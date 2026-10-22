Профи сравнил камеры iPhone Duo и iPhone 18 Pro. Угадайте, какой снимает хуже

Если вы присматриваетесь к iPhone Duo, вопрос про камеру всплывает почти сразу. Складной айфон стоит около 300 тысяч рублей, дороже любой прошки, а объективов сзади у него на один меньше. Логично ожидать, что за складной экран Apple заставила заплатить качеством снимков. Профессиональный фотограф Тайлер Сталман поснимал на обе модели в одних и тех же сценах, и вывод у него получился менее очевидным, чем подсказывает таблица характеристик. Ниже разберем, где Duo держится наравне с iPhone 18 Pro, в какой момент отстает и кому эта разница будет заметна. А если камера для вас не главное, у нас есть разбор, стоит ли покупать iPhone Duo в целом.



Два объектива против трех, и это не вся разница

Сталман сравнивал Duo с iPhone 18 Pro, а не с Pro Max. Недавно мы разбирали 9 причин купить iPhone 18 Pro, и камера там стоит одним из первых пунктов. Прежде чем смотреть снимки, полезно понять, что вообще стоит у двух смартфонов на спине.

Камера iPhone Duo iPhone 18 Pro Основная 48 Мп, 26 мм, f/1.6 48 Мп, 24 мм, переменная диафрагма f/1.48-f/4 Сверхширокая 48 Мп, 13 мм, f/2.2 48 Мп, 13 мм, f/2.2 Зум 2x кропом с основной (12 Мп) отдельный телевик 4x и 8x Фронтальная 12 Мп, f/2.2, Center Stage 18 Мп, Center Stage ProRAW и ProRes нет есть

На бумаге разрыв выглядит серьезным. У Duo нет телевика, нет переменной диафрагмы, которую Apple впервые поставила в 18 Pro, а фронталка слабее по разрешению.

При этом сверхширик, по данным Apple, тот же, что и в линейке 18 Pro. Ровно в этом месте таблица и начинает расходиться с реальными кадрами.

Днем Pro приходится искать на увеличенном кадре

Первая сцена у Сталмана самая обычная: портрет в светлой комнате, человек в синей куртке на фоне бетонной колонны и лестницы. На iPhone 18 Pro он выставил диафрагму f/1.8, выдержка вышла 1/129 секунды. Duo снимал на своей неизменной f/1.6 с выдержкой 1/121. Цифры почти совпадают, и картинки тоже.

Заметнее всего тут разница в фокусном расстоянии. У Duo 26 мм вместо 24 мм, поэтому кадр чуть плотнее: колонна слева уходит за край, а человек занимает больше места. По цвету куртки, коже и бороде отличий почти нет. Сталман прямо говорит, что у 18 Pro сенсор больше и лучше, но большинство людей разницы просто не увидят.

Честно говоря, я ждал более заметного отставания. Обозреватели The Verge, правда, обратили внимание, что Duo сильнее повышает резкость, чтобы компенсировать более скромное железо, поэтому мелкие детали на нем выглядят чуть «хрустящими». На экране телефона это незаметно. Вылезает при сильном увеличении или на большом мониторе.

После заката Duo держит выдержку вдвое дольше

Ночью картина меняется, и не столько по яркости кадра, сколько по тому, какой ценой он получен. Сталман снял задний двор в сумерках: деревянный забор, гирлянда, кострище посреди газона. iPhone 18 Pro открыл диафрагму до f/1.5 и уложился в 1/30 секунды. Duo на f/1.6 понадобилась 1/15, то есть выдержка вдвое длиннее.

Итоговые снимки на первый взгляд похожи. Небо у обоих синее, гирлянда не пересвечена, листья на траве читаются. Но 1/15 секунды для съемки с рук уже на грани: дрогнула рука, качнулась ветка или прошел человек, и деталь смазалась. Pro дает этот запас за счет большего сенсора и самой светосильной диафрагмы, которая была на айфонах. Поэтому Сталман и говорит, что в темноте Pro лучше, хотя тут же оговаривается, что большинство владельцев разницу вряд ли заметят.

