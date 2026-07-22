Вторая публичная бета-версия iOS 27 вышла: что изменилось и как установить на iPhone бесплатно

Apple выпустила второй публичной беты iOS 27, и поставить ее теперь может любой владелец совместимого Айфона. Забавно, в этот раз решили не соблюдать шаг в две недели, выдержали всего два дня. По начинке сборка повторяет четвертую бету для разработчиков, в которой, кстати, нашли главную особенность складного iPhone Ultra. Разбираемся, что изменилось в iOS 27 Public Beta 2 и как накатить обновление, ничего при этом не потеряв.



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Что известно о второй публичной бете iOS 27

Публичная бета iOS 27 обновилась до второй версии 22 июля, вместе с ней подъехала и вторая публичная бета iPadOS 27. Первая сборка для всех желающих появилась 13 июля, то есть перерыв составил всего девять дней. Apple явно набрала темп перед осенним релизом.

Ничего сенсационного в списке изменений нет, и это нормально. Публичная бета 2 повторяет четвертую бету для разработчиков: компания правит ошибки, подтягивает стабильность и шлифует то, что уже показала на WWDC.

Ставить бету можно на любой Айфон, который тянет iOS 26. В списке совместимых устройств iPhone 11 и все модели новее, а также iPhone SE второго поколения и последующие. Отдельная история с Apple Intelligence: нейросетевые функции заводятся только начиная с iPhone 15 Pro.

Чем публичная бета iOS 27 отличается от версии для разработчиков

Путаница тут возникает постоянно, хотя разница простая. Бета для разработчиков выходит первой и адресована тем, кто готовит приложения к релизу системы. Публичная бета приезжает следом и представляет собой ту же сборку, просто открытую для всех.

На практике публичная версия iOS 27 чуть спокойнее ранних сборок: часть багов успевают отловить разработчики. Но чудес ждать не надо, ошибки и подтормаживания никуда не деваются. Мы подробно разложили этот вопрос в материале о том, чем отличается публичная бета iOS 27 от беты для разработчиков и какую выбрать.

Регистрация в программе бета-тестирования iOS 27 бесплатная, аккаунт разработчика за 99 долларов в год больше не нужен.

Siri с ИИ: главная функция iOS 27

Ради нее большинство и ставит бету. Обновленный ИИ-ассистент умеет вести полноценный диалог, ищет данные в почте, сообщениях, заметках и календаре, понимает, что происходит на экране, и выполняет действия внутри приложений. По ощущениям это ближе к ChatGPT, чем к прежней Siri, которая умела только отправлять вас в поиск.

Ответы теперь всплывают из «Динамического острова», а если потянуть карточку вниз, откроется полная переписка. Появилось и отдельное приложение Siri с историей запросов, которая синхронизируется через iCloud.

с историей запросов, которая синхронизируется через iCloud. Ограничений хватает. Siri с ИИ требует iPhone 15 Pro или новее, на старте работает только с английским языком и в Евросоюзе запускается не сразу. Часть самых тяжелых вычислений на устройстве доступна лишь владельцам iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air.

Полезная мелочь для тех, кого раздражает манера речи ассистента: в настройках Siri появился раздел «Голос», где регулируются темп и выразительность. Эти же параметры влияют на подсказки в «Картах» и Safari.

Если что-то пойдет не так при установке, загляните в наш чат в Telegram, там подскажут по каждому шагу.

iOS 27 работает быстрее даже на старых Айфонах

Apple заявляет, что приложения запускаются до 30% быстрее, передача файлов по AirDrop поблизости ускорилась до 80%, а свежие снимки появляются в «Фото» до 70% быстрее.

Работу планировщика задач процессора компания оптимизировала вплоть до iPhone 11, так что прирост почувствуют не только владельцы свежих моделей. Плавнее стали разблокировка, листание рабочего стола, прокрутка «Пункта управления» и переключение экранов блокировки. Камера в режиме энергосбережения тоже открывается шустрее.

Отдельно доработали переключение между Wi-Fi и мобильной сетью: Айфон больше не цепляется мертвой хваткой за слабый домашний роутер, когда вы выходите из квартиры. Поиск в Spotlight, «Фото» и «Почте» переписали заново, в почте теперь показываются до пяти самых релевантных результатов.

Что еще нового в публичной бете iOS 27

Мелких изменений в iOS 27 Public Beta 2 столько, что они складываются в приличный список:

Ползунок настройки Liquid Glass в разделе «Оформление».

Visual Intelligence переехала в «Камеру» и умеет считать калорийность блюда, делить счет в ресторане и превращать штрихкод карты лояльности в пропуск для Wallet

В «Фото» добавили инструменты Clean Up, Extend и Spatial Reframing, последний меняет ракурс кадра уже после съемки

Safari сам раскладывает вкладки по темам и умеет следить за страницей, чтобы сообщить о появлении товара в наличии

«Пароли» самостоятельно меняет слабые и скомпрометированные пароли

«Быстрые команды» собираются по описанию обычными словами

В AirPods появился настраиваемый эквалайзер с регулировкой низких, средних и высоких частот

с регулировкой низких, средних и высоких частот Громкость будильника отвязали от общей громкости системы

Виджеты формата XL занимают целую страницу рабочего стола

Любой кадр видео сохраняется как фотография одним касанием

«Экранное время» и родительский контроль полностью переработали: появились лимиты по категориям, расписания на будни и выходные, запрос разрешения на посещение сайтов

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Как установить публичную бету iOS 27 на Айфон

Бета iOS всегда остается компромиссом: свежие функции в обмен на нестабильность в самый неподходящий момент. Ставить вторую публичную бету iOS 27 есть смысл, если вы любите тестировать новое, владеете iPhone 15 Pro или новее и хотите пощупать Siri с ИИ раньше остальных.

Подождать стоит тем, у кого Айфон один и он же рабочий. На бете могут глючить банковские приложения и корпоративные мессенджеры, заметно быстрее садится батарея, а часть сервисов просто отказывается запускаться до официального релиза. Скачать iOS 27 можно следующим образом.

Сделайте резервную копию Айфона в iCloud или на компьютере: откатиться с беты без полной переустановки не получится Зайдите на сайт программы бета-тестирования Apple и зарегистрируйтесь под тем же Apple Account, что и на смартфоне Откройте настройки, перейдите в раздел «Основные», затем в «Обновление ПО» и выберите пункт «Бета-обновления» Выберите вариант iOS 27 Public Beta, вернитесь на экран обновления и нажмите «Загрузить и установить», когда сборка появится в списке

Apple сама рекомендует держать бету на втором устройстве, а не на основном. Если запасного Айфона нет, тем более не торопитесь: финальная версия выйдет осенью и принесет ровно те же функции без сюрпризов. Мы подробно расписали, когда выйдет iOS 27 и как подготовиться к обновлению, чтобы переход прошел спокойно.

Кстати, если столкнулись с багом в бете, отправьте отчет через встроенное приложение Feedback Assistant, так шанс, что проблему починят до релиза, заметно выше. И расскажите о ней в нашем чате в МАКС.