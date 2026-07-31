Вот это поворот: главная фича iOS 27 будет платной

Недавно я научил Siri AI писать за меня сообщения и исправлять ошибки на русском языке, и результат меня приятно удивил. А уже через пару дней прилетела не самая приятная новость: Apple впервые открыто дала понять, что бесплатно пользоваться Siri AI вечно не выйдет. Тим Кук на своем последнем отчетном звонке в роли главы компании обмолвился, что самых активных пользователей нового ассистента в какой-то момент ждет платная подписка iCloud+. Разбираемся, кого это коснется и стоит ли переживать уже сейчас.



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Подписка iCloud+ для Siri AI: что известно

На последнем для Кука отчетном звонке перед официальной отставкой с поста гендиректора искусственный интеллект стал главной темой разговора. Инвесторов волнуют сразу две вещи: сможет ли Siri AI подтолкнуть людей чаще менять iPhone на новые модели и во сколько компании обходится вся эта история с нейросетями.

Кук честно признал, что финансовые перспективы Siri AI пока туманны. Но между делом добавил важную деталь: активных пользователей ассистента в итоге встретит платный барьер в виде iCloud+. Формально Siri AI подается как бесплатная функция iPhone, iPad и Mac. По сути же это полноценный сервис, ведь каждый запрос уходит в облако Apple или к сторонним поставщикам вычислительных мощностей, и все это стоит компании реальных денег.

Раньше про платную составляющую вслух никто не говорил. Теперь Apple впервые призналась, что пользоваться Siri AI бесплатно без ограничений не получится. В какой-то момент скорость работы урежут, а тем, кто гоняет ассистента особенно активно, предложат купить тариф iCloud+. Кстати, сама Siri AI далеко не единственное, ради чего стоит обновляться. Про самую полезную функцию iOS 27 я рассказывал отдельно, и там платить пока никого не заставляют.

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Какие функции Apple Intelligence требуют подписку iCloud+

Siri AI не первая функция, которую Apple решила частично спрятать за подпиской. Еще раньше компания предупреждала, что генерация изображений в Image Playground будет работать с лимитами. У подписчиков iCloud+ их обещают сделать выше, чем у остальных.

Тот же принцип, судя по всему, работает и с ассистентом. Расширенные лимиты Siri AI достанутся именно подписчикам платных тарифов iCloud+, а не всем подряд. И тут есть важный нюанс: формулировки Apple намекают, что минимальный план на 50 ГБ увеличенных лимитов, скорее всего, не даст. Прибавку к квотам, вероятнее всего, привяжут к тарифам постарше.

Чтобы было понятнее, пробегусь по ценам. В США за год ничего не поменялось: iCloud+ там стоит 0,99 доллара за 50 ГБ, 2,99 доллара за 200 ГБ и 9,99 доллара за 2 ТБ в месяц. По текущему курсу старший тариф выходит примерно в 800 рублей.

А вот в Турции Apple в июле цены подняла, и это стоит держать в голове тем, кто оформляет подписку через турецкий регион. Тариф на 50 ГБ подорожал с 39,99 до 49,99 лиры в месяц, планы на 200 ГБ и 2 ТБ тоже прибавили в среднем от 25 до 37 процентов. Даже после повышения Турция остается заметно дешевле США, но прежнего запаса по цене уже нет.

Правда, в текущих бета-версиях для разработчиков и обычных пользователей ограничения по картинкам пока не включили. Так что насколько щедрыми они окажутся, мы узнаем только к релизу. Если вам интересно, что уже поменялось, я собирал полный список изменений iOS 27 по свежей бете.

Есть и более жесткие условия. Новые функции Apple Intelligence для видеозаписей в приложении Дом требуют тарифа iCloud на целых 2 ТБ. А доступ к модели Cloud Pro в приложении Быстрые команды открыт только на старших тарифах iCloud+. То есть Apple потихоньку выстраивает лестницу: чем больше платишь, тем больше умных функций получаешь.

Среди новинок iOS 27 хватает и мелочей, которые не привязаны к деньгам. Например, теперь можно ставить оценку фотографиям в галерее от одной до пяти звезд, и это удобная мелочь для сортировки снимков.

Какие iPhone получат Siri AI

iOS 27 вместе с обновленной Siri AI выйдет ближе к концу года. Но есть нюанс: ассистент заработает только на устройствах, которые поддерживают Apple Intelligence. Для iPhone это значит iPhone 15 Pro и новее. Владельцам моделей постарше или обычной пятнашки без приставки Pro новая Siri, увы, не достанется.

Отдельная больная тема это регионы. Из-за нормативных ограничений Siri AI не появится в Европе и Китае в обозримом будущем. Для России ситуация своя: даже если функция технически заработает, оплата подписок Apple из страны остается той еще головной болью.

Помимо крупных нововведений, в системе спрятано немало интересного. Я собрал 6 скрытых функций iOS 27, о которых Apple скромно умолчала на презентации, и там есть что покопать. Не все полезное лежит на виду.

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Кому придется платить за Siri AI

Пока паниковать точно рано. Apple не назвала ни конкретных лимитов, ни цен, ни даже примерной планки, после которой Siri AI начнет притормаживать. Как честно признал сам Кук, дьявол кроется в деталях, а деталей у нас как раз и нет.

Мой прогноз простой: большинству обычных пользователей бесплатного лимита хватит с головой. Платный барьер, судя по всему, задумывался для тех, кто буквально живет в голосовом ассистенте и шлет ему сотни запросов в день. Если вы спрашиваете Siri пару раз в сутки про погоду и таймеры, беспокоиться не о чем.

А вот к чему точно стоит присмотреться заранее, так это к тарифам iCloud+. Даже если Siri AI вас не заденет, отдельные функции вроде видео в приложении Дом или лимиты для рисования уже сейчас требуют подписки. Так что если вы плотно сидите в экосистеме Apple, подписка iCloud+ рано или поздно станет почти обязательной. Главное дождаться внятных условий от Apple и не платить вслепую.