9 причин купить iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Если вы смотрите на ценник iPhone 18 Pro и думаете, что за эти деньги можно взять Android-флагман и еще отложить на отпуск, сомнения понятны. Мы и сами недавно разбирали, какие проблемы есть у новых прошек, и список вышел не самым коротким. Но у медали есть вторая сторона. Часть доводов в пользу айфона не видно в таблице характеристик, а одна прошлогодняя слабость Apple в этом году внезапно превратилась в аргумент за покупку. Ниже разберем, за что на самом деле платят владельцы iPhone 18 Pro, какие плюсы чувствуются каждый день и кому все это стоит своих денег.



Чехол найдется в любом ларьке

Начнем с вещи, о которой редко думают при покупке. Под айфон проще всего найти любой аксессуар: чехлы, стекла, автомобильные держатели, подставки, беспроводные зарядки. Эльдар Муртазин в своем разборе для Mobile-review точно подметил, что чехол на iPhone любой модели можно купить в любой стране мира. С Android такое работает только для самых массовых Samsung, а у флагмана менее популярного бренда вы рискуете месяц ждать нормальный чехол из Китая.

Обратная сторона тоже есть. Аксессуары для айфона стоят заметно дороже Android-аналогов, причем даже у тех же самых производителей. Сэкономить помогает AliExpress: чехлы с MagSafe и стекла для новых прошек там появились раньше, чем смартфоны доехали до российских магазинов. Годные варианты под iPhone 18 Pro мы как раз собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, чтобы не переплачивать за ту же вещь в салоне связи.

Интерфейс, к которому не надо привыкать

iOS всегда держалась на мелочах. Плавные анимации, одинаковые жесты во всех приложениях, аккуратная типографика. На бумаге это не измеряется, но именно из этого складывается ощущение дорогой вещи в руке. Android-флагманы давно догнали айфоны по герцовке экрана, а вот по согласованности интерфейса у большинства брендов до сих пор разнобой: настройки от производителя, приложения от Google и свои фирменные оболочки живут каждый по своим правилам.

С iOS 27 Apple продолжила полировать стеклянный дизайн, и на 120-герцовом экране iPhone 18 Pro он смотрится лучше, чем на любом другом айфоне. Это не значит, что системе нечего предъявить: баги в первых версиях случаются каждую осень. Но если вам важно, чтобы телефон просто выглядел приятно и не раздражал мелкими несостыковками, здесь Apple по-прежнему впереди.

Батарея, которую больше не надо оправдывать

Долгое время владельцы айфонов отшучивались, что автономность у них «нормальная». Сейчас оправдываться не нужно. По данным Apple и спецификаций магазинов, у iPhone 18 Pro Max аккумулятор на 5567 мА·ч в версии только с eSIM, а вместе с экономным процессором A20 Pro это дает полный рабочий день даже с навигацией, камерой и мессенджерами. Обычный iPhone 18 Pro поменьше, но и он без проблем доживает до вечера.

Apple заодно подтянула фоновую синхронизацию с облаком, которая раньше съедала заметную часть заряда. В итоге разница с Android-флагманами по времени работы практически стерлась. Да, китайские смартфоны с батареями на 7000 мА·ч все еще держатся дольше. Только весят они при этом больше, и далеко не у всех есть нормальная поддержка обновлений.

Айфон проживет пять лет и больше

Если посчитать стоимость владения, а не только цену в магазине, айфон начинает выглядеть иначе. Apple обновляет свои флагманы пять-шесть лет, так что при привычном темпе iPhone 18 Pro будет получать свежие версии iOS примерно до начала 2030-х. Мы как раз подробно разбирали, с каких айфонов пора переходить на 18 Pro, и там видно, что даже трехлетние прошки пока чувствуют себя бодро.

Единственное, что всерьез стареет за это время, — аккумулятор. Его замена обходится дешевле, чем новый смартфон, а после нее айфон снова работает как раньше. Еще один плюс долгой жизни — цена на вторичке. Айфоны теряют в стоимости медленнее большинства Android-флагманов, поэтому через пару лет вы вернете за старую прошку заметную часть денег.

