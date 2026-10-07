IPA Downloader: как скачать приложения, которых нет в App Store, на iPhone

Кирилл Пироженко

Если вы сбросили айфон или пересели на новый, а Одноклассников на рабочем столе больше нет, App Store вам уже не поможет. Летом Apple убрала из магазина Одноклассники и Дзен вместе с другими сервисами VK, так что в поиске их просто нет. Обходных путей за это время появилось много. Одни просят деньги за подписку, другие ломаются после очередного отзыва сертификата. Полностью рабочим на сегодня у меня остался один, бесплатный, только у него есть условие, которое сразу отсекает часть программ. Ниже расскажу, как подготовить к нему компьютер с Windows или Mac, как скачать нужное приложение и каким образом оно попадает на айфон.

iPhone с иконкой Одноклассников на экране рядом с ноутбуком, на котором открыт Терминал с IPA_Downloader

iPhone с иконкой Одноклассников на экране рядом с ноутбуком, на котором открыт Терминал с IPA_Downloader

Что это за программа и кому она подойдет

Похожим образом работает iMazing, и мы уже показывали, как установить удаленные приложения через iMazing. Только этот способ живет своей жизнью: то работает, то после очередного изменения на стороне Apple перестает, и приходится ждать, пока разработчики его починят. IPA_Downloader — бесплатный скрипт с форума 4PDA, построенный на консольной утилите ipatool. Он входит в ваш Apple ID и скачивает с серверов Apple оригинальный ipa-файл приложения, то есть тот же установочный пакет, который получает айфон при нажатии на кнопку «Загрузить». Никаких модифицированных сборок и чужих сертификатов, файл подписан самой Apple и привязан к вашей учетной записи.

Интерфейс IPA Downloader на Mac

Интерфейс IPA Downloader на Mac

Теперь главное. Приложение обязательно должно быть ранее загружено с вашего Apple ID. Если вы хоть раз скачивали Одноклассники на любой айфон или айпад под своей учеткой, программа числится в ваших покупках, и скрипт ее достанет. Если нет, этот способ не сработает: купить удаленное из магазина приложение заново уже нельзя.

Проверить это просто. Откройте App Store, нажмите на аватарку в правом верхнем углу и зайдите в раздел «Покупки». Если нужная программа есть в списке (даже со значком облака и без кнопки загрузки), можно переходить к установке скрипта.

Отдельно про безопасность. Скрипт неофициальный, и логин с паролем от Apple ID вы вводите в него сами, поэтому скачивайте его только из темы IPA_Downloader на 4PDA, а не с файлообменников. Я пользовался версией 4.1.3.

Как установить IPA_Downloader на Windows

На Windows подготовка самая короткая. Сам скрипт запускается без дополнительных программ, а для установки скачанных приложений по кабелю ему нужен драйвер AppleMobileDeviceSupport64. Он входит в состав iTunes, поэтому проще всего поставить iTunes с сайта Apple. Если лишняя программа на компьютере не нужна, установщик iTunes можно распаковать архиватором 7-Zip или WinRAR и поставить из него только файл AppleMobileDeviceSupport64.msi.

IPA Downloader на Windows

IPA Downloader на Windows

Порядок действий такой:

  1. Скачайте архив IPA_Downloader.zip и распакуйте его.
  2. Дважды кликните по файлу Start_IPA_Downloader.bat.
  3. Выберите язык и нажмите Enter.
  4. Если скрипт сообщит о новой версии, выберите, перейти за обновлением или продолжить с текущей, и снова нажмите Enter.

На этом все, скрипт откроется в режиме IPA_Downloader, и можно сразу переходить к входу в аккаунт (об этом ниже, для обеих систем шаги одинаковые). Для Windows 7 и 8.1 в шапке темы есть отдельный список требований, его стоит открыть до первого запуска.

Как установить IPA_Downloader на Mac

На Mac придется немного поработать в Терминале. Скрипту нужны три пакета: ideviceinstaller, minizip и PowerShell, а ставятся они через менеджер пакетов Homebrew. Порядок здесь важен, шаги выполняются строго друг за другом.

  1. Откройте Терминал: Command + Пробел, введите «Терминал» и нажмите Enter.
  2. Вставьте команду установки Homebrew: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" и нажмите Enter.
  3. Введите пароль от Mac. Символы при вводе не отображаются, так и должно быть.
  4. Нажмите Enter, когда установщик покажет список файлов, и дождитесь надписи «Next steps» внизу окна.
Установка Homebrew в Терминале

Установка Homebrew в Терминале

Дальше нужно прописать Homebrew в системе, и тут команды зависят от процессора. Для Mac на Apple Silicon (M1 и новее) вводим по очереди echo >> ~/.zprofile затем echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv zsh)"' >> ~/.zprofile и eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv zsh)" На Mac с Intel все то же самое, только вместо /opt/homebrew/bin/brew пишем /usr/local/bin/brew.

Перепутать легко. На моем MacBook Air Терминал при каждом запуске теперь пишет «no such file or directory: /usr/local/bin/brew», а это как раз след строки для Intel в файле .zprofile. Скрипту такая надпись не мешает, но чтобы ее не было, перед вводом сверьтесь с процессором в меню Apple — Об этом Mac.

