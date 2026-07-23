Самая полезная функция iOS 27, которой вы будете пользоваться каждый день
Каждый год Apple выкатывает десяток громких функций, а в итоге чаще всего пользуешься какой-нибудь мелочью, про которую в презентации сказали одной строкой. С iOS 27 у меня вышло ровно так. Все заголовки забрали обновленная Siri и Apple Intelligence, а моей любимой находкой оказалась кнопка вставки над клавиатурой. Штука настолько простая, что даже обидно: почему этого не было раньше? Хорошая новость в том, что вторая публичная бета-версия iOS 27 уже доступна всем желающим, так что потрогать новинку можно прямо сейчас.
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Новая кнопка вставки в iOS 27: как она работает
Логика тут максимально приземленная. Вы что-то скопировали: кусок текста, ссылку, картинку. Дальше переключились в другое приложение или просто ткнули в любое поле ввода. И прямо над клавиатурой появляется подсказка с предложением вставить то, что лежит в буфере обмена. Одно касание, и содержимое уже в поле.
Раньше приходилось делать лишние движения: долгий тап по полю, ждать всплывающее меню, целиться в пункт «Вставить», иногда промахиваться и получать вместо этого курсор посреди слова. Особенно весело было на больших экранах вроде iPhone 16 Plus, где до верхнего края одной рукой не дотянуться. Теперь путь короче на два действия, а рука вообще не меняет положение.
Отдельно порадовало, что iOS показывает превью. Если в буфере текст, вы увидите его начало и не перепутаете скопированный адрес с кодом из СМС. Если картинка, рядом появится маленькая миниатюра изображения. Мелочь, но она снимает главную проблему буфера обмена на айфоне: ты никогда не помнишь, что там лежит последним.
Появляется подсказка не всегда, и это правильно. Система ориентируется на свежесть: если вы скопировали текст пару минут назад и тут же открыли поле ввода, кнопка будет. Если буфер лежит нетронутым полчаса, iOS резонно решает, что вы уже занимаетесь другими делами, и не мозолит глаза. Таких небольших изменений в новой прошивке набралось прилично, просто про них почти никто не пишет. Мы про них пишем регулярно, так что подписывайтесь на наш канал в Telegram, если не хотите пропускать такие находки.
Как вставить текст из буфера обмена на iPhone с iOS 27
Никаких настроек включать не нужно, функция работает из коробки. Но если хочется проверить ее прямо сейчас, вот короткий порядок действий.
- Обновите iPhone до iOS 27. Публичная бета ставится через «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» — «Бета-версии».
- Скопируйте что-нибудь: выделите текст в Safari, заметках или мессенджере и нажмите «Копировать». Ссылку можно скопировать через меню «Поделиться».
- Откройте любое приложение с полем ввода. Подойдут «Сообщения», «Заметки», строка поиска в Safari или поле комментария.
- Коснитесь поля ввода, чтобы поднялась клавиатура.
- Посмотрите на верхнюю строку над клавишами. Там появится подсказка с превью содержимого буфера.
- Нажмите на нее один раз. Текст или изображение вставятся в поле сразу, без всплывающих меню.
- Если подсказка не появилась, скопируйте объект заново. Система показывает ее только для свежего содержимого буфера.
С картинками работает не везде: поле должно поддерживать вставку изображений. В «Сообщениях» и «Заметках» все нормально, а вот в обычной строке поиска подсказка предложит вставить только текст, и это ожидаемо.
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Какие клавиатуры для iPhone уже поддерживают быструю вставку
И вот тут придется сказать неудобную вещь. Ничего революционного Apple не изобрела. Все, кто пользуется сторонними клавиатурами, живут с такой подсказкой уже несколько лет.
Возьмите ту же Яндекс Клавиатуру: строка над клавишами там давно показывает последнее скопированное, причем иногда с целой историей буфера. Похожая функция есть в Gboard, в SwiftKey, в клавиатуре от Microsoft. То есть идея обкатана на миллионах устройств, и Apple просто наконец перенесла ее в системную клавиатуру.
Обидно ли это? Скорее нет. Штатная клавиатура iOS выигрывает в другом: она не просит доступ к полному доступу, не тормозит при переключении и не отправляет ничего наружу. Так что получить привычное удобство без компромиссов с приватностью — вполне себе достойный размен. К тому же система заодно стала шустрее: iOS 27 ускоряет даже старые iPhone, и клавиатура поднимается заметно бодрее, чем на iOS 26.
Единственное, чего не хватает — истории буфера. Сторонние клавиатуры хранят несколько последних копий, а Apple показывает только самую свежую. Надеюсь, это добавят в следующих бетах, потому что запрос очевидный.
Почему эта функция iOS экономит время каждый день
Я уже достаточно давно сижу на бете и заметил простую закономерность. К Siri с искусственным интеллектом я обращаюсь пару раз в день, если вообще вспоминаю про нее. А кнопку вставки жму десятки раз: скинуть ссылку в чат, перекинуть адрес в карты, вставить код из письма, отправить кусок текста коллеге.
Хорошие функции обычно такие и есть. Их не показывают на сцене крупным планом, про них не выходит рекламных роликов, но именно они экономят вам по паре секунд сотни раз в неделю. Через месяц вы просто не сможете вернуться на старую прошивку, потому что рука будет тянуться к несуществующей кнопке.
Из того же разряда будут и другие находки этого цикла. Например, iOS 27 раскрыла особенность складного iPhone Ultra, и там тоже все держится на бытовых деталях, а не на громких заявлениях. Мы разбираем такие вещи по мере выхода бет, так что следите за обновлениями в нашем канале в МАКС.
Ставить ли публичную бету ради одной кнопки — решать вам. Я бы подождал релиза осенью, если iPhone у вас единственный и рабочий. Но если запасной аппарат есть, попробовать стоит: это одно из тех изменений, которое чувствуешь буквально в первый час использования.