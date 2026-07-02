Когда выйдет iOS 26.6: точная дата релиза и что нового в этом обновлении

iOS 26.5.2 уже вышла, iOS 27 еще только предстоит выйти, но между двумя релизами будет как минимум еще один. И имя ему — iOS 26.6. Выход этого обновления для iPhone состоится уже совсем скоро. Другой вопрос, что точная дата пока ни разу не называлась. Apple хранит ее в секрете, а пользователи не знают, на какую версию ОС им обновляться. Однако теперь мы почти наверняка можем быть уверены, что выход iOS 26.6 ожидается в конце июля. Сегодня разберемся в том, когда именно и что нового нам готовит предстоящий апдейт.



Дата релиза iOS 26.6

Обновление сейчас проходит бета-тестирование, и полноценный релиз для всех пользователей уже не за горами. Apple много лет придерживается очень предсказуемого графика для промежуточных обновлений, поэтому дату можно прикинуть заранее. А пока можете смело обновиться на iOS 26.5.2 — благо мы уже проверили и автономность, и работу банковских приложений на Айфон на этой версии ОС.

Если посмотреть на прошлые версии с индексом x.6, картина складывается почти одинаковая:

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iOS 18.6 вышла во вторник, 29 июля

iOS 17.6 вышла в понедельник, 29 июля

iOS 16.6 вышла в понедельник, 24 июля

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Исходя из этой истории, iOS 26.6 ожидается примерно в понедельник, 27 июля. Релиз может состояться и чуть позже на той же неделе, или, наоборот, на неделю раньше — в районе 20 июля. В любом случае, конец июля — самый вероятный ориентир.

Что нового в iOS 26.6

Здесь важно сразу снизить ожидания. На текущем этапе бета-тестирования обновление сосредоточено только на исправлении ошибок и внутренних доработках системы. Никаких заметных новых функций в нём пока не видно.

Это нормальная ситуация для версий с индексом x.6. К этому моменту Apple уже переключает основные силы на крупные осенние обновления, а промежуточные релизы просто поддерживают текущую систему в порядке. Если вы ждали от iOS 26.6 чего-то громкого, скорее всего, придётся подождать до осени.

Чем iOS 26.6 отличается от iOS 27

Параллельно Apple уже показала свои крупные обновления на 2027 год — iOS 27, macOS под кодовым названием Golden Gate и другие. Но эти версии выйдут для всех пользователей только в сентябре.

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Разница простая: iOS 26.6 — это последняя «уборка» перед сменой поколения, а iOS 27 с новыми функциями будет уже новой большой системой с дополнительными возможностями. Так что если вам нужны свежие фишки, ориентируйтесь на осень, а не на июльское обновление.

Если вы следите за тем, как Apple выкатывает промежуточные версии, посмотрите наш разбор про то, как Apple выпустила iOS 26.3 Release Candidate — механика выхода там ровно такая же.

Стоит ли обновляться на iOS 26.6

Поскольку обновление состоит в основном из исправлений ошибок, ставить его большинству пользователей можно спокойно. Такие релизы обычно закрывают мелкие проблемы и повышают стабильность, а рисков от них меньше, чем от крупных обновлений с новыми функциями.

Вот кому это действительно пригодится:

Тем, кто сталкивался с зависаниями, вылетами приложений или другими мелкими багами

Тем, кто хочет держать iPhone в актуальном состоянии перед осенним переходом на iOS 27

Тем, кто предпочитает не откладывать обновления безопасности

А вот гнаться за ним в первый же день необязательно — новых функций там нет, так что можно установить обновление тогда, когда будет удобно.

Если хочется заранее понять логику релизов Apple, полезно вспомнить, как вышла вторая iOS 26.2 Release Candidate.

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iOS 26.6 — это спокойное техническое обновление, которое, скорее всего, выйдет в конце июля, ближе к 27-му числу. Оно приносит исправления ошибок и улучшения стабильности, но не добавляет новых функций. Обновляться стоит, если вы ловите баги или просто хотите держать систему в порядке, а всех крупных изменений имеет смысл ждать уже от iOS 27 осенью.