Последняя команда ставит нужные пакеты: brew install ideviceinstaller minizip powershell После этого распакуйте архив IPA_Downloader.zip и дважды кликните по Start_IPA_Downloader.command. В первый раз macOS заблокирует файл, это нормально. Нажмите «Готово», откройте Системные настройки — Конфиденциальность и безопасность и прокрутите правую часть до раздела «Безопасность». Там появится строка о заблокированном Start_IPA_Downloader.command и кнопка «Все равно открыть». Нажмите ее, подтвердите паролем или Touch ID и запустите файл еще раз.

Кнопка «Все равно открыть» в разделе Конфиденциальность и безопасность

Кнопка «Все равно открыть» в разделе Конфиденциальность и безопасность

Если на каком-то шаге Терминал выдал ошибку, которую не получается расшифровать, скопируйте ее и пришлите в наш чат в Telegram или МАКС. Вставьте текст ошибки целиком, по нему разобраться гораздо проще, чем по скриншоту половины окна.

Как скачать приложение на iPhone через компьютер

Дальше инструкция одна для Windows и Mac. Перед входом держите под рукой айфон или другое устройство с вашим Apple ID: на него придет код двухфакторной аутентификации. Без него скрипт дальше почты и пароля не пустит.

  1. В стартовом меню введите 1 (Войти в аккаунт Apple) и нажмите Enter.
  2. Введите почту от Apple ID, затем пароль.
  3. На айфоне нажмите «Разрешить» и запомните шестизначный код.
  4. Введите код в строку Enter 2FA code и нажмите Enter.
  5. Подождите, пока скрипт сформирует kbsync. Это служебные данные для загрузки, и на этом шаге он может задуматься на несколько секунд.
Вход в Apple ID в IPA Downloader

Вход в Apple ID в IPA Downloader

Если код на айфон так и не пришел, включите и выключите на нем авиарежим и откройте Настройки — Аккаунт Apple — Вход и безопасность — Получить код проверки. Это тот же самый код, просто запрошенный вручную. После успешного входа скрипт покажет вашу почту, имя и регион аккаунта и откроет главное меню из 12 пунктов.

Главное меню IPA_Downloader после входа

Главное меню IPA_Downloader после входа

Для загрузки свежей версии нужен второй пункт меню: «Поиск приложений по названию или ID и загрузка последней версии». Вводим 2, затем название программы. Я написал «одноклассники» по-русски, и скрипт выдал таблицу из 11 приложений с их ID. Нужное оказалось первым, ID 398465290, остается ввести его порядковый номер и нажать Enter. Если программе нужна старая версия, например под старую iOS, используйте третий пункт с выбором версии.

Результаты поиска Одноклассников

Результаты поиска Одноклассников

Загрузка идет с серверов Apple, и скорость у меня держалась в районе 1,1 МБ/с. Файл Одноклассников весит 316 МБ, так что на скачивание ушло около пяти минут. Готовый ipa-файл скрипт кладет в папку Apps внутри папки IPA_Downloader. В названии видно версию приложения (у меня 11.63.1), минимальную iOS (15.6) и почту аккаунта.

Процесс загрузки ipa-файла

Процесс загрузки ipa-файла

Почта в имени файла стоит не просто так. Такой ipa-файл подписан под ваш Apple ID и запустится только на устройстве с ним же, поэтому раздавать его друзьям бессмысленно. Каждому придется скачать свою копию со своей учетной записи.

Как установить ipa-файл на iPhone через AirDrop

С Mac этот шаг занимает секунды. Я просто нашел файл в папке Apps, нажал «Поделиться» и выбрал AirDrop, а затем свой айфон. Приложение установилось само за несколько секунд, без подтверждений и без кабеля. Иконка Одноклассников просто появилась на рабочем столе, как после обычной загрузки из App Store.

Отправка ipa-файла через AirDrop в Finder

Отправка ipa-файла через AirDrop в Finder

На Windows AirDrop нет, поэтому ставить придется через сам скрипт. Подключите айфон кабелем, разрешите доступ к компьютеру и выберите в главном меню пункт 8 «Установка приложений из папки Apps». Здесь как раз и пригодится драйвер AppleMobileDeviceSupport64 из первого раздела.

Автоматическая установка приложения на iPhone

Автоматическая установка приложения на iPhone

Пока айфон на кабеле, самое время вспомнить, в каком он состоянии. Если провод уже перетерся у штекера, недорогие кабели USB-C и Lightning регулярно появляются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Почему это лучше других способов

Сравнивать есть с чем. Мы уже писали про AppBox для установки без App Store и похожие сервисы, но там вы ставите программу через чужой сертификат, который Apple может отозвать в любой момент. С IPA_Downloader такого риска нет: приложение получено из ваших же покупок и не слетит, пока сама Apple не решит иначе. Минус один, и он серьезный. Если программы нет в истории покупок вашего Apple ID, скрипт ее не скачает, как ни старайся.

Еще нюанс касается обновлений. Скачанная так программа сама через App Store обновляться не будет, ведь в магазине ее нет. Когда выйдет новая версия, просто повторите загрузку через второй пункт меню и отправьте свежий файл на айфон поверх старого.

Новые версии скрипта на 4PDA выходят часто, а вместе с ними меняются и способы вернуть удаленные программы. Чтобы узнавать о рабочих вариантах раньше остальных, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Так что если Одноклассники, Дзен или другая удаленная программа когда-то стояли у вас на айфоне, их получится вернуть. Дольше всего придется возиться с первой настройкой компьютера, а дальше каждая новая программа — это пара цифр в меню скрипта и один AirDrop.

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