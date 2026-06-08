Apple представила watchOS 27: новые функции, поддерживаемые Apple Watch, когда выйдет обновление

На презентации WWDC 2026 Apple показала всю обойму операционных систем, и часы не остались в стороне. Обновление watchOS 27 крутится вокруг трёх вещей: умного помощника Siri, управления одной рукой и более точного спорта. В этом же цикле компания представила iOS 27 со всеми новыми функциями для Айфонов, а мы пройдёмся по тому, что приедет на запястье.



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Siri с ИИ — доступна ли в watchOS 27

Сердце апдейта — переработанная Siri на базе Apple Intelligence. Новая watchOS превращает помощника в полноценного собеседника: с ним можно вести живой диалог, задавать открытые вопросы и просить совета хоть по тренировкам, хоть по расписанию парома. Siri подтягивает свежие данные из сети, так что отвечает по делу.

Помощник теперь разбирается в личном контексте. Спросите номер водительского удостоверения, код от арендованной квартиры или содержимое старой заметки, и часы найдут это без копания в приложениях. Siri умеет и действовать: отправит детали рейса родным, поставит песню от тренера, поменяет цель в кольцах активности. Оговорюсь: ИИ-функции включат позже в этом году и только на английском, а в Евросоюзе они появятся с задержкой.

watchOS 27: Siri и динамическая сетка

Среди главных нововведений watchOS 27 — собственный дом для помощника, отдельное приложение, где собраны все диалоги. Начали разговор на Айфоне, продолжили на часах, важную беседу закрепили. Заодно Apple перетряхнула сетку приложений: теперь она динамическая и сама выносит вперёд то, чем вы пользуетесь чаще всего, а иконка Siri закреплена в центре.

Новый жест в watchOS 27

Главная находка для управления — новый жест в watchOS 27. Один раз сводите указательный палец с большим, и открывается виджет в Smart Stack. Работает, даже когда вторая рука занята пакетами или поручнем в метро. Сам Smart Stack стал догадливее: напомнит про день рождения друга, покажет, где осталась машина, предложит передвинуть будильник перед праздниками, выведет транспортную карту, когда пора проверить баланс.

Здоровье и спорт: что нового для тренировок

Тренировочный помощник Workout Buddy теперь опирается на историю занятий и подсказывает прогресс по темпу, дистанции и длительности. Он наконец работает без Айфона под рукой и заговорил по-испански. Бегунам важнее другое: функции здоровья в watchOS 27 стали точнее, и алгоритмы лучше считают дистанцию на беговой дорожке, где раньше часы вечно ошибались. Добавилась и поддержка перименопаузы с менопаузой — отслеживание цикла в приложении Здоровье присылает уведомление, если данные намекают на изменения, и подкидывает обучающие материалы.

Новые циферблаты watchOS 27

Не обошлось и без свежего оформления для экрана. Новые циферблаты watchOS 27 пополнились упрощённой версией Modular Ultra, который раньше жил только на Apple Watch Ultra, а теперь адаптирован под обычные модели с экраном поменьше. Крупное читаемое время осталось, а перегруженные элементы убрали. Подробнее про новые циферблаты для Apple Watch мы рассказывали отдельно.

Дизайн и другие изменения в watchOS 27

Дизайн watchOS 27 освежили за счёт доработки Liquid Glass: преломление стало равномернее, контраст выше, читать с экрана проще. Появилась функция Call Context, которая при звонке в компанию сама подсовывает нужное из ваших приложений, например код подтверждения из Почты при звонке в авиакомпанию. По мелочи тоже приятно: музыка запускается быстрее, счётчик шагов в Фитнесе синхронизируется с приложением Здоровье, а система при случае подскажет, как сэкономить заряд.

Как обновить Apple Watch до watchOS 27

Если хотите обновить Apple Watch до watchOS 27 уже сейчас, сначала нужен профиль разработчика и установленная iOS 27 на Айфоне, поэтому шаг за шагом первую бету iOS 27 ставим по нашей инструкции. Дальше порядок такой:

зарегистрируйте свой Apple ID как аккаунт разработчика на портале Apple и примите соглашение;

откройте приложение Watch на Айфоне и перейдите в «Основные»;

нажмите «Обновление ПО», затем «Бета-обновления»;

выберите профиль watchOS 27 Developer Beta;

выйдите из меню, запустите поиск обновлений и установку.

Установить watchOS 27 можно прямо на часах через настройки, выбрав «Основные» — «Обновление ПО». Во время загрузки не снимайте Apple Watch с зарядки: процесс долгий и прожорливый по батарее. Кстати, обновить часы стоит не только ради новых функций watchOS 27: соседние системы вроде iPadOS 27 и macOS 27 Golden Gate работают в связке и раскрываются полнее вместе.

Список Apple Watch с поддержкой watchOS 27

Поддержка watchOS 27 требует Айфон 11 или новее, либо iPhone SE 2-го поколения и новее с iOS 27 на борту. Сами совместимые часы:

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Учтите нюанс: ИИ-функции Siri заведутся только на моделях с Apple Intelligence, то есть Series 10 и новее, Ultra 2 и новее, плюс SE 3 в паре с подходящим Айфоном. Базовые новинки watchOS 27 получат все часы из списка.

Когда watchOS 27 выйдет для всех

Многих интересует, когда выйдет watchOS 27 в стабильной версии. Бета для разработчиков доступна уже сегодня, публичную выложат в июле, а финальный релиз Apple выпустит осенью 2026 года вместе с iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27 и visionOS 27. Новая Siri подъедет чуть позже самой системы.

Так что если не терпится, ждите июльскую публичную бету. А если цените стабильность, спокойно дожидайтесь осени, заодно проверив, попадают ли ваши часы в список поддерживаемых. Что думаете про обновление? Делитесь в нашем чате в МАКС!