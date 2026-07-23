Самая полезная функция iOS 27, которой вы будете пользоваться каждый день

Каждый год Apple выкатывает десяток громких функций, а в итоге чаще всего пользуешься какой-нибудь мелочью, про которую в презентации сказали одной строкой. С iOS 27 у меня вышло ровно так. Все заголовки забрали обновленная Siri и Apple Intelligence, а моей любимой находкой оказалась кнопка вставки над клавиатурой. Штука настолько простая, что даже обидно: почему этого не было раньше? Хорошая новость в том, что вторая публичная бета-версия iOS 27 уже доступна всем желающим, так что потрогать новинку можно прямо сейчас.



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Новая кнопка вставки в iOS 27: как она работает

Логика тут максимально приземленная. Вы что-то скопировали: кусок текста, ссылку, картинку. Дальше переключились в другое приложение или просто ткнули в любое поле ввода. И прямо над клавиатурой появляется подсказка с предложением вставить то, что лежит в буфере обмена. Одно касание, и содержимое уже в поле.

Раньше приходилось делать лишние движения: долгий тап по полю, ждать всплывающее меню, целиться в пункт «Вставить», иногда промахиваться и получать вместо этого курсор посреди слова. Особенно весело было на больших экранах вроде iPhone 16 Plus, где до верхнего края одной рукой не дотянуться. Теперь путь короче на два действия, а рука вообще не меняет положение.

Отдельно порадовало, что iOS показывает превью. Если в буфере текст, вы увидите его начало и не перепутаете скопированный адрес с кодом из СМС. Если картинка, рядом появится маленькая миниатюра изображения. Мелочь, но она снимает главную проблему буфера обмена на айфоне: ты никогда не помнишь, что там лежит последним.

Появляется подсказка не всегда, и это правильно. Система ориентируется на свежесть: если вы скопировали текст пару минут назад и тут же открыли поле ввода, кнопка будет. Если буфер лежит нетронутым полчаса, iOS резонно решает, что вы уже занимаетесь другими делами, и не мозолит глаза. Таких небольших изменений в новой прошивке набралось прилично, просто про них почти никто не пишет. Мы про них пишем регулярно, так что подписывайтесь на наш канал в Telegram, если не хотите пропускать такие находки.

Как вставить текст из буфера обмена на iPhone с iOS 27

Никаких настроек включать не нужно, функция работает из коробки. Но если хочется проверить ее прямо сейчас, вот короткий порядок действий.

Обновите iPhone до iOS 27. Публичная бета ставится через «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» — «Бета-версии». Скопируйте что-нибудь: выделите текст в Safari, заметках или мессенджере и нажмите «Копировать». Ссылку можно скопировать через меню «Поделиться». Откройте любое приложение с полем ввода. Подойдут «Сообщения», «Заметки», строка поиска в Safari или поле комментария. Коснитесь поля ввода, чтобы поднялась клавиатура. Посмотрите на верхнюю строку над клавишами. Там появится подсказка с превью содержимого буфера. Нажмите на нее один раз. Текст или изображение вставятся в поле сразу, без всплывающих меню. Если подсказка не появилась, скопируйте объект заново. Система показывает ее только для свежего содержимого буфера.

С картинками работает не везде: поле должно поддерживать вставку изображений. В «Сообщениях» и «Заметках» все нормально, а вот в обычной строке поиска подсказка предложит вставить только текст, и это ожидаемо.

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Какие клавиатуры для iPhone уже поддерживают быструю вставку

И вот тут придется сказать неудобную вещь. Ничего революционного Apple не изобрела. Все, кто пользуется сторонними клавиатурами, живут с такой подсказкой уже несколько лет.

Возьмите ту же Яндекс Клавиатуру: строка над клавишами там давно показывает последнее скопированное, причем иногда с целой историей буфера. Похожая функция есть в Gboard, в SwiftKey, в клавиатуре от Microsoft. То есть идея обкатана на миллионах устройств, и Apple просто наконец перенесла ее в системную клавиатуру.

Обидно ли это? Скорее нет. Штатная клавиатура iOS выигрывает в другом: она не просит доступ к полному доступу, не тормозит при переключении и не отправляет ничего наружу. Так что получить привычное удобство без компромиссов с приватностью — вполне себе достойный размен. К тому же система заодно стала шустрее: iOS 27 ускоряет даже старые iPhone, и клавиатура поднимается заметно бодрее, чем на iOS 26.

Единственное, чего не хватает — истории буфера. Сторонние клавиатуры хранят несколько последних копий, а Apple показывает только самую свежую. Надеюсь, это добавят в следующих бетах, потому что запрос очевидный.

Почему эта функция iOS экономит время каждый день

Я уже достаточно давно сижу на бете и заметил простую закономерность. К Siri с искусственным интеллектом я обращаюсь пару раз в день, если вообще вспоминаю про нее. А кнопку вставки жму десятки раз: скинуть ссылку в чат, перекинуть адрес в карты, вставить код из письма, отправить кусок текста коллеге.

Хорошие функции обычно такие и есть. Их не показывают на сцене крупным планом, про них не выходит рекламных роликов, но именно они экономят вам по паре секунд сотни раз в неделю. Через месяц вы просто не сможете вернуться на старую прошивку, потому что рука будет тянуться к несуществующей кнопке.

Из того же разряда будут и другие находки этого цикла. Например, iOS 27 раскрыла особенность складного iPhone Ultra, и там тоже все держится на бытовых деталях, а не на громких заявлениях. Мы разбираем такие вещи по мере выхода бет, так что следите за обновлениями в нашем канале в МАКС.

Ставить ли публичную бету ради одной кнопки — решать вам. Я бы подождал релиза осенью, если iPhone у вас единственный и рабочий. Но если запасной аппарат есть, попробовать стоит: это одно из тех изменений, которое чувствуешь буквально в первый час использования.