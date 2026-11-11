Поставил iOS 27.2.1 на iPhone 17. Работает ли 5G и что стало с банками и батареей

Я поставил iOS 27.2.1 на свой iPhone 17 и первым делом пошел проверять не систему, а банки и другие удаленные из App Store приложения. Сбер, Альфа и Т-Банк давно живут на айфоне в обход App Store, и любая прошивка может отрезать к ним доступ в самый неудобный момент, например на кассе. Обычно после апдейта подвох ищешь именно в приложениях. А первой о себе напомнила сама iOS, причем уже знакомым способом.



Девять заплаток и ни одной новой кнопки

iOS 27.2.1 вышла 9 ноября, и новых функций в ней нет. Это обновление безопасности: Apple закрыла девять уязвимостей, в том числе в групповых чатах iMessage, Bluetooth и AirPlay. Что именно залатали и чем это грозило, мы подробно объяснили в статье о том, почему важно обновиться на iOS 27.2.1. Здесь же меня интересует другое.

Внешне после установки не меняется ничего. Те же настройки, тот же Пункт управления, те же иконки на рабочем столе. Поэтому вся оценка такого апдейта сводится к одному вопросу: не стало ли хуже. Это я и проверял на своем iPhone 17. О новых заплатках для iPhone мы пишем в день выхода, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если не хотите узнавать о дырах в iOS последним.

iPhone 17 работает в том же темпе

Первое, чего я жду после любого обновления, это тормозов. Даже прошивка с цифрой в конце номера иногда сбивает плавность анимаций, заставляет клавиатуру подлагивать или добавляет приложениям лишнюю долю секунды на запуск. Здесь этого нет. Производительность не изменилась: iPhone 17 работает так же быстро, как и до апдейта.

Бенчмарки я не гонял, и для такой оценки они не особо нужны. Если айфон после обновления начинает задумываться, это видно в первый же час обычного пользования: в ленте, при переключении между приложениями, в камере. Разницы с iOS 27.2 я не заметил ни в одном из сценариев.

Ускорения, впрочем, тоже не случилось. Удивляться нечему: заплатки безопасности не трогают то, от чего зависит отзывчивость интерфейса. Так что надеяться, что iOS 27.2.1 вылечит подтормаживания, если они у вас были на 27.2, не стоит. Тут апдейт ничего не испортил, но и не исправил.

Поиск и Siri снова пересобирались весь день

А вот без старой привычки система не обошлась. Сразу после установки в настройках опять появилась строчка про оптимизацию поиска и Siri, и висела она в течение всего первого дня после апдейта. В это время айфон заново перебирает фото, сообщения, заметки и файлы, чтобы потом находить их через поиск на рабочем столе и по запросу к Siri.

Я уже сталкивался с этим, когда писал отзыв об iOS 27.0.1 на iPhone 17. Тогда оптимизация тянулась почти двое суток, теперь уложилась в один день. Прогресс, конечно. Но вопрос остался тем же: зачем после апдейта без единой новой функции заново перебирать всю библиотеку? Обновление мелкое, а индексация все равно запустилась. Apple это никак не объясняет. Похоже, система просто перестраховывается и собирает индекс заново после любой смены версии, но это уже моя догадка, а не официальная позиция.

С батареей тоже обошлось без сюрпризов. Во вторник, 10 ноября, iOS в разделе «Аккумулятор» написала, что заряда ушло примерно столько же, сколько обычно, и сегодня картина та же. Так что если оптимизация в фоне и тратила энергию, на автономности моего iPhone 17 это никак не сказалось.

Практический вывод простой. Пока идет оптимизация, поиск может находить не все, и пропавшее из выдачи сообщение или снимок в первые сутки после апдейта не повод паниковать. Быстрее всего процесс идет, когда айфон стоит на зарядке и подключен к Wi-Fi. Удобнее всего ставить обновление вечером и оставлять смартфон с кабелем до утра. Если родная зарядка давно потерялась, а провод перетерся у штекера, недорогие замены к айфону регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Банки, ВК Видео и оба МАКС открылись с первого раза

Для России главная проверка любой прошивки — приложения, которых давно нет в российском App Store. Тут уже обжигались: после выхода iOS 27 у части пользователей перестали запускаться Сбер, Т-Банк и Альфа-Банк. Поэтому я прошелся по всему, чем пользуюсь каждый день: Сбер, Альфа, Т-Банк, ВК Видео, Rutube, обычный VK и обе версии мессенджера МАКС. Под второй версией я имею в виду Yaqin, под которым МАКС вернулся в App Store. Оригинальный МАКС у меня по-прежнему стоит в обход магазина, а Yaqin живет рядом. Проверять стоило обе: это два разных приложения, поставленных разными путями, и прошивка вполне могла сломать одно, не тронув другое.

Результат меня порадовал. Все удаленные приложения работают как надо: открываются, не вылетают на запуске и не требуют переустановки. Сбер, Альфа и Т-Банк пускают в аккаунт и показывают счета ровно так же, как до обновления.

С видео и соцсетью тоже порядок. Обычный VK грузит ленту, а ВК Видео и Rutube открывают главную и запускают ролики без ошибок.

Обе версии МАКС получают сообщения и показывают одни и те же чаты. Ни одно приложение из списка не попросило заново входить или что-то настраивать.

Отдельно проверил 5G. Я включал его через CarrierSIM еще на iOS 27, до того как Apple закрыла этот способ в iOS 27.2. Уже сделанную привязку к профилю оператора обновления не трогают, и 27.2.1 здесь не исключение: 5G работает без проблем, как и до апдейта. Включить 5G заново на свежей прошивке уже не получится, и если бы заплатка его сбросила, вернуть все обратно было бы нечем.

Если у вас после апдейта какое-то из этих приложений все-таки отказалось запускаться, напишите в наш чат в Telegram или МАКС. Там помогут понять, виновата прошивка или сам способ установки.

Так что iOS 27.2.1 я бы ставил без долгих раздумий. Скорость не пострадала, банки, мессенджеры и 5G на месте, а дыры в iMessage и Bluetooth закрыты. Единственное, к чему стоит быть готовым, это день оптимизации поиска. Запустите обновление перед сном, поставьте айфон на зарядку, и к утру большая часть этой работы будет позади.