4 обидных глюка iOS 27, которые бесят каждый день

Я хожу на бете iOS 27 уже несколько недель и, если коротко, система удивительно хороша для своего статуса. Она быстрая, аккуратная, не жрет батарейку так, как это обычно бывает на ранних сборках. Но есть четыре вещи, которые бесят каждый день. Не критические баги, из-за которых телефон превращается в кирпич, а именно мелкие обидные глюки, которые попадаются по десять раз на дню и каждый раз портят настроение. Перед тем как устанавливать публичную бета-версию iOS 27, которая вышла на днях, обязательно прочитайте, с какими проблемами я столкнулся.



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Почему не отображаются иконки приложений в поиске iPhone

Самый частый глюк. Свайпаю вниз по домашнему экрану, открывается строка Search or Ask, а под ней вместо привычной сетки рекомендаций — пустота. Точнее, не совсем пустота: места под иконки размечены, они кликабельные, но картинок нет. И названий тоже нет. Ты видишь серые прямоугольники и должен угадывать, куда тыкать.

Иногда система подгружает половину. То есть у Happp Plus и Yandex Eats иконки на месте, у Sports, WhatsApp и Shortcuts тоже, а первая колонка просто отсутствует, хотя я точно знаю, что там Telegram и Chrome. Ткнуть наугад можно, приложение откроется, но приятного мало.

Помогает только одно: закрыть поиск, подождать пару секунд и открыть заново. Обычно со второго раза все прорисовывается. Перезагрузка iPhone тоже лечит, но эффект держится недолго — к вечеру глюк возвращается. Судя по всему, это проблема кэша иконок, который в новой системе переписали заодно с интерфейсом камеры и остальных приложений. Хотите узнать про новинки iOS 27 еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Рекомендации Spotlight перестали работать в iOS 27

Второй глюк вытекает из первого, но злит сильнее. Даже когда иконки на месте, список приложений в поиске почти не меняется. Он застыл где-то на первой неделе беты и с тех пор живет своей жизнью.

У меня там висят Бристоль, Самокат, Translate и Кинопоиск. Бристоль я открываю раз в месяц в лучшем случае, Самокат — примерно так же. Кинопоиск вообще стоит для галочки, а переводчиком Apple я вообще не пользуюсь. При этом приложения, которыми я пользуюсь ежедневно, в рекомендации не попадают вообще. Ни разу. Система будто не собирает статистику запусков или собирает, но не применяет.

Раньше этот блок был реально полезным: iOS подсовывала то, что ты открываешь в это время суток. Утром — почта и новости, вечером — мессенджеры, доставка и покупка билетов на транспорт. Сейчас никакой логики не прослеживается. Это тот случай, когда фича формально работает, а пользы от нее ноль. Если вы уже решаете, стоит ли обновлять iPhone этой осенью, имейте в виду: к релизу это точно поправят, но на бете жить с этим неудобно.

Приложения зависают после долгого нажатия в iOS 27

Вот это уже не косметика. В некоторых программах длинное нажатие намертво вешает интерфейс. У меня стабильно ловится в МАКС: пытаюсь вызвать контекстное меню на посте, чтобы поставить реакцию, и приложение просто замирает. Не крашится, не выкидывает на домашний экран, а именно виснет. Скролл не работает, тапы не проходят, помогает только принудительное закрытие.

Обходных путей два. Первый — двойной тап по сообщению, тогда реакция ставится без всякого меню. Второй — открыть веб-версию в браузере, там долгое нажатие отрабатывает нормально. Оба варианта рабочие, но каждый раз ловишь себя на мысли, что делаешь лишние движения на ровном месте.

В Telegram у меня такого не было ни разу, в системных приложениях тоже все в порядке. Похоже, проблема в конкретных реализациях жестов у сторонних разработчиков, которые пока не обновили свои сборки под новую систему, а в случае с МАКС вообще не смогут это сделать. Не смогли повторить или поймали что-то похожее? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Почему Siri AI отключается на русском языке

Самая обидная история. Siri AI отлично понимает русский язык, кроме голосового управления. Она видит, что в приложении выбран русский, спокойно ориентируется в интерфейсе, читает содержимое, отвечает по делу. Все это работает.

Но стоит перевести систему целиком на русский, как Siri AI просто отключается. Не хуже работает, не глючит, а исчезает. Поэтому у меня сейчас система стоит на английском, а язык в каждом приложении выставлен отдельно через настройки. Открываешь параметры конкретной программы, находишь пункт с языком, ставишь русский. И так для каждой. Занимает минут двадцать, если приложений много.

Схема рабочая, но костыльная. Как это настроить по шагам, я подробно расписывал в инструкции по русскому языку в Siri. А если ассистент вас в принципе не устраивает, есть способ переключиться на ChatGPT в настройках, там с языками все проще. Мы регулярно разбираем такие настройки в нашем канале в МАКС.

Стоит ли устанавливать iOS 27 до официального релиза

Несмотря на все перечисленное, я не жалею, что поставил бету. Система заметно шустрее прошлой, анимации плавные, ничего не отваливается на пустом месте. Непереведенные элементы интерфейса попадаются, но для беты это абсолютная норма, к релизу все причешут.

Главное, что меня удивило: банковские приложения работают исправно. Проверил Сбер, Т-Банк и Альфу. В прошлых бетах они любили падать на старте или ломать вход по Face ID, сейчас ничего подобного нет. Платежи проходят, история подгружается.

Так что итог такой. Если вам нужен телефон, который просто работает, дождитесь осеннего релиза. Если вы готовы мириться с пропадающими иконками, тупыми рекомендациями и танцами с языками ради Siri AI — ставьте, оно того стоит. Основной рабочий iPhone я бы пока не трогал, а вот на второй аппарат зашло идеально. Обсудить свой опыт можно в нашем чате в Telegram, там уже собрались все, кто рискнул обновиться.