Apple показала, что может заблокировать ваш iPhone, даже не прикасаясь к нему

Когда покупаете айфон, кажется, что теперь он полностью ваш: заплатили, распаковали, вошли в свой Apple ID. Но за последнюю неделю сразу две истории показали, что последнее слово здесь может остаться вовсе не за владельцем. Одна случилась в Москве с самым дорогим айфоном в истории компании, другая во Франции, где смартфоны оказались у людей, которые за них не платили. Объединяет их одно: Apple даже не понадобилось брать эти устройства в руки. Ниже разберем, что произошло в обоих случаях, как это работает технически и стоит ли из-за этого переживать владельцам iPhone в России.



Активированный iPhone Duo живет до первого сброса

Официально iPhone Duo поступает в продажу 23 октября, но в Россию первые экземпляры приехали заметно раньше. Мы уже показывали, как блогер распаковал iPhone Duo на видео еще до старта продаж, и такие смартфоны быстро разошлись по магазинам и шоурумам. Судя по всему, в Купертино это тоже заметили.

В комментариях начали появляться сообщения, что Apple заблокировала все iPhone Duo, которые активировали до начала продаж. Причем в кирпич смартфон превращается не сразу. Уже настроенные устройства продолжают работать как обычно, звонят и запускают приложения. Но стоит сделать сброс, и iPhone Duo больше не активируется: дальше экрана настройки он просто не пускает.

Похоже на правду, потому что то же самое подтвердили продавцы. Один из московских магазинов прямо написал в своем Telegram-канале: «Apple заблокировала нам iPhone Duo! Что?!» И тут же позвал всех в шоурум пощупать новинку за день до старта продаж. Звучит бодро, но покупателю такой смартфон с витрины я бы брать не советовал. Сама Apple ситуацию никак не комментирует.

Во Франции украденные айфоны сами попросили вернуть их в магазин

Вторая история куда менее безобидная. 17 октября во Франции прошли массовые протесты против роста цен, и в нескольких городах они закончились погромами. Под раздачу попали магазины электроники, включая Apple Store в Лилле и Бордо. В Лилле магазин на улице Федерб вскрыли прямо днем, а журналисты AFP видели, как один из участников уходил оттуда с Mac под мышкой. Сколько всего техники вынесли, Apple не сообщает.

Через пару дней в X разлетелось видео с одним из таких айфонов. На экране сообщение на французском: устройство отключено и отслеживается, плюс просьба вернуть его в Apple Store в Лилле. Источники портала MacGeneration рассказали, что айфоны из фирменных магазинов блокируются, как только покидают торговый зал, а снаружи еще и начинают пищать. Подлинность самого видео официально никто не подтвердил, так что держим это в уме.

Перепродать такой айфон тоже не выйдет. По данным MacGeneration, если честный покупатель с рук принесет его в Apple Store, смартфон не отберут, но в любом обслуживании откажут. Французские власти уже договорились с Leboncoin, Vinted и eBay внимательнее смотреть на объявления с подозрительно дешевой новой техникой, а страховщики оценивают ущерб от беспорядков почти в 1,2 млрд евро. Чем закончится охота за вынесенными айфонами, станет понятно через пару недель. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы узнать, сколько смартфонов в итоге вернулось в Лилль.

Все решает одна проверка на серверах Apple

Еще летом в iOS 27 нашли функцию для удаленного отключения айфонов, и тогда это выглядело скорее как теория. Теперь мы видим ее на практике. Причем ничего сверхъестественного для этого не нужно.

Каждый новый айфон при первой настройке и после любого сброса обращается к серверу активации Apple. Сервер сверяет серийный номер и IMEI со своей базой и решает, пускать ли смартфон дальше. На этом же построена Блокировка активации: если на украденном iPhone включен Локатор, без пароля владельца его не настроить. С Duo и с французскими Apple Store владельцем по сути выступает сама Apple. Компания знает, какие смартфоны легально ушли покупателям, а какие должны были лежать на складе до дня продаж или стоять на витрине.

Отсюда и странная на первый взгляд деталь с Duo. Пока смартфон не просит повторной активации, сервер его не проверяет, поэтому настроенный аппарат спокойно работает. Если у вас уже есть Duo, купленный до 23 октября, не делайте сброс и не восстанавливайте прошивку через компьютер, пока ситуация не прояснится. Не уверены, попадает ли ваш смартфон под ограничение? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться с вашим случаем.

Массово отключать айфоны в России Apple мешают две вещи

В сентябре в Госдуме уже пугали, что Apple превратит iPhone в кирпич, и тогда многие отмахнулись. После этой недели отмахиваться сложнее. Как видите, все в руках Apple: компании не нужен доступ к смартфону, достаточно одной записи в базе. Радует, что массовой блокировки айфонов в России пока не случилось, и, честно говоря, провернуть ее будет непросто.

Первая причина — иностранцы. В России прямо сейчас живут, учатся и работают люди с айфонами, купленными в Европе, Азии и США, а еще есть туристы и командировочные. По какому признаку их отделять? IP-адрес и российская SIM-карта есть почти у каждого, кто задержался здесь дольше недели. Любой фильтр зацепит тех, кого Apple задевать совсем не хочет, и разбираться с этим придется уже не в России.

Вторая причина — ущерб репутации компании. Одно дело заблокировать краденый товар или смартфоны, которые не должны были попасть в продажу. И совсем другое отключить миллионы устройств, за которые люди честно заплатили. После такого любой покупатель в Германии или Бразилии задумается, не выключат ли однажды и его айфон. Для бренда, который годами продает приватность и контроль над своими данными, это удар посильнее любых санкций.

Так что сценарий с массовым отключением пока выглядит скорее страшилкой, чем планом. Но и расслабляться не стоит: iPhone Duo с рук до официального старта лучше не брать, а свой айфон держать с включенным Локатором и паролем, который знаете только вы. А если нужен чехол, который защитит дорогой айфон от падения, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там такие находки появляются регулярно.