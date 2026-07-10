5 Айфонов для тех, кто хочет остаться на iOS 26 и не будет обновляться до iOS 27

Осенью выйдет iOS 27, и часть читателей уже твердо решила, что качать ее не будет. Я и сам недавно объяснял, почему не поставлю новую систему даже осенью. Но следом возникает вопрос, который мне задают чаще всего: а какой Айфон подойдет для iOS 26, если нет желания обновляться? Если вы не гонитесь за новой системой, критерии выбора меняются целиком. Запас по чипу больше не нужен, Apple Intelligence не нужен тем более.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Можно ли не обновляться на iOS 27? Конечно, да, но определяться нужно сейчас. Например, iPhone 18 Pro и iPhone 18 приедут уже с iOS 27 из коробки, причем базовая модель, по слухам, получит урезанную версию системы. Откатить ее на прошлую при этом все равно не выйдет никогда. Через пару недель после релиза Apple перестанет подписывать iOS 26, и восстановление через компьютер тоже закроется. То же самое коснется и других существующих моделей вроде iPhone 17: с завода на них будет предустановлена уже iOS 27.

iPhone 13 в 2026 году: стоит ли брать

Самый доступный вход в экосистему на сегодня — это iPhone 13. И это не компромисс ради экономии, а на удивление логичный выбор именно для того, кто остается на прошлой системе.

Процессор Apple A15 Bionic Оперативная память 4 ГБ Батарея 3227 мАч Накопитель 128, 256 или 512 ГБ Год выхода 2021

Все дело в связке A15 и 4 ГБ оперативной памяти. На iOS 26 она работает ровно, а вот на iOS 27 именно этот дуэт начнет захлебываться первым. Получается, iPhone 13 выигрывает от отказа обновляться больше всех остальных моделей в подборке.

Дальше идут мелочи, которые в 2026 году стали редкостью. Лоток для SIM-карты есть в любой версии, включая американскую: там eSIM-only начался только с четырнадцатого поколения. Сверхширокоугольная камера, которой лишен iPhone 16e, никуда не делась. Lightning означает, что старые кабели и док-станции продолжат работать. Надежный Айфон без единой лишней функции, при покупке которого есть шанс получить еще и iOS 18, если хорошенько поискать.

iPhone 13

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfVfV3o51

iPhone 16e: недорогой Айфон с хорошей батареей

Если хочется Айфон с хорошим железом за минимальные деньги, то вам понравится iPhone 16e. Модель собрана по принципу «убрать все, за что переплачивают», и в нашем сценарии такой подход внезапно играет в плюс.

Процессор Apple A18 Оперативная память 8 ГБ Батарея 3961 мАч Накопитель 128, 256 или 512 ГБ Год выхода 2025

Главный козырь тут не чип, а автономность. Батарея на 3961 мАч больше, чем у iPhone 16 Pro, а собственный модем Apple C1 экономит заряд там, где решения Qualcomm его тратили. Это лучший Айфон с хорошей батареей среди недорогих моделей. Ну и добавим то, что велик шанс найти его даже на iOS 18.

iPhone 16e

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfVfV3nzj

Из минусов: нет сверхширокоугольной камеры, нет MagSafe, экран на 60 Гц. Формально 16e поддерживает Apple Intelligence, но раз вы не обновляетесь, эта строчка в характеристиках вас вообще не касается. Вы платите ровно за то, чем пользуетесь.

iPhone 16: мощный Айфон для повседневных задач

Народный смартфон без переплат — это iPhone 16. Берут его те, кому нужен нормальный современный телефон, а не набор технологий из презентации.

Процессор Apple A18 Оперативная память 8 ГБ Батарея 3561 мАч Накопитель 128, 256 или 512 ГБ Год выхода 2024

Тот же чип A18, что и в 16e, но с пятым ядром графики, плюс сверхширокоугольная камера, MagSafe и Dynamic Island. Кнопка Camera Control здесь тоже есть, хотя лично я пользуюсь ей раз в месяц.

8 ГБ оперативной памяти на iOS 26 означают, что вкладки в Safari не будут перезагружаться, а тяжелые приложения продержатся в фоне годами. Мощный Айфон, которому просто нечего доказывать. Единственная реальная претензия к нему прежняя: экран на 60 Гц, и в 2026 году это уже неловко.

iPhone 16

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfVfV3nzk

iPhone 14 Pro Max: Айфон с экраном 120 Гц

Самый интересный вариант в подборке — iPhone 14 Pro Max. Обычно эту модель ругают за то, что она никогда не получит Apple Intelligence. В нашем случае это ноль потерь. К сожалению, новый будет найти сложно, но на вторичке их очень много, зато по очень приятной цене.

Процессор Apple A16 Bionic Оперативная память 6 ГБ Батарея 4323 мАч Накопитель от 128 ГБ до 1 ТБ Год выхода 2022

Вы покупаете исключительно железо, и железо тут отличное. ProMotion на 120 Гц, постоянно включенный экран, трехкратный телевик и внушительная батарея. Дешевле в мир плавной прокрутки вы не попадете никак.

iPhone 14 Pro Max

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfVfV3nzi

Два предостережения. Американские версии четырнадцатого поколения идут без лотка для SIM-карты, так что смотрите на маркировку. И обязательно проверяйте состояние аккумулятора при покупке: телефону четвертый год, и родная батарея у него, скорее всего, уже подустала.

iPhone 15 Pro Max: лучший Айфон вместо 17 Pro Max

iPhone 15 Pro Max — наверное, главный топ нашей подборки. В целом, это одна из самых сбалансированных на сегодня моделей, у которой есть практически то же, что у 17 Pro Max. По крайней мере, по части железа и автономности телефон вас не разочарует.

Процессор Apple A17 Pro Оперативная память 8 ГБ Батарея 4441 мАч Накопитель от 256 ГБ до 1 ТБ Год выхода 2023

Титановый корпус, пятикратный перископический зум, кнопка действия, USB-C и батарея на 4441 мАч. Все это работает совершенно одинаково на любой версии системы, потому что это физика, а не строчки кода.

За три года старый флагман Apple заметно подешевел, а зум так и остался тем самым, за который в семнадцатом поколении просят почти вдвое больше. Если бюджет позволяет один шаг вверх, делайте его именно здесь. Апгрейд получается ощутимым, и переплаты за новую Siri в нем нет ни рубля.

iPhone 15 Pro Max

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfVfV3nzh

Оставаться на iOS 26 может владелец любого совместимого Айфона, вплоть до iPhone 11. Это не привилегия дорогих моделей, а обычный переключатель в настройках. Список выше про другое: про то, что именно вы получите за свои деньги, если новая система вам не нужна.

Так что не обновляться в 2026 году совсем не стыдно. Стыдно покупать телефон, который развалится под новой системой, и об этом у нас есть отдельный неприятный разговор. Решать в итоге все равно вам.