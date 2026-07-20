iOS 27 ускоряет даже старые iPhone: что изменила Apple в новой ОС

iOS 27 добралась до публичной беты, и главное изменение лежит на поверхности — iPhone стал ощутимо быстрее. Apple насчитала больше 30 сценариев, в которых система работает шустрее после обновления. Я уже рассказывал про свой iPhone 16 Plus и первые ощущения от беты, но официальный список улучшений от самой Apple выглядит еще внушительнее.



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Что нового появилось в iOS 27

Когда компания представляла iOS 27 в прошлом месяце, она сделала упор на то, что прошерстила всю систему ради скорости и надежности. По формулировке Apple, доработки затронули ключевые возможности платформы, чтобы повседневные задачи ощущались быстрее, плавнее и приятнее. Звучит как обычный маркетинг, но на этот раз за словами стоит вполне конкретный список из десятков пунктов.

Ускорения раскиданы буквально по всей системе. Шустрее стали Фото, Камера и Safari, быстрее грузится Почта, а Музыка стартует почти без задержки. Часть цифр Apple вынесла отдельно, и вот они действительно цепляют. Хотите разбираться в каждой бете iOS 27 вместе с нами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы копаем систему до мелочей.

Что ускорилось после установки iOS 27

Вот полный список ускорений, который опубликовала сама Apple. Сразу выделю три рекорда: загрузка новых снимков в Фото стала до 70% быстрее, приложения запускаются до 30% быстрее, а передача файлов по AirDrop ускорилась до 80%.

Быстрее загружаются новые снимки в приложении Фото ( до 70% )

) Быстрее открывается полноэкранный просмотр из виджета Фото

Быстрее отрисовывается вкладка Коллекции в Фото

Быстрее стартует загрузка в iCloud Фото

Быстрее запускается Камера в режиме энергосбережения

Быстрее добавляются свежие снимки в Сообщениях

Быстрее грузится стартовая страница в Safari

Быстрее работают веб-приложения в Safari

Быстрее обрабатывается JavaScript в Safari

Быстрее открываются письма в Почте

Быстрее подключаются аксессуары HomeKit

Быстрее обновляются устройства умного дома

Быстрее открывается экран воспроизведения в Музыке

Быстрее начинается проигрывание в Apple Music

Быстрее грузятся превью досок во Freeform

Быстрее обновляются данные в приложении Здоровье

Быстрее стартует тренировка в приложении Тренировки

Быстрее переключается экран блокировки

Быстрее запускаются приложения ( до 30% )

) Быстрее устанавливается AirPlay к Apple TV и HomePod

Быстрее открываются файлы по сети

Быстрее и стабильнее считывается NFC

Быстрее откликается Голосовое управление

Быстрее включаются и выключаются режимы упрощенного и гид-доступа

Быстрее сохраняются PDF

Быстрее распознается текст на фото и в документах

Быстрее срабатывает Rapid Return to Service

Быстрее открываются клавиатуры с эмодзи и стикерами

Быстрее индексируются команды и действия в Spotlight

Быстрее обрабатывается рукописный ввод на разных языках

Быстрее передаются файлы по AirDrop ( до 80% )

) Быстрее находятся получатели в AirDrop

Быстрее открывается общий контент на iCloud.com

Если после этого списка захотелось копнуть глубже, я отдельно собрал шесть скрытых функций iOS 27, про которые Apple вообще промолчала на презентации. Скорость — это здорово, но там есть и другие приятные мелочи.

На каких iPhone тестировали скорость iOS 27

iOS 27 поддерживает модели вплоть до iPhone 11. Более того, часть замеров Apple делала именно на этой линейке, а не только на свежих флагманах. Так что цифры относятся не к абстрактному топовому железу, а к реальным устройствам, которые до сих пор на руках у миллионов людей.

Хороший пример — тот самый прирост в запуске приложений. Цифра про 30% получена на iPhone 11 Pro Max: один аппарат работал на iOS 26.4.2, второй на iOS 27, и разницу замерили напрямую между устройствами. То есть ускорение чувствуют даже владельцы старых айфонов, а не только те, кто взял новинку. Кстати, среди мелких, но приятных штук мне зашли маленькие часы на экране блокировки — тоже подарок из iOS 27.

Стоит ли обновляться до iOS 27

Все это выглядит реально впечатляюще, особенно для тех, кто сидит на условно старых моделях. Apple починила достаточно багов и так подтянула производительность, что большинство пользователей заметят разницу сразу после установки. Не какие-то доли секунды на бумаге, а ощутимую отзывчивость в повседневных задачах.

Отдельно цепляет, что весь этот прирост Apple выдала параллельно с полной переработкой Siri с нуля. Обычно новый крупный функционал наоборот подъедает ресурсы, а тут система стала легче. Если интересно, что еще годного появилось помимо ассистента, вот мои любимые функции iOS 27.

Сейчас iOS 27 доступна в бете для разработчиков и публичных тестеров, а финальный релиз для всех Apple выкатит осенью. Не смогли поставить бету или что-то отвалилось после обновления? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут.