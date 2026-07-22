Бесплатно перенес 140 ГБ с айфона на айфон без компьютера и потери данных. Пошагово объясняю, как

Ситуация, в которой я оказался пару дней назад, выглядела тупиковой. На руках старый iPhone с 256 ГБ памяти, из которых занято 140. Впереди покупка нового iPhone 17 Pro Max для жены, а вместе с ней и необходимость перенести на него вообще все: фотографии, переписки, заметки, банковские приложения и десяток программ, которых уже нет в App Store. И ни одного очевидного способа это сделать. Рассказываю, как я вышел из положения бесплатно и не потеряв ни одного файла.



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Бесплатный перенос данных с iPhone через iCloud

Сначала я перебрал все привычные варианты и каждый уперся в стену. Копия на компьютере отпадала сразу: у моего MacBook Air тоже 256 ГБ памяти, а свободно было около 60. Втиснуть туда бэкап на 140 ГБ физически некуда, даже если удалить половину рабочих файлов.

Второй вариант — докупить место в iCloud. Тут все уперлось в российский Apple ID: оплатить подписку с него нельзя, а заводить новую учетную запись ради переезда — это отдельный квест с потерей покупок и подписок. Способ рабочий, но времени на него уходит больше, чем на сам перенос.

Оставался внешний жесткий диск на терабайт. Но и он подвел: для копии iPhone диск нужно форматировать в подходящую файловую систему, а на нем лежало 500 ГБ данных, которые мне терять совсем не хотелось. Перекладывать их некуда — круг замкнулся. Если вы сейчас в такой же ситуации и не понимаете, с чего начать, загляните в наш чат в Telegram или чат в МАКС, там подскажут по вашему конкретному случаю.

И тут я вспомнил про функцию, о которой знают далеко не все. Начиная с iOS 15 Apple дает неограниченное место в iCloud тем, кто переезжает на новое устройство. Работает это для всех: и для тех, кто платит за облако, и для тех, у кого только бесплатные 5 ГБ. Копия хранится 21 день, а при необходимости срок можно продлить еще на три недели.

Как создать временную резервную копию iPhone

Включается функция буквально в четыре касания. Порядок действий такой:

Откройте Настройки и перейдите в раздел «Основные». Пролистайте вниз до пункта «Перенос или сброс iPhone». Выберите «Подготовка к новому iPhone» и нажмите «Приступить». Нажмите «Продолжить» и согласитесь с созданием резервной копии.

После этого можно закрыть настройки и заниматься своими делами. Прогресс копирования отображается на главной странице Настроек, прямо под вашим Apple ID — там появляется отдельный баннер со статусом. У меня весь процесс занял примерно полтора-два часа при домашнем Wi-Fi, iPhone все это время лежал на зарядке.

Самое интересное было в конце. Итоговая копия весила 59,8 ГБ вместо ожидаемых 140. Посмотреть точный размер можно в Настройках, в разделе резервного копирования iCloud. Я перепроверил этот момент в документации Apple: в бэкап попадают только данные приложений и история покупок, но не сами приложения. Программы после восстановления заново подтягиваются из App Store и место в копии не занимают — отсюда и разница почти в два с половиной раза.

Отдельно советую заранее сохранить список того, что установлено на старом устройстве. Особенно если у вас есть приложения, которые вот-вот удалят из российского App Store — с ними придется повозиться отдельно.

Как обновить новый iPhone перед переносом данных

Дальше меня ждал сюрприз. Восстановиться из копии можно только на активации нового устройства, но версия iOS на нем оказалась старее той, что стояла на старом iPhone. А из более свежей копии на более старую систему данные не разворачиваются.

Я пошел проверенным путем и подключил новый iPhone к Mac, чтобы обновить его через Finder. Это была ошибка. Прошивка на 11,5 ГБ качалась почти час, а в конце оказалась битой и просто не установилась. Второй заход я делать не стал.

Решение нашлось куда проще: я активировал iPhone как новый, подключил его к Wi-Fi и обновил систему по воздуху за десять минут. Разница с проводным способом получилась колоссальной. Мораль простая: не усложняйте, беспроводное обновление сегодня работает быстрее и надежнее. Кстати, о таких неочевидных вещах мы регулярно пишем в нашем канале в Telegram и канале в МАКС.

После обновления айфон нужно сбросить, чтобы снова попасть на экран первичной настройки. Идем по знакомому маршруту:

Зайдите в Настройки — Основные. Откройте пункт «Перенос или сброс iPhone». Нажмите «Стереть контент и настройки» и подтвердите действие. Дождитесь перезагрузки — устройство встретит вас приветствием, как из коробки.

Восстановление iPhone из iCloud

Само восстановление тоже укладывается в несколько шагов:

На экране приветствия дойдите до пункта «Перенос приложений и данных». Выберите вариант «Из копии iCloud» и войдите в свой Apple ID. Укажите ту самую временную копию — она будет отмечена как последняя по дате. Оставьте iPhone на зарядке и Wi-Fi до полного завершения загрузки.

До рабочего стола iPhone добрался примерно за 40 минут. Формально устройством уже можно было пользоваться: контакты, сообщения, почта и настройки оказались на месте.

Но полностью процесс завершился гораздо позже. Фотографии, видео и приложения догружались еще несколько часов в фоне. Иконки программ появляются на экране сразу, но серые и с индикатором загрузки — трогать их бессмысленно, пока полоска не дойдет до конца. Мой совет: запускайте восстановление вечером, чтобы к утру устройство было готово на сто процентов.

Единственное, что не восстановилось автоматически, — приложения, удаленные из App Store. Данные от них в копии сохранились, иконки на рабочем столе появились, а сами программы система подтянуть не смогла, потому что их больше нет в магазине. Единственный момент, когда пришлось воспользоваться компьютером и действовать вручную: я поставил их так же, как установил МАКС на iPhone, после чего все данные подхватились сами.

Итог: 140 ГБ переехали на новый iPhone бесплатно, без компьютера, без покупки места в облаке и без форматирования внешнего диска. Ушли на это сутки с перерывами, зато ни один файл не потерялся. Если у вас похожая задача — начинайте с «Подготовки к новому iPhone», это самый недооцененный инструмент в iOS.