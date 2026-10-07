IPA Downloader: как скачать приложения, которых нет в App Store, на iPhone

Если вы сбросили айфон или пересели на новый, а Одноклассников на рабочем столе больше нет, App Store вам уже не поможет. Летом Apple убрала из магазина Одноклассники и Дзен вместе с другими сервисами VK, так что в поиске их просто нет. Обходных путей за это время появилось много. Одни просят деньги за подписку, другие ломаются после очередного отзыва сертификата. Полностью рабочим на сегодня у меня остался один, бесплатный, только у него есть условие, которое сразу отсекает часть программ. Ниже расскажу, как подготовить к нему компьютер с Windows или Mac, как скачать нужное приложение и каким образом оно попадает на айфон.



Что это за программа и кому она подойдет

Похожим образом работает iMazing, и мы уже показывали, как установить удаленные приложения через iMazing. Только этот способ живет своей жизнью: то работает, то после очередного изменения на стороне Apple перестает, и приходится ждать, пока разработчики его починят. IPA_Downloader — бесплатный скрипт с форума 4PDA, построенный на консольной утилите ipatool. Он входит в ваш Apple ID и скачивает с серверов Apple оригинальный ipa-файл приложения, то есть тот же установочный пакет, который получает айфон при нажатии на кнопку «Загрузить». Никаких модифицированных сборок и чужих сертификатов, файл подписан самой Apple и привязан к вашей учетной записи.

Теперь главное. Приложение обязательно должно быть ранее загружено с вашего Apple ID. Если вы хоть раз скачивали Одноклассники на любой айфон или айпад под своей учеткой, программа числится в ваших покупках, и скрипт ее достанет. Если нет, этот способ не сработает: купить удаленное из магазина приложение заново уже нельзя.

Проверить это просто. Откройте App Store, нажмите на аватарку в правом верхнем углу и зайдите в раздел «Покупки». Если нужная программа есть в списке (даже со значком облака и без кнопки загрузки), можно переходить к установке скрипта.

Отдельно про безопасность. Скрипт неофициальный, и логин с паролем от Apple ID вы вводите в него сами, поэтому скачивайте его только из темы IPA_Downloader на 4PDA, а не с файлообменников. Я пользовался версией 4.1.3.

Как установить IPA_Downloader на Windows

На Windows подготовка самая короткая. Сам скрипт запускается без дополнительных программ, а для установки скачанных приложений по кабелю ему нужен драйвер AppleMobileDeviceSupport64. Он входит в состав iTunes, поэтому проще всего поставить iTunes с сайта Apple. Если лишняя программа на компьютере не нужна, установщик iTunes можно распаковать архиватором 7-Zip или WinRAR и поставить из него только файл AppleMobileDeviceSupport64.msi.

Порядок действий такой:

Скачайте архив IPA_Downloader.zip и распакуйте его. Дважды кликните по файлу Start_IPA_Downloader.bat. Выберите язык и нажмите Enter. Если скрипт сообщит о новой версии, выберите, перейти за обновлением или продолжить с текущей, и снова нажмите Enter.

На этом все, скрипт откроется в режиме IPA_Downloader, и можно сразу переходить к входу в аккаунт (об этом ниже, для обеих систем шаги одинаковые). Для Windows 7 и 8.1 в шапке темы есть отдельный список требований, его стоит открыть до первого запуска.

Как установить IPA_Downloader на Mac

На Mac придется немного поработать в Терминале. Скрипту нужны три пакета: ideviceinstaller, minizip и PowerShell, а ставятся они через менеджер пакетов Homebrew. Порядок здесь важен, шаги выполняются строго друг за другом.

Откройте Терминал: Command + Пробел, введите «Терминал» и нажмите Enter. Вставьте команду установки Homebrew: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" и нажмите Enter. Введите пароль от Mac. Символы при вводе не отображаются, так и должно быть. Нажмите Enter, когда установщик покажет список файлов, и дождитесь надписи «Next steps» внизу окна.

Дальше нужно прописать Homebrew в системе, и тут команды зависят от процессора. Для Mac на Apple Silicon (M1 и новее) вводим по очереди echo >> ~/.zprofile затем echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv zsh)"' >> ~/.zprofile и eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv zsh)" На Mac с Intel все то же самое, только вместо /opt/homebrew/bin/brew пишем /usr/local/bin/brew.

Перепутать легко. На моем MacBook Air Терминал при каждом запуске теперь пишет «no such file or directory: /usr/local/bin/brew», а это как раз след строки для Intel в файле .zprofile. Скрипту такая надпись не мешает, но чтобы ее не было, перед вводом сверьтесь с процессором в меню Apple — Об этом Mac.

