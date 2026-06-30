Apple выпустила iOS 26.6 Public Beta 3 — что изменилось и кому стоит обновить iPhone

Сегодня, 30 июня, Apple выпустила iOS 26.6 Public Beta 3 и iPadOS 26.6 Public Beta 3. Прилетела она на следюущий день со стабильной iOS 26.5.2: обычные пользователи качают важный патч безопасности, а участники публичного тестирования уже щупают следующую сборку. Громких функций тут не завезли, но пара любопытных деталей всё же нашлась. Разбираем, что нового в iOS 26.6 Public Beta 3, когда ждать релиз и кому эта бета вообще пригодится.



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Что нового в iOS 26.6 Public Beta 3

Сразу честно: ничего выдающегося тут нет. Apple доводит до ума iOS 26 и переключается на iOS 27, поэтому третья публичная бета это в первую очередь исправление ошибок и шлифовка стабильности. Но энтузиасты выкопали в сборках пару приятных мелочей.

Первое : система теперь честно предупреждает, когда вы упёрлись в лимит заблокированных контактов , и сообщает, что чёрный список переполнен. Раньше об этом приходилось догадываться самому.

: система теперь честно предупреждает, когда вы упёрлись в , и сообщает, что чёрный список переполнен. Раньше об этом приходилось догадываться самому. Второе : в коде мелькнула новая защита от кражи . Если Айфон выдёргивают из рук, он мгновенно блокируется, и вор не успевает залезть в данные. Функция пока сырая, но задумка отличная.

: в коде мелькнула . Если Айфон выдёргивают из рук, он мгновенно блокируется, и вор не успевает залезть в данные. Функция пока сырая, но задумка отличная. А вот свежих иконок, переделанных меню и громких возможностей здесь не ищите.

Также по данным примечаний к обновлению в iOS 26.6 исправили несколько ошибок.

Инструменты письма (Writing Tools) зависали, если нажать кнопку «+» во время их работы.

(Writing Tools) зависали, если нажать кнопку «+» во время их работы. Стикеры могли не создаваться или пропадать при повреждении данных стикеров, причём сбой переносится на другие устройства через синхронизацию iCloud.

Зато в iOS 27, например, обещают новый режим восстановления iPhone.

Как держит заряд iOS 26.6 Public Beta 3

Автономность Айфона остаётся главной болью всей iOS 26. На любой бете время работы обычно проседает: система ещё не оптимизирована, а фоновые процессы живут своей жизнью. Но раз это финишная ветка iOS 26, к релизу расход батареи на Айфоне наверняка подтянут, и не исключено, что iOS 26.6 окажется экономнее iOS 26.5.

На свежей публичной сборке я бы стабильной автономности Айфона не ждал, а вот после финального апдейта картина должна стать приятнее. С автономностью iOS 26.5.2 всё было в порядке, мы проверяли это отдельно.

Как установить iOS 26.6 Public Beta 3

Публичная бета доступна всем владельцам совместимых iPhone, регистрация в программе бесплатная. Скачать сборку можно прямо на устройстве. Скачать iOS 26.6 раньше всех можно следующим образом.

Зарегистрируйтесь в программе публичного бета-тестирования Apple под своим Apple ID; На iPhone откройте «Настройки» — «Основные», выберите «Обновление ПО»; Зайдите в раздел «Бета-обновления» и выберите iOS 26.6 Public Beta; Дождитесь появления сборки и установите её как обычное обновление.

Перед стартом убедитесь, что заряд выше 50%, а на устройстве хватает свободного места. И обязательно сделайте резервную копию. А то мало ли.

Когда выйдет iOS 26.6

Третья бета прилетела спустя две недели после второй, так что Apple держит привычный двухнедельный ритм тестирования. По графику прошлых лет финальная iOS 26.6 должна выйти ближе к концу июля, и это, похоже, последнее заметное обновление линейки iOS 26.

Дальше вся сцена уходит под iOS 27: её релиз ждём в сентябре вместе с новыми iPhone. Если пока не решили, что ставить на устройство, я разбирал варианты в материале о том, что лучше установить на iPhone.

Стоит ли ставить iOS 26.6 Public Beta 3

На основной Айфон эту бету скачивать не стоит. Крупных функций в 26.6 нет да и до релиза осталось недолго. Смысл есть, только если вы давно пользуетесь тестовыми сборками для Айфона. Например, после второй публичной беты iOS 26.6. Получите меньше ошибок и стабильную работу системы. Лучше дождаться релиза!

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Всем остальным спокойнее дождаться публичного релиза: он прилетит сам и без возни с профилями. А если присматриваетесь к летнему прыжку на iOS 27, сначала гляньте, какой Айфон возьмёт её без тормозов.