MagSafe работает без всяких чехлов

Магнит в корпусе айфона появился еще в iPhone 12, и за пять лет вокруг него выросла целая экосистема: держатели в машину, кошельки, повербанки, штативы. У Samsung встроенных магнитов во флагманах до сих пор нет, поэтому ради той же логики приходится покупать специальный чехол с магнитным кольцом. Если вы выбираете между айфоном и Android, посмотрите на наш список из 5 Android-смартфонов вместо iPhone 18 Pro Max, и у каждого проверьте, есть ли магнит в корпусе.

На iPhone 18 Pro беспроводная зарядка по MagSafe разогналась до 25 Вт, и половину батареи она наливает примерно за 30 минут. Для зарядки в машине или на тумбочке у кровати этого хватает с запасом. А главное — никаких лишних колец: положили телефон на держатель, и он щелкнул на место.

Dynamic Island стал меньше и умнее

Вырез под Face ID на новых прошках заметно ужали: часть компонентов Apple перенесла под экран. Сам Face ID при этом никуда не делся и работает так же быстро. Глазу это заметно сразу, особенно при просмотре видео и в играх, где «пилюля» раньше мешала больше всего.

А возможностей у Dynamic Island с каждым годом становится больше. Таймер, вызов такси, доставка, музыка, навигация, запись экрана — все это висит наверху и не требует открывать приложение. За четыре года разработчики привыкли к этой фишке, и сейчас живые уведомления поддерживает большинство популярных сервисов. На Android похожие решения есть, но работают они у каждого бренда по-своему.

2 ТБ теперь и в обычном Pro

Год назад версию на 2 ТБ Apple дала только iPhone 17 Pro Max, а владельцам 6,3-дюймовой прошки пришлось довольствоваться терабайтом. В этом году ограничение сняли: обе новые прошки продаются в четырех вариантах памяти — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Двухтерабайтная версия — игрушка не для всех, и стоит она соответствующе. Но если вы снимаете видео в ProRes и Log, то быстро поймете, куда уходит место.

Для обычного пользователя важнее другое: минимум теперь 256 ГБ. Этого хватает на пару лет с фото, видео и мессенджерами, особенно если вовремя чистить кэш приложений. А в России, где iCloud оплатить не так просто, запас памяти на самом телефоне ценится особенно сильно.

Камера с переменной диафрагмой

Главная фишка камеры этого года — механическая диафрагма на основном 48-мегапиксельном модуле. Внутри шесть лепестков, а значений четыре: f/1.48, f/1.8, f/2.8 и f/4.0. По умолчанию стоит f/1.8, остальное автоматика подбирает сама или вы выставляете вручную. Раньше в айфоне диафрагма была фиксированной, и боке приходилось дорисовывать программно.

На практике разница видна не в каждом кадре. Но в портретах, в макро и на ярком солнце снимки становятся живее: фон размывается естественно, а резкость держится по всему кадру, когда это нужно. Для тех, кто снимает много, это, пожалуй, самое заметное улучшение камеры за несколько поколений.

Зарядка на 60 Вт закрыла старую претензию

Медленная зарядка годами была главной претензией к айфонам. Android-флагманы заряжались за полчаса, а iPhone полтора часа висел на проводе. В iPhone 18 Pro Max Apple наконец добавила проводную зарядку на 60 Вт: по данным компании, половина батареи за 15 минут. Утром, пока вы пьете кофе, айфон успевает набрать заряд на большую часть дня.

Есть нюанс с блоком питания. Чтобы получить заявленные 60 Вт, нужен фирменный адаптер Apple с поддержкой этой мощности или сторонний блок с USB PD 3.1 и подходящий кабель USB-C. Старая зарядка на 20 Вт тоже подойдет, но тогда чуда не случится. Если айфон не разгоняется до нужной мощности, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Кому iPhone 18 Pro стоит своих денег

Если сложить все вместе, видно, что почти ни один пункт не про характеристики. iPhone 18 Pro не обгоняет китайские флагманы по мегапикселям или емкости батареи, и цена от 175 тысяч рублей в России кусается. Зато он дает спокойствие: аксессуары под рукой, обновления на годы вперед, нормальная автономность и наконец быстрая зарядка.

Брать его стоит тем, кто меняет смартфон раз в четыре-пять лет и хочет, чтобы все просто работало. А если вы привыкли обновляться каждый год и гонитесь за цифрами, Android за те же деньги даст больше. Чтобы не пропустить, как iPhone 18 Pro поведет себя после ближайших обновлений iOS, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.