка, воздуху неоткуда взяться, и тяга падает. Если есть только приток, в доме растёт избыточное давление и двери начинают хлопать.

В старых домах ставку делали на естественную тягу через вентканалы. Сегодня этого мало, особенно после замены окон на герметичные стеклопакеты, через которые воздух уже не подсасывается. Поэтому, когда спрашивают, как правильно сделать вентиляцию в доме, ответ почти всегда сводится к принудительному притоку. Здесь и выходят на сцену современные устройства.

Бризеры: приточная вентиляция в доме своими руками

Бризер представляет собой компактную приточную установку, которая монтируется в стену и подаёт в комнату чистый воздух с улицы. Воздух проходит через фильтры, очищается от пыли, выхлопов и аллергенов, а зимой ещё и подогревается, так что холодным потоком в спину вы не получите.

Главный плюс для частного дома в том, что правильная приточная вентиляция в доме на бризерах не требует разводки воздуховодов по всему этажу. Один прибор на комнату, отверстие в стене около 12 сантиметров, и готово. Многие ставят его сами, так что запрос правильная вентиляция в доме своими руками для бризеров вполне реальный, хотя бурение несущей стены лучше доверить мастеру.

Подобрать модель под площадь и бюджет проще по готовому списку: большой каталог бризеров с фильтрами по производительности и уровню шума пригодится и для спальни, где важна тишина, и для аллергиков, которым нужны мощные установки с HEPA-фильтрами.

Рекуператоры и системы вентиляции для больших домов и офисов

Если дом большой или вы обустраиваете офис, отдельными бризерами по комнатам не обойтись. Здесь работает централизованная приточная и приточно-вытяжная вентиляция с воздуховодами и единой установкой на весь объект.али

В основе такой системы стоит рекуператор. Он забирает тепло у вытяжного воздуха и отдаёт его свежему приточному. Зимой это серьёзная экономия на отоплении, потому что тёплый воздух не выбрасывается на улицу, а используется повторно. КПД хороших рекуператоров доходит до 80 процентов и выше, и счёт за обогрев это чувствует сразу.

Приточные клапаны и вентиляция в каркасном доме

К самым бюджетным вариантам притока относится стеновой или оконный клапан. По сути это управляемое отверстие с фильтром и заслонкой. Подогрева у него нет, поэтому зимой поток будет прохладным, зато цена символическая, а монтаж элементарный.

Отдельного внимания заслуживает вентиляция в каркасном доме. Каркасник по конструкции очень герметичный, воздух через стены почти не проходит. Без принудительного притока в нём быстро становится душно, а на окнах выступает конденсат. Поэтому в каркаснике приток закладывают обязательно, и чем раньше на этапе проекта, тем дешевле и аккуратнее получается.

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Правильная вентиляция подвала дома

Подвал страдает от сырости сильнее всех помещений. Правильная вентиляция подвала дома строится на сквозном движении воздуха: приточные продухи внизу с одной стороны, вытяжные вверху с противоположной. Если подвал жилой или там стоит техника, к естественной тяге добавляют вытяжной вентилятор. Иначе сырость поднимется выше, к жилым этажам, и вернётся к вам уже запахом плесени.

Важный момент: летом и зимой подвал ведёт себя по-разному. В мороз тяга работает отлично, потому что разница температур внутри и снаружи большая. А вот в жару продухи почти не тянут, и тёплый влажный воздух с улицы наоборот даёт конденсат на холодных стенах. Поэтому в сильную жару продухи лучше прикрывать, а проветривать подвал по ночам, когда на улице прохладнее. Для надёжности продухи закрывают мелкой сеткой от грызунов и насекомых, а их суммарную площадь считают по простому правилу: примерно 1 квадратный сантиметр на каждый квадратный метр пола.

Что выбрать под свою задачу

Чтобы не запутаться, держите короткую сравнительную таблицу.

Устройство Для чего подходит Подогрев и фильтрация Бризер Отдельные комнаты, квартиры, небольшие дома Есть, фильтры вплоть до HEPA Приточный клапан Бюджетный приток, дополнительная подпитка воздухом Подогрева нет, базовый фильтр Рекуператор и центральная система Большие дома, коттеджи, офисы Есть, экономит тепло зимой Продухи и вытяжной вентилятор Подвалы, погреба, технические помещения Нет, только воздухообмен

Универсального решения не существует. Для одной спальни хватит бризера, для дома на двести квадратов нужна центральная установка с рекуперацией, а подвалу достаточно грамотно разведённых продухов. Если не хотите считать воздухообмен на калькуляторе самостоятельно, за подбором и бесплатным замером можно обратиться в Аэрос. Главное, не оставлять воздух на самотёк: свежий воздух круглый год напрямую влияет на сон, концентрацию и здоровье всей семьи.