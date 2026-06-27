Чем режим энергосбережения в iOS 27 отличается от iOS 26

Режим энергосбережения на iPhone всегда был компромиссом. Вы включаете его, чтобы дотянуть до розетки, и в ответ получаете слегка заторможенный смартфон: камера открывается с паузой, анимации подтормаживают, приложения запускаются медленнее обычного. В iOS 27 Apple наконец взялась за эту проблему. Кстати, как отличается скорость работы iPhone на новой системе, мы уже разбирали, и теперь дошёл черёд до режима энергосбережения.



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Что нового в режиме энергосбережения iOS 27

iOS 27 запомнится не только новыми функциями вроде слайдера в стиле Liquid Glass и обновлений для CarPlay, Apple Wallet, «Сообщений» и «Заметок». В этом году Apple отдельно вложилась в скорость: исправляла баги и оптимизировала систему, и это чувствуется по всему интерфейсу. Полный список изменений внушительный, а когда именно выйдет iOS 27 на iPhone, мы расписали в отдельном материале.

На презентации WWDC компания назвала конкретные цифры. Запуск приложений стал быстрее на 30%, загрузка новых кадров в «Фото» на 70%, а передача файлов через AirDrop на 80%. На фоне таких заявлений режим энергосбережения легко было бы потерять из виду, но и он попал в список улучшений.

В официальном перечне из сотен изменений iOS 27 Apple отметила два пункта, которые касаются именно энергосбережения:

Камера запускается быстрее в режиме энергосбережения Камера потребляет меньше энергии в режиме энергосбережения

Звучит как мелочь. Но если вы хоть раз пытались поймать удачный кадр на iPhone с 15% заряда, то знаете, как бесит секундная пауза перед тем, как откроется камера. Особенно обидно, когда из-за неё кадр уходит.

Напомню, что сам режим появился ещё в iOS 9 в 2015 году и с тех пор работал по одной схеме. При падении заряда до 20% iPhone предлагает его включить, после чего урезает фоновую активность, реже подгружает почту, гасит часть визуальных эффектов и на моделях с ProMotion понижает частоту обновления экрана с 120 до 60 Гц. Заодно тормозится фоновое обновление приложений и автоматическая загрузка в iCloud. Экономия налицо, но и за отзывчивость приходилось платить.

Камера в этой схеме всегда была слабым звеном. Её запуск требует ресурсов, а в режиме энергосбережения система намеренно придерживала процессор, чтобы тот не разгонялся лишний раз. Отсюда и пауза перед открытием. То, что Apple взялась именно за этот сценарий, говорит о внимании к мелочам, которые реально раздражают каждый день.

Насколько быстрее работает iPhone в режиме энергосбережения

Тут начинается самое любопытное. Судя по первым тестам, дело не ограничивается одной камерой. Тестировщики отмечают, что весь режим энергосбережения в iOS 27 ведёт себя намного бодрее, чем в прошлых версиях.

Известный блогер Бенджамин Мэйо, который ковыряется в бетах не первый год, поделился похожим наблюдением: в iOS 27 режим энергосбережения субъективно стал шустрее. И это совпадает с ощущениями других людей, поставивших первую бету.

Раньше включение энергосбережения превращало iPhone в слегка приторможенную версию самого себя. Интерфейс становился вязким, прокрутка спотыкалась, переходы между экранами теряли плавность. Похоже, в Apple решили, что экономия батареи не обязана идти рука об руку с тормозами.

Я держу этот режим включённым почти постоянно на своём iPhone 16 Plus, потому что так заряда хватает заметно дольше, и главная претензия у меня всегда была именно к отзывчивости. Если вы до сих пор взвешиваете, что лучше установить на iPhone прямо сейчас, заметный прирост скорости вполне может перевесить чашу весов в пользу обновления.

На каких iPhone режим энергосбережения работает быстрее

Только не спешите обновляться ради одного этого. Ускорение в режиме энергосбережения сильно зависит от модели iPhone, и разброс ощутимый.

По отзывам в соцсетях, владельцы свежих аппаратов замечают реальную разницу: камера открывается резвее, прокрутка плавнее, приложения стартуют без долгих пауз. На старых iPhone картина другая. Часть пользователей жалуется, что энергосбережение по-прежнему заметно тормозит, и первая бета пока ничего не изменила.

Объяснение простое. У новых чипов Apple больше запаса производительности, поэтому им легче оставаться отзывчивыми даже при урезанном энергопотреблении. Старым моделям приходится экономить жёстче, и оптимизации помогают им меньше. Если у вас iPhone трёх- или четырёхлетней давности, рассчитывать на чудо не стоит, хотя камера и там должна открываться чуть бодрее.

И не забывайте, что на руках у всех пока только первая бета iOS 27. До осеннего релиза Apple выпустит ещё несколько тестовых сборок, а в них почти всегда правят производительность и вычищают баги. Так что даже если сейчас на вашем iPhone всё подлагивает, к финальной версии ситуация вполне может выправиться.

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Стоит ли включать режим энергосбережения на iPhone

Если коротко, то режим энергосбережения в iOS 27 движется в правильную сторону. Камера открывается быстрее и при этом меньше сажает батарею, а общая отзывчивость подросла, хоть и не у всех одинаково.

Это как раз тот случай, когда скромное на бумаге изменение в реальной жизни оказывается полезнее громких процентов ускорения AirDrop, которым вы пользуетесь от силы раз в неделю. Энергосбережение многие включают каждый день, и каждая сэкономленная секунда тут на счету. Особенно ближе к вечеру, когда заряд тает, а до зарядки ещё далеко.

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Делать окончательные выводы по первой бете рано, но направление Apple выбрала верное. А если у вас уже стоит iOS 27, расскажите в нашем чатике, стал ли режим энергосбережения отзывчивее на вашем iPhone.