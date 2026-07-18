Как сохранить все фото из общих альбомов iCloud на iPhone

Общие альбомы iCloud — штука удобная. Съездили с друзьями на выходные, скинули все кадры в одно место, и никто никому ничего не пересылает в мессенджерах. Но есть нюанс, о котором мало кто задумывается: фото и видео в общем альбоме вам не принадлежат. Создатель удалит альбом — и снимков у вас больше нет. Разбираемся, как перенести чужие кадры в свою галерею на iPhone, пока они никуда не делись. Кстати, все фишки iOS 27 уже сейчас можно попробовать, установив публичную бета-версию по нашей инструкции.



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Удаление общего альбома iCloud: что станет с фотографиями

Главный подвох в том, что вы видите чужие снимки, но они не хранятся в вашей медиатеке. Пока вы не нажали «Сохранить», это просто окно в чужое хранилище. Выглядит как ваш альбом, лежит в приложении «Фото» рядом с остальными, а по факту вы гость.

Как только снимок оказался в вашей библиотеке, он остается у вас навсегда. Автор может удалить его из общего альбома, может стереть альбом целиком, может вообще пропасть из вашей жизни — на сохраненную копию это никак не повлияет. Именно поэтому тянуть с переносом не стоит.

Отдельная категория — временные альбомы. Такие ссылки живут ровно 30 дней, и у них в левом верхнем углу висит значок таймера. Через месяц альбом просто исчезнет, никаких напоминаний iOS перед этим не пришлет. Если вам скинули фото со свадьбы или с корпоратива именно так, считайте, что у вас есть месяц и ни днем больше.

Как перенести фото из общего альбома в медиатеку iPhone

Самый быстрый вариант, если нужен весь альбом целиком. Никаких сторонних приложений, все делается штатными средствами за пару касаний. Инструкция описана для iOS 27 и iPadOS 27 в стадии беты, так что на финальной версии формулировки пунктов могут слегка отличаться.

Откройте приложение «Фото» на iPhone. Пролистайте вкладку «Коллекции» и откройте нужный общий альбом. Нажмите на «Выбрать» и коснитесь кнопки «Выбрать всё». Еще раз нажмите на три точки и в выпадающем меню коснитесь «Сохранить в медиатеке». Готовые файлы ищите в разделе «Недавно сохраненные» или в основной библиотеке.

Весь альбом разом окажется в вашей галерее — отмечать каждый снимок вручную не нужно. На больших альбомах перенос занимает несколько секунд, iPhone просто копирует файлы из общего хранилища к вам.

Если этот сценарий вам понравился, посмотрите и на остальные мелочи в системе: мы собрали 6 любимых функций iOS 27 кроме Siri, и почти все они из той же категории — экономят время, но о них никто не знает.

Как сохранить отдельные фото из общего альбома iPhone

Целый альбом нужен далеко не всегда. Из сотни кадров с чужого дня рождения вам, скорее всего, интересны три, где нормально получились вы. Захламлять галерею остальными смысла нет, тем более что они займут место в iCloud.

Откройте общий альбом, задержите палец на нужном фото или видео и в выпадающем меню нажмите «Сохранить в медиатеку». Ну или отметьте галочками нужные вам файлы через кнопку «Выбрать».

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Чем общие альбомы iCloud отличаются от Telegram и WhatsApp

Общие альбомы iCloud — не единственное место, откуда фото приходится вытаскивать руками. Похожая история с мессенджерами: мы уже разбирали, как сохранить фото из Макса в галерею и как сохранить фото из Ватсапа на Айфоне. Разница в сроке жизни контента.

В мессенджере снимок лежит внутри чата и висит там годами, пока вы сами не почистите переписку. В общем альбоме iCloud все иначе: у истекающих альбомов жесткий дедлайн в 30 дней, а обычный альбом держится ровно столько, сколько его терпит владелец. Именно поэтому с общими альбомами медлить опаснее всего.

Есть и второй момент. Из чата фото приходит сжатым, а из общего альбома iCloud вы забираете файл в исходном качестве, каким его загрузил автор. Для семейных снимков разница на глаз не видна, а вот для кадров, которые вы потом будете печатать или обрезать, она принципиальна.

Почему не сохраняются фото из общего альбома на iPhone

Если вы сейчас пользуетесь бета-версией iOS, то стоит держать в голове пару вещей. Бета-версии ломают привычные сценарии чаще, чем хотелось бы: где-то пункт меню переехал, где-то приложение «Фото» вылетает на середине переноса большого альбома. Если такое случилось, просто повторите операцию — уже сохраненные кадры не задублируются, iOS предложит «Сохранить оставшиеся».

Перед установкой сырой прошивки почитайте, что надо знать перед установкой беты, а заодно и про 4 обидных глюка iOS 27, которые бесят каждый день. Резервная копия перед обновлением обязательна, особенно если в медиатеке лежит что-то, чего больше нигде нет.

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Итог простой: если в общем альбоме есть что-то важное, переносите это в медиатеку сразу. Способ бесплатный, занимает несколько секунд и не требует сторонних приложений. Названия пунктов приведены для беты iOS 27, поэтому на вашей системе формулировки могут немного отличаться — но логика действий останется той же.