Последняя команда ставит нужные пакеты: brew install ideviceinstaller minizip powershell После этого распакуйте архив IPA_Downloader.zip и дважды кликните по Start_IPA_Downloader.command. В первый раз macOS заблокирует файл, это нормально. Нажмите «Готово», откройте Системные настройки — Конфиденциальность и безопасность и прокрутите правую часть до раздела «Безопасность». Там появится строка о заблокированном Start_IPA_Downloader.command и кнопка «Все равно открыть». Нажмите ее, подтвердите паролем или Touch ID и запустите файл еще раз.

Если на каком-то шаге Терминал выдал ошибку, которую не получается расшифровать, скопируйте ее и пришлите в наш чат в Telegram или МАКС. Вставьте текст ошибки целиком, по нему разобраться гораздо проще, чем по скриншоту половины окна.

Как скачать приложение на iPhone через компьютер

Дальше инструкция одна для Windows и Mac. Перед входом держите под рукой айфон или другое устройство с вашим Apple ID: на него придет код двухфакторной аутентификации. Без него скрипт дальше почты и пароля не пустит.

В стартовом меню введите 1 (Войти в аккаунт Apple) и нажмите Enter. Введите почту от Apple ID, затем пароль. На айфоне нажмите «Разрешить» и запомните шестизначный код. Введите код в строку Enter 2FA code и нажмите Enter. Подождите, пока скрипт сформирует kbsync. Это служебные данные для загрузки, и на этом шаге он может задуматься на несколько секунд.

Если код на айфон так и не пришел, включите и выключите на нем авиарежим и откройте Настройки — Аккаунт Apple — Вход и безопасность — Получить код проверки. Это тот же самый код, просто запрошенный вручную. После успешного входа скрипт покажет вашу почту, имя и регион аккаунта и откроет главное меню из 12 пунктов.

Для загрузки свежей версии нужен второй пункт меню: «Поиск приложений по названию или ID и загрузка последней версии». Вводим 2, затем название программы. Я написал «одноклассники» по-русски, и скрипт выдал таблицу из 11 приложений с их ID. Нужное оказалось первым, ID 398465290, остается ввести его порядковый номер и нажать Enter. Если программе нужна старая версия, например под старую iOS, используйте третий пункт с выбором версии.

Загрузка идет с серверов Apple, и скорость у меня держалась в районе 1,1 МБ/с. Файл Одноклассников весит 316 МБ, так что на скачивание ушло около пяти минут. Готовый ipa-файл скрипт кладет в папку Apps внутри папки IPA_Downloader. В названии видно версию приложения (у меня 11.63.1), минимальную iOS (15.6) и почту аккаунта.

Почта в имени файла стоит не просто так. Такой ipa-файл подписан под ваш Apple ID и запустится только на устройстве с ним же, поэтому раздавать его друзьям бессмысленно. Каждому придется скачать свою копию со своей учетной записи.

Как установить ipa-файл на iPhone через AirDrop

С Mac этот шаг занимает секунды. Я просто нашел файл в папке Apps, нажал «Поделиться» и выбрал AirDrop, а затем свой айфон. Приложение установилось само за несколько секунд, без подтверждений и без кабеля. Иконка Одноклассников просто появилась на рабочем столе, как после обычной загрузки из App Store.

На Windows AirDrop нет, поэтому ставить придется через сам скрипт. Подключите айфон кабелем, разрешите доступ к компьютеру и выберите в главном меню пункт 8 «Установка приложений из папки Apps». Здесь как раз и пригодится драйвер AppleMobileDeviceSupport64 из первого раздела.

Пока айфон на кабеле, самое время вспомнить, в каком он состоянии. Если провод уже перетерся у штекера, недорогие кабели USB-C и Lightning регулярно появляются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Почему это лучше других способов

Сравнивать есть с чем. Мы уже писали про AppBox для установки без App Store и похожие сервисы, но там вы ставите программу через чужой сертификат, который Apple может отозвать в любой момент. С IPA_Downloader такого риска нет: приложение получено из ваших же покупок и не слетит, пока сама Apple не решит иначе. Минус один, и он серьезный. Если программы нет в истории покупок вашего Apple ID, скрипт ее не скачает, как ни старайся.

Еще нюанс касается обновлений. Скачанная так программа сама через App Store обновляться не будет, ведь в магазине ее нет. Когда выйдет новая версия, просто повторите загрузку через второй пункт меню и отправьте свежий файл на айфон поверх старого.

Новые версии скрипта на 4PDA выходят часто, а вместе с ними меняются и способы вернуть удаленные программы. Чтобы узнавать о рабочих вариантах раньше остальных, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Так что если Одноклассники, Дзен или другая удаленная программа когда-то стояли у вас на айфоне, их получится вернуть. Дольше всего придется возиться с первой настройкой компьютера, а дальше каждая новая программа — это пара цифр в меню скрипта и один AirDrop.