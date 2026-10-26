Покупателям iPhone Duo в России предлагают за деньги включить 5G и Apple Pay, но есть нюанс

Если вы все-таки решились на iPhone Duo и уже ищете, где его взять, присмотритесь к предложениям «довести смартфон до ума». Складной айфон едва добрался до прилавков, а уже обещают за деньги открыть на нем то, что в России официально не работает. Звучит как удобная услуга для тех, кто отдал за телефон сотни тысяч. Только платить в итоге приходится не одними рублями: вся схема держится на одном действии, которое кажется безобидным, а заканчиваться может тем, что айфоном будете управлять уже не вы. Ниже разберем, что именно продают «активаторы», почему их обещания не сходятся с тем, как устроен iPhone, и как не попасться еще до покупки.



Складной айфон только доехал, а «активаторы» уже на месте

Про новую схему 23 октября рассказали «Известия». К старту продаж iPhone Duo мошенники освежили старые легенды и теперь предлагают владельцам складного айфона за отдельную плату включить 5G и Apple Pay. Обе функции у нас недоступны, и именно поэтому на них так легко ловить людей. Человек, который только что заплатил за смартфон как за подержанную машину, хочет, чтобы тот работал на все сто.

Выбор момента тоже понятен. По словам экспертов по кибербезопасности, интерес к таким предложениям вырос после решения о запуске 5G в России, а выход новых айфонов подогревает его еще сильнее. Люди слышат, что сети уже строят, и не понимают, почему на их телефоне ничего не поменялось. Напомню, ГКРЧ еще 31 августа выделила частоты под 5G всем операторам большой четверки. Вот только официально пятое поколение связи на iPhone у нас по-прежнему не включено: Apple не добавила российских операторов в свои настройки.

Добавьте сюда цены. Крупные российские магазины просят за iPhone Duo почти полмиллиона в старших версиях, а на фоне таких сумм еще пара тысяч за «активацию» кажется мелочью. На это и расчет.

Все держится на одном входе в чужой аккаунт

Сама «активация» выглядит до обидного просто. Вам присылают логин и пароль от «специальной» учетной записи Apple, якобы зарегистрированной в стране, где 5G и Apple Pay работают. Нужно только выйти из своего аккаунта и войти в этот. Никаких компьютеров, скриптов и прошивок.

На деле вы отдаете свой айфон чужому человеку. Когда на iPhone выполнен вход в учетную запись, а в ней включен Локатор, смартфон привязывается к этому аккаунту через блокировку активации. Хозяин учетной записи может удаленно перевести его в режим пропажи, вывести на экран любое сообщение или стереть данные. После сброса телефон попросит пароль от того самого аккаунта, который принадлежит мошенникам.

Дальше сценарий знакомый: устройство блокируется, а за разблокировку просят денег. Ровно о такой схеме с чужим Apple ID уже предупреждало МВД, только раньше легенда была про восстановление удаленных банковских приложений. Кстати, на днях выяснилось, что Apple может заблокировать iPhone удаленно через серверы активации, и с Duo такое уже случалось. Тот же механизм в чужих руках работает против вас.

Отдельно стоит подумать про данные. Вместе с входом в чужой аккаунт на телефоне может начать синхронизироваться чужой iCloud, а ваши фото, заметки и пароли легко перемешаются с ним или окажутся на чужом сервере, если вы что-то сохраните уже после смены учетной записи.

Ни одно обещание не сходится с тем, как устроен iPhone

Забавнее всего, что схема не работает даже в теории. 5G на iPhone включается не учетной записью, а профилем оператора, который Apple прописывает в iOS. Российских операторов там нет, поэтому переключателя у нас и не видно, хоть с американским аккаунтом, хоть с японским.

Обходной путь был, но совсем другой. Энтузиасты с 4PDA подменяли профиль оператора скриптом CarrierSIM, и учетная запись Apple там была вообще ни при чем. При этом Apple закрыла этот способ в iOS 27.2, а новый Duo наверняка придется обновлять. Так что если вам обещают 5G за пару минут и вход в аккаунт, это не лайфхак, а приманка.

С Apple Pay картина похожая. Регион учетной записи сам по себе ничего не включает: нужна банковская карта, которую поддерживает Apple Pay. Российские карты не поддерживаются с 2022 года, и чужой аккаунт этого не изменит. В лучшем случае вам покажут кошелек, в который нечего добавить.

Вычислить мошенника иногда можно даже без знаний о профилях операторов. По данным «Известий», в ход идут и совсем фантастические предложения. Например, «добавить» на iPhone Duo распознавание лица. Только в складном айфоне Apple вообще не стала ставить Face ID: смартфон разблокируется сканером отпечатков Touch ID в кнопке. Распознавание лица держится на отдельном железе, и программой или перепрошивкой его не добавить.

Второй маркер еще проще. Иногда предлагают купить «лицензию» на iMessage. Сервис бесплатный и включается в настройках сообщений, никакой платной активации у него нет и не было. Если продавец берет деньги за то, что Apple дает даром, дальше с ним разговаривать незачем.

Есть простое правило на все случаи. Любая услуга, которая требует войти в чужую учетную запись или сообщить кому-то пароль от своей, — это не услуга. Нормальной настройке айфона ни то ни другое не нужно. Хотите узнать, когда 5G на айфонах в России появится по-настоящему? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, новость о таком точно не пройдет мимо.

Вторая ловушка ждет еще до покупки

Есть и схема, в которой вас обманывают раньше, чем вы вообще увидите телефон. Специалисты по мониторингу цифровых угроз описывают и ее: мошенники делают сайты и объявления, похожие на страницы известных магазинов и маркетплейсов. Там обещают Duo из первой партии с гарантированной доставкой, но просят частичную или полную предоплату. После перевода денег продавец пропадает.

Ловушка работает, потому что Duo правда трудно купить. Apple в России напрямую ничего не продает, смартфоны везут через параллельный импорт, а первые партии в мире разлетелись почти сразу. Поэтому обещание «привезем раньше всех» звучит правдоподобно. Перед заказом сверьте адрес сайта с официальным, не переводите деньги по номеру телефона или на карту частного лица и не ведитесь на цену заметно ниже рынка.

Если вы уже вошли в чужой аккаунт, действовать нужно сразу, пока телефон еще у вас в руках:

Откройте Настройки — ваше имя и прокрутите вниз. Нажмите «Выйти». Если iPhone просит пароль для отключения Локатора, а у вас его нет, ничего не стирайте и не сбрасывайте. Снова войдите в свою учетную запись и смените от нее пароль. Если телефон уже заблокирован, обращайтесь в поддержку Apple с чеком и коробкой, а не к тем, кто требует денег.

Сбрасывать айфон в такой ситуации не стоит: после сброса блокировка активации никуда не денется, зато пропадут ваши данные. Если что-то пошло не так и непонятно, что делать дальше, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

К дорогому складному айфону в любом случае понадобится защита, и тратить на нее деньги лучше, чем на «активацию». Прочные чехлы и пленки для внешнего экрана мы часто находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если коротко, единственное, что вам нужно для полноценной работы Duo, — ваш собственный аккаунт Apple с паролем, который знаете только вы. Все остальное, что продают за отдельные деньги, либо и так бесплатно, либо в России не включается вообще никак.