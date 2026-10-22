Официальные цены на iPhone Duo в России — это какое-то безумие. Готовьте полмиллиона рублей

Если вы откладывали на складной айфон и держали в голове американские 1999 долларов, этот текст лучше прочитать до похода в магазин. Apple еще не начала продавать Duo по всему миру, а в Москве его уже можно подержать в руках. Только ценники у российских продавцов разъехались так сильно, что одна и та же модель в двух сетях отличается на стоимость еще одного айфона. Я сверил цены у сетей и операторов и посмотрел, когда заказ на самом деле окажется у покупателя. Ниже разберем, где Duo обходится дешевле, сколько придется ждать и за что именно здесь переплачивают.



Duo добрался до Москвы раньше, чем до покупателей в США

Официальные продажи iPhone Duo стартуют 23 октября. Но первые партии в Россию привезли МТС и сеть restore:, а демо-образец уже лежит во флагманском магазине restore: на Неглинной. По словам представителя Inventive Retail Group Ирины Зуевой, список магазинов с демо-устройствами скоро расширят. Забавно, что люди, оформившие заказ на сайте Apple 16 октября, свой смартфон пока не получили. Мы уже описывали, как пытались заказать iPhone Duo в России, и тогда ничего не вышло.

Официально Apple в Россию ничего не поставляет. Каждый продавец везет Duo своими путями через параллельный импорт, отсюда и разница в ценах. Ориентир такой: в США базовая версия на 256 ГБ стоит 1999 долларов, это около 163 тысяч рублей по текущему курсу. Без налогов, логистики и наценки посредников.

При этом даже в Штатах купить его сейчас непросто. Все конфигурации разобрали за первые полчаса предзаказа. Для новых заказов американский Apple Store показывает дату доставки 25 января 2027 года, то есть ждать почти три месяца. В России на этом фоне пошли совсем дикие истории: по данным Telegram-канала Baza, один Duo на 512 ГБ из ОАЭ ушел покупателю примерно за 1,6 миллиона рублей. Надеюсь, это был самый нетерпеливый человек в стране, а не новая норма.

Одна и та же модель стоит на 100 тысяч дороже

Самое интересное начинается, когда открываешь сайты магазинов. Базовый Duo на 256 ГБ в МегаФоне стоит 300 тысяч рублей, а в restore: та же конфигурация обойдется уже в 399 990. Разница почти 100 тысяч рублей за одинаковую коробку. Версия на 1 ТБ в restore: стоит 529 990 рублей, а у 2 ТБ цены на сайте нет вовсе.

Ниже свел цены с сайтов магазинов на 22 октября. Где стоимость заканчивается на 999 или 491, округлил до 10 рублей вверх. Для М.Видео указаны цены со скидкой. Цвет обычно на цену не влияет, но есть исключение: в DNS черный Duo на 1 ТБ на 17 тысяч дороже белого.

Где 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ 2 ТБ МегаФон 300 000 ₽ 340 000 ₽ 400 000 ₽ 490 000 ₽ DNS 330 000 ₽ 358 000 ₽ 397 000-414 000 ₽ 500 000 ₽ М.Видео 332 500 ₽ 370 500 ₽ 408 500 ₽ 446 500 ₽ МТС 349 990 ₽ 379 990 ₽ 439 990 ₽ 499 990 ₽ restore: 399 990 ₽ 449 990 ₽ 529 990 ₽ нет цены

Выходит смешно. МТС и restore: привезли смартфон первыми, но оба оказались дороже остальных. Самые низкие цены у МегаФона, а на версии в 1 ТБ разница между ним и restore: доходит до 130 тысяч рублей. Это уже не наценка за бренд магазина, а цена неплохого MacBook Air. Зато самая большая версия на 2 ТБ неожиданно дешевле всего в М.Видео: 446 500 рублей против 490-500 тысяч у остальных. Причем там кнопка уже «В корзину», а не «Предзаказ», как у конкурентов.

На маркетплейсах дешевле, но ловить там нечего. На Яндекс Маркете базовая версия стартовала от 245 тысяч и уже помечена как распроданная. На Авито просят 349 тысяч за 512 ГБ и 409 тысяч за 1 ТБ, причем часть объявлений оформлена как предзаказ без итоговой цены. Если хотите видеть, как меняются ценники в первые недели продаж, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: про Duo мы пишем почти каждый день.

До Нового года большинство его не получит

Цена тут только половина вопроса. Вторая половина звучит так: когда вы заберете смартфон. И вот тут магазины ведут себя очень по-разному. Где-то просят всю сумму сразу и называют дату в конце декабря, где-то берут символический аванс и обещают уложиться в пару недель.

Где Условия заказа Когда выдадут restore: сертификат 5000 ₽, засчитывается в цену, можно вернуть первым по очереди до 1 ноября МТС предзаказ, предоплата или рассрочка до 24 месяцев дату пришлют в SMS, обещали начало ноября МегаФон предзаказ, рассрочка 0% до 24 месяцев дата не названа, «скоро в продаже» М.Видео обычная покупка через корзину дата не указана, смотрите в карточке товара DNS предзаказ с предоплатой с 30 декабря

В restore: устройства раздают по виртуальной очереди. Сертификаты за 5000 рублей продавали с 16 октября, и те, кто купил их первыми, получат смартфоны до 1 ноября. Все, что останется от первой партии, уйдет в свободную продажу. Если вы сертификат не брали, рассчитывать на ноябрь уже сложно. Похожий лист ожидания есть в МТС: после заказа приходит SMS с ориентировочной датой, а когда партия приезжает, покупателю звонят. По данным пресс-службы оператора, при предзаказе можно внести 25 тысяч рублей, остальное доплачивается при получении.

DNS честнее всех называет срок: у всех восьми версий в каталоге стоит получение с 30 декабря, и без предоплаты заказ не оформить. Отдать 330-500 тысяч и ждать больше двух месяцев готов далеко не каждый. Да и сама дата держится на том, что поставки из первой мировой волны дойдут до продавца, а эта волна раскуплена. Если в процессе заказа что-то пошло не так или вам не перезвонили, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там уже обсуждают, у кого быстрее двигается очередь.

Переплачивать за витрину или подождать до весны

Перед покупкой вспомните, что Duo из тех смартфонов, которые дорого держать. Внутренний экран в случае поломки обойдется в половину цены смартфона, а официального ремонта у Apple в России нет. Поэтому гарантия крупной сети здесь весит больше, чем обычно. Если шарнир из сотни деталей или гибкий экран сдадутся в первый месяц, спорить с сетью проще, чем с продавцом с Авито.

Есть еще пара деталей, о которых лучше знать до оплаты. Физической SIM-карты в Duo нет, он работает только с eSIM. С российскими операторами это не проблема, но перевыпустить SIM в eSIM придется заранее.

Так где брать? Если важна цена, смотрите на МегаФон: базовая версия там дешевле всех, но дату выдачи оператор пока не называет, а переплата к американской цене все равно около 137 тысяч рублей. Нужна версия на 2 ТБ — проверьте М.Видео, там она заметно дешевле, и, судя по кнопке, ее можно оформить без предзаказа. Платить сто тысяч сверху за витрину в restore: имеет смысл, только если вы уже держите сертификат и хотите смартфон в начале ноября.

Остальным я бы советовал не спешить. По данным MacRumors, производство закроет лишь около 60% спроса, и дефицит может протянуться до конца зимы, а когда серые поставки наладятся, ценники обычно сползают вниз. Пока ждете, старому айфону не помешает свежий чехол или стекло: такие мелочи регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А полмиллиона за складной телефон пусть пока платят те, кому очень хочется быть первым.