iPhone Duo стоит почти 300к рублей, но Apple всё равно сэкономила

Первый складной айфон наконец перестал быть слухом, и теперь у многих сразу возник вопрос поприземленнее: а стоит ли он своих денег? Сумма за него такая, что ошибиться с выбором будет обидно. На бумаге у iPhone Duo хватает сильных сторон, причем пара из них выглядит неожиданно убедительно даже на фоне раскладушек Samsung и Google. Но ради гибкого экрана придется отказаться от вещей, к которым владельцы прошек давно привыкли. Ниже разберем, за что этот айфон хочется купить, что может остановить и во что он обойдется в России.



Чем iPhone Duo отличается от обычного айфона

iPhone Duo Apple показала в сентябре вместе с iPhone 18 Pro. Это первый складной смартфон компании, которого ждали несколько лет и который много раз переносили. По сути, внутри знакомый айфон: тот же процессор A20 Pro, что и у прошек, iOS 27 и все сервисы Apple. Отличается он форм-фактором и парой решений, о которых лучше знать до покупки. В США за версию на 256 ГБ просят от 1999 долларов, а максимальная конфигурация получает 2 ТБ памяти.

Первое такое решение — разблокировка. Face ID в тонкий корпус не поместился, поэтому вместо него стоит Touch ID в боковой кнопке, и работает он одинаково в сложенном и разложенном виде. Второе — SIM-карта: лотка у Duo нет ни в одной стране, только eSIM. Остальное лучше разложить на плюсы и минусы, и их у новинки набралось примерно поровну по весу. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: первые тесты Duo появятся сразу после старта продаж, и мы их не пропустим.

7 причин за раскладушку

Начнем с хорошего. Плюсов у Duo набралось больше, чем минусов, и часть из них раскладушки других брендов пока не предлагают вовсе.

Айфон и планшет сразу. Снаружи у Duo экран 5,4 дюйма, то есть почти iPhone mini, которым удобно пользоваться одной рукой. Разложили, и перед вами дисплей 7,6 дюйма, самый большой в истории айфонов, практически iPad mini. Причем все это работает внутри привычной экосистемы Apple, без компромиссов Android-раскладушек с приложениями. Прочный корпус. Складные смартфоны долго считались хрупкими, и Apple явно постаралась уйти от этой репутации. У Duo защита IP68 от воды и пыли, а у Samsung Galaxy Z Fold 8 от пыли защиты нет вообще. Рамка титановая, внешний экран закрыт стеклом Ceramic Shield 2, задняя панель — Ceramic Shield первого поколения. Нормальная многозадачность. На обычных айфонах Apple ее годами не давала, оставляя для iPad. Здесь два приложения можно открыть рядом и перетаскивать между ними текст и фото. Две колонки — это минимум (на том же iPad окон больше), но это первый iPhone, где такое вообще возможно.

Яркий матовый экран. Внутренний дисплей выдает до 3000 нит пиковой яркости, как у iPhone 18 Pro и Pro Max, и вдобавок покрыт нанотекстурой. Она рассеивает свет, поэтому бликов почти нет, а складка заметна меньше, чем на глянце. Мы уже объясняли, зачем Apple предлагает переклеивать пленку на этом экране, и это стоит учесть до покупки.

Процессор A20 Pro. Тот же чип стоит в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а они сейчас среди самых быстрых смартфонов на рынке. Насколько Duo просядет из-за второго экрана, станет ясно после тестов, но даже с поправкой это будет одна из самых мощных раскладушек года.

Батарея и зарядка. По данным Apple, на внешнем экране Duo проигрывает видео до 44 часов, на внутреннем — до 31 часа. У iPhone 18 Pro заявлено 36 часов, у Pro Max — 45. Зарядка у Duo до 60 Вт, тогда как Galaxy Z Fold 8 берет максимум 45 Вт, а Pixel 11 Pro Fold и вовсе 25 Вт. Поддержка Apple Pencil. Стилус к раскладушке просится сам, но кроме Razr Fold и серии Oppo Find N его почти никто не поддерживает. Apple не стала делать отдельное перо: подходит обычный Apple Pencil (USB-C), тот же, что работает почти со всеми свежими iPad. Правда, часть изданий пишет, что поддержку включат позже, ближе к концу года.

Отдельно скажу про прочность. Как поведет себя внутренний экран через год ежедневных складываний, пока не знает никто, и цифры Apple тут ничего не гарантируют. А вот Apple Pencil, если он уже лежит у вас в ящике, приятный бонус: докупать ничего не придется.

4 причины против складного айфона

Теперь о том, что может остановить. Почти все минусы так или иначе связаны с тем, чем Duo уступает старшему флагману. Мы подробно собрали в отдельном материале функции iPhone 18 Pro Max, которых не досталось раскладушке, а здесь только самое важное.

Самый дорогой iPhone. Duo на 700 долларов дороже iPhone 18 Pro Max, и это при том, что за складной корпус придется кое-чем пожертвовать. Камера без телевика. У Duo двойная камера Fusion на 48 Мп, поэтому в снимках с приближением он заранее проигрывает прошкам. Вдобавок нет съемки в ProRAW, ProRes и Log, пространственных фото, переменной диафрагмы и профессиональных настроек съемки из iPhone 18 Pro.

Капризный MagSafe. Магниты на месте, беспроводная зарядка работает, а вот с аксессуарами начинаются странности. В сложенном виде Duo короче обычного айфона, и MagSafe-кошельки на первых фото уже свисают за край корпуса. То же самое ждет внешние аккумуляторы и некоторые подставки.

Первое поколение. Любую новую категорию Apple обкатывает на первых покупателях, а исправления приходят уже со второй версией. Возможно, в iPhone Duo 2 появится Face ID вместо Touch ID или найдется место для телевика без лишней толщины.

Про камеру можно сказать, что большинству эти режимы не нужны. Но платите вы больше, а камеру получаете проще. С MagSafe проблема скорее эстетическая, хотя у Apple такое выглядит странно. Если старый кошелек на Duo не сядет, компактные MagSafe-держатели и подставки иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Ждать второе поколение тяжело, но к тому моменту станет понятно, как гибкий экран переживает тысячи складываний. А это для смартфона за такие деньги, пожалуй, главный вопрос.

За сколько Дуо будут продавать в России

Официально Duo в России не продается, но серовозы в стороне не остались. Самый дешевый вариант на Яндекс Маркете сейчас обойдется в 305 тысяч рублей, и это базовая версия, до старта продаж и первого ажиотажа. Если такая сумма заставила задуматься об альтернативе, у нас есть разбор, почему автор купил Galaxy Z Fold 8 и не стал ждать айфон.

Перед покупкой проверьте несколько вещей. Duo работает только с eSIM, поэтому убедитесь, что ваш оператор умеет ее выпускать (крупные российские умеют). Гарантию на серый смартфон дает продавец, а не Apple, так что читайте условия и уточняйте, кто будет менять внутренний экран, если с ним что-то случится. Ремонт складного дисплея — история явно недешевая. Не уверены, где брать и на что смотреть в карточке товара? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут, на что смотреть в первую очередь.

Цена, скорее всего, будет меняться. В первые недели серые продавцы обычно держат наценку, а потом она постепенно сползает. Так что если вы не готовы платить за то, чтобы быть первым, разумно подождать хотя бы до первых обзоров.

Так брать или подождать

iPhone Duo имеет смысл, если вы давно хотели планшет в кармане и не готовы уходить с iPhone на Samsung ради складного форм-фактора. Читать, работать с документами, смотреть видео в метро на экране 7,6 дюйма удобнее, чем на любом айфоне, а прочность и автономность у Duo на уровне. Для таких людей отсутствие телевика будет терпимой платой.

Если же вы много снимаете, особенно с зумом, или привыкли к Face ID, iPhone 18 Pro Max даст больше за меньшие деньги. А тем, кто сомневается, честнее всего дождаться независимых тестов батареи и внутреннего экрана, а то и второго поколения. Вряд ли первая раскладушка Apple окажется провалом, но 305 тысяч — это не та сумма, которую хочется отдавать за эксперимент.