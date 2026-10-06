Не ставьте iOS 27.2: Apple закрыла способ включить 5G на iPhone в России

Каждый раз, когда на iPhone приходит уведомление об обновлении, рука сама тянется нажать «Установить». Обычно ничего страшного в этом нет: исправят пару багов, добавят функцию-другую. Но в этот раз все сложнее, особенно если вы последние пару недель присматривались к 5G и звонкам по Wi-Fi на своем айфоне. В новой бете iOS 27.2 Apple тихо сделала одну правку, которая не попадет в список изменений, но касается как раз владельцев iPhone в России. Ниже разберемся, кого она заденет, а кого нет, сколько времени осталось до финальной версии и что сделать, чтобы не обновиться случайно.



Что Apple закрыла в свежей бете

Напомню контекст. В конце сентября энтузиасты выпустили CarrierSIM — скрипт, который привязывает российскую SIM-карту к иностранному профилю оператора, уже встроенному в iOS. Чаще всего это венгерский Vodafone. Мы подробно разбирали, что будет с iPhone после CarrierSIM и стоит ли бояться предупреждений операторов. Номер, тариф и оператор при этом не меняются, зато в настройках появляется переключатель 5G, а вместе с ним VoWiFi, VoLTE и кодек EVS.

Работало все это на уязвимости AirLift. Она позволяла выйти за пределы системной песочницы iOS через механизм AirTraffic, который отвечает за синхронизацию с компьютером. Именно через нее скрипт записывал нужную привязку в файловую систему айфона.

Вот тут и кроется проблема. По словам разработчика эксплойта, в iOS 27.2 beta 3 уязвимость уже закрыли. Бета вышла 5 октября, и на ней CarrierSIM больше не срабатывает. Способ работает на iOS 27, iOS 27.0.1, а также на первой и второй бетах iOS 27.2. Все, что выше, для него уже закрыто. Apple, как обычно, ничего не комментирует. Но логика понятна: компании такие дыры в песочнице не нужны, и неважно, для чего их используют. Так что рассчитывать, что в финальной версии заплатку вдруг уберут, не стоит.

Если 5G уже включили, выдыхайте

Начну с хорошей новости. Если вы уже активировали 5G через CarrierSIM, то после обновления опция остается доступной. Это тоже подтверждает разработчик. Привязка к профилю оператора уже записана в системе, и заплатка закрывает только способ записать ее заново. То, что сделано раньше, она не трогает.

Но есть оговорка, о которой лучше знать заранее. Профиль может слететь сам: после перезагрузки, сброса настроек сети или обновления настроек оператора. На iOS 27.0.1 это не беда, скрипт можно запустить еще раз. А вот на iOS 27.2 повторить уже не получится, и вы останетесь с обычным LTE до тех пор, пока не найдут новый способ.

Поэтому мой совет даже тем, у кого все работает: не спешите. Новых функций, ради которых стоит рисковать, в iOS 27.2 для России немного. Если хотите следить, найдут ли обходной путь и как Apple отреагирует дальше, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы первыми пишем о таких вещах.

Без 5G жить можно, а вот VoWiFi жалко

Если честно, вокруг 5G слишком много шума. Сети пятого поколения в России есть далеко не везде, а iPhone поддерживает не все частоты, которые используют наши операторы. Например, диапазонов n78 и n79 айфон не видит. Плюс постоянный поиск сети может заметно сажать батарею. У многих переключатель 5G в итоге просто висит в настройках без дела.

С VoWiFi совсем другая история. Это звонки через Wi-Fi, когда мобильной связи нет или она еле живая. Подвал, офис в бизнес-центре с толстыми стенами, квартира на первом этаже, дача с роутером, но без нормальной вышки. Везде, где есть Wi-Fi, айфон звонит и принимает звонки на обычный номер, как будто сеть ловит отлично. Мы уже рассказывали, как включить VoWiFi на iPhone и с какими операторами это работает.

Важный момент. Официальной поддержки звонков по Wi-Fi на iPhone у российских операторов нет, и CarrierSIM был для многих единственным способом ее получить. Поэтому, на мой взгляд, именно VoWiFi, а не 5G, главная причина не трогать обновление. Если вам важна связь в местах, где сеть пропадает, iOS 27.2 закрывает эту дверь вместе с 5G. Не разобрались, работает у вас VoWiFi или нет? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут проверить.

Когда выйдет iOS 27.2

Мы уже подробно разбирали, что нового в iOS 27.2 beta 3, а здесь важнее сроки. Есть и нюанс с нумерацией. Публичной iOS 27.1 для обычных айфонов не будет: эту версию Apple оставила для iPhone Duo, который выходит 23 октября. После его релиза ветки сойдутся на iOS 27.2.

Финальную версию ждут в конце октября. Apple сама обещала, что новые языки Siri из iOS 27.2 станут доступны в октябре, поэтому по прогнозам MacRumors и 9to5Mac обновление выйдет вскоре после старта продаж iPhone Duo. До этого, скорее всего, будет еще одна бета или сразу RC-версия.

Получается, у тех, кто хотел попробовать CarrierSIM, есть примерно три-четыре недели. А дальше включится второй таймер. Обычно через неделю после выхода новой версии Apple перестает подписывать старую, и откатиться с iOS 27.2 на iOS 27.0.1 уже не выйдет. Так что случайное обновление в ноябре придется просто принять.

А что вы потеряете, если не обновитесь? Новое приложение «Здоровье» с возрастом здоровья, профили в Apple TV, Dual Capture в групповом FaceTime и новые языки Siri. Русского среди них нет. Честно говоря, для владельца iPhone в России это не та причина, чтобы прощаться с VoWiFi.

Как не обновиться на новую iOS случайно

Главная опасность не в том, что вы сознательно нажмете «Обновить». Айфон может скачать и поставить апдейт сам, ночью, на зарядке. Поэтому первым делом отключите автообновление iOS. Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Нажмите «Автообновление». Выключите «Установить обновления iOS» и «Загружать обновления iOS». Вернитесь назад, откройте «Бета-обновления» и выберите «Выкл.», если вы участвовали в тестировании. Если обновление уже скачалось, зайдите в Настройки — Основные — Хранилище iPhone, найдите его в списке и нажмите «Удалить обновление».

После этого айфон будет только показывать бейдж с новой версией. Он будет мозолить глаза, но сам ничего не установит. Отдельно будьте аккуратнее при подключении к компьютеру: Finder и iTunes тоже любят предложить «Обновить» смартфон.

И еще момент. Если вы сдаете айфон в сервис или отдаете на проверку, предупредите, что обновлять систему не нужно. Мастера часто ставят свежую iOS по умолчанию. А пока айфон остается на iOS 27.0.1, можно заглянуть в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там мы собираем недорогие кабели и Wi-Fi-роутеры, которые пригодятся, если вы решили делать ставку на звонки через Wi-Fi.

Итог простой. Если у вас уже работают 5G и VoWiFi, обновление их не сломает, но и вернуть их в случае сбоя и последующего восстановления на iOS 27.2 вы не сможете. Если вы еще не включали эти функции, но собирались, оставайтесь на iOS 27.0.1 и выключите автообновление прямо сейчас. Ну а если ни 5G, ни звонки по Wi-Fi вам не нужны, можете спокойно ставить iOS 27.2, когда она выйдет. Только сначала дождитесь первых отзывов, а не жмите кнопку в день релиза.