Для статичной сцены вроде этой Duo хватает с запасом. Если же вы часто снимаете детей или животных вечером в квартире, длинная выдержка начнет мешать чаще, чем хочется. Тем, кто любит ночные пейзажи, проще поставить смартфон на что-нибудь устойчивое, тем более Duo в полусложенном виде стоит на столе сам. Мини-штативы с пультом для таких съемок за копейки периодически попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Сверхширик одинаковый, и на макро это видно лучше всего

Самая неожиданная часть ролика касается сверхширокой камеры. По словам Сталмана, качество у Duo здесь фактически как у прошки. Это сходится с данными Apple: компания ставит в складной айфон тот же 48-мегапиксельный модуль на 13 мм, что и в прошки. А раз сверхширик отвечает за макро, то и крупные планы у двух смартфонов получаются одного уровня.

На этом кадре Сталман снял осенний лист. В подписи стоит 26 мм, но диафрагма f/2.2 выдает, что работал именно сверхширик в режиме макро, а камера просто обрезала кадр под привычный угол. Видны прожилки, ворсинки по краю листа, а фон уходит в мягкое размытие. Снимок сделан со стилем Gold из третьего поколения фотографических стилей, поэтому оранжевые и красные тона тут такие густые.

Еще один момент в ролике связан с балансом белого. Сталман показал кучу опавших листьев на газоне в двух вариантах. С автоматическим балансом айфон честно «исправил» теплый свет, и листья превратились в бледно-бежевую массу. С дневным балансом сохранилось то самое золото, ради которого вообще хотелось достать телефон.

Совет отсюда простой и подходит к любому айфону. Если осенний кадр выглядит серым, а в жизни было ярко, не спешите винить камеру. Попробуйте теплый фотографический стиль или поправьте тон в редакторе, и половина «магии» вернется. Хотите разбираться в съемке на айфон глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, разборы камер новых моделей выходят там первыми.

Фронталка слабее, только Duo она нужна реже

С фронтальной камерой у Duo все откровенно хуже. Вместо 18 Мп, как у iPhone 17 Pro и 18 Pro, тут 12 Мп. По оценке Сталмана, селфи получаются примерно на уровне айфонов до 17-й серии. Плюс Center Stage на месте: автоматическое кадрирование работает в любой ориентации смартфона. А вот камеру под внутренним экраном Маркес Браунли и вовсе назвал мусором для фото, ее лучше оставить для FaceTime.

На сравнении видно, что у Duo фронталка еще и чуть уже: 21 мм против 19 мм у Pro. В кадр 18 Pro попадает больше комнаты, а это важно, когда селфи делают втроем. Цвет кожи у Duo получился чуть розовее, но тут уже дело вкуса.

Но у складного айфона есть козырь, которого у Pro нет физически. Благодаря второму экрану селфи можно снимать на основную или сверхширокую камеру и выстраивать кадр по внешнему дисплею. Это уже 48 Мп и совсем другое качество. На кадре ниже Сталман снял себя на сверхширик: в подписи 14 мм и f/2.2, в кадр влезла вся комната, от потолочного светильника до шкафа.

Сталман называет это реальным плюсом Duo. Внешний экран работает и в обратную сторону: функция Duo Preview показывает человеку, которого вы снимаете, как он выглядит в кадре. Он сам поправит волосы или отойдет на шаг, не дожидаясь, пока вы перевернете телефон и покажете результат.

Решает не сенсор, а пропавший телевик

Главная потеря Duo не в качестве основной камеры, а в отсутствии телевика. Кроп 2x с основного сенсора дает приличные 12 Мп, но дальше начинается цифровой зум до 10x. У 18 Pro для этого есть отдельный модуль с 4x и 8x. Концерт, ребенок на сцене, птица на ветке — тут складной айфон проиграет сразу и без вариантов.

Второе ограничение касается тех, кто снимает всерьез. ProRAW и ProRes у Duo нет, и обозреватель Дэвид Имел назвал это разочарованием для смартфона за 2000 долларов. Для блогера, который монтирует ролики с цветокоррекцией, это весомый аргумент в пользу Pro. Для всех остальных пропажа почти незаметна.

В итоге Duo подойдет тем, кто снимает людей, интерьеры, еду и прогулки при нормальном свете. Тут он почти не отличается от 18 Pro, а с селфи на основную камеру местами даже удобнее. Pro стоит выбрать, если вы много снимаете вечером в движении, пользуетесь зумом или работаете с RAW. А вы бы променяли телевик на складной экран? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, интересно, сколько людей готовы на такой размен.