В iPhone 18 Pro сохранится главная проблема iPhone 17 Pro, и Apple не будет ее исправлять

Если вы ждёте возвращения титанового корпуса в новых Pro-моделях, есть повод поумерить ожидания. По свежей утечке, iPhone 18 Pro сохранит алюминий, с тем же набором плюсов и минусов, что и у iPhone 17 Pro. Это значит хороший отвод тепла, но и ту же уязвимость к потёртостям. С предшественником вышло так спорно, что Apple даже пришлось выпустить инструкцию по удалению царапин с iPhone 17 Pro и Pro Max, и теперь, похоже, история повторится.



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Материалы корпуса iPhone 18 Pro

Многие до сих пор ищут информацию про титановый корпус будущего флагмана, но факты говорят об обратном. iPhone 17 Pro уже отказался от титана в пользу алюминиевого сплава, а поколения с титановыми рамками остались в прошлом. По последним утечкам, новый iPhone 18 Pro собран из того же материала, что и предшественник.

Информацию слил инсайдер Fixed Focus Digital в китайской соцсети Weibo. Это утечка, а не официальное подтверждение, поэтому относиться к ней стоит как к прогнозу, а не как к финальной характеристике устройства. До презентации всё ещё может поменяться, и не один раз. Хотите следить за слухами про новый iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить разбор очередной утечки.

Чем алюминиевый корпус iPhone лучше титанового

Главный практический плюс это температура. Алюминий хорошо отводит тепло, что особенно заметно в играх, при съёмке видео и долгой нагрузке на процессор. На тестах прочности корпус iPhone 17 Pro в целом показал себя надёжно, и по утечке iPhone 18 Pro сохранит то же преимущество.

Для обычного пользователя это меньше перегрева и троттлинга, то есть ситуации, когда телефон сбрасывает производительность из-за нагрева. Если вы много снимаете или играете, такой корпус работает на вас, а не против. Не уверены, греется ли ваш iPhone сильнее обычного? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут, что считать нормой, а что уже перебор.

Почему алюминиевый корпус iPhone быстро царапается

Главная претензия к новому материалу это внешний вид со временем. Алюминий склонен к потёртостям сильнее, чем титановые модели прошлых лет. По утечке, та же история ждёт и iPhone 18 Pro: отвод тепла хороший, а вот краска будет царапаться примерно как у нынешнего флагмана.

Стоит разделить две проблемы, которые в своё время смешали в одну. Первая это следы на витринных образцах в магазинах Apple. Компания объяснила, что это не царапины, а перенос материала с изношенных подставок MagSafe, и он стирается обычной чисткой. Вторая это реальные царапины на выступающих краях вокруг блока камеры. Вот их Apple назвала нормальным износом, и именно эта зона оказалась самой уязвимой.

У отдельных владельцев дошло до того, что корпус трескался рядом с камерой, так что переживания тут небеспочвенные. Получается, часть следов на витринах оказалась вовсе не царапинами, но износ рамки вокруг камеры вполне реален, и его уже не спишешь на грязные подставки.

Какие цвета получит iPhone 18 Pro

Отдельно ожидается, что iPhone 18 Pro выйдет в четырёх цветах. Это тоже уровень утечек и макетов, а не официального анонса, поэтому финальная палитра вполне может отличаться.

Для выбора это важно по простой причине: на алюминии с цветным покрытием потёртости заметнее, чем на нейтральных оттенках. Если планируете носить телефон без чехла, более спокойный цвет проще сохранить в приличном виде. С яркими корпусами уже были сюрпризы: например, оранжевый iPhone 17 Pro розовеет под определённым освещением. На что в итоге решится Apple с новой палитрой, узнаем ближе к анонсу.

Стоит ли ждать титановый Айфон

Если вы рассчитывали именно на возвращение титана, эта утечка повод не строить иллюзий: Apple остаётся на алюминии. Ждать ради «более премиального металла» особого смысла нет.

Кому это реально важно:

Тем, кто носит iPhone без чехла и переживает за внешний вид, стоит заранее заложить, что края у камеры будут затираться. Были и совсем неприятные случаи, когда корпус выцветал всего за месяц.

и переживает за внешний вид, стоит заранее заложить, что края у камеры будут затираться. Были и совсем неприятные случаи, когда корпус выцветал всего за месяц. Тем, кто много играет и снимает, алюминий скорее в плюс из-за отвода тепла.

Тем, кто и так пользуется чехлом, разница в материале вообще пройдёт мимо.

Вывод простой. Это утечка, а не финальные характеристики, поэтому окончательно судить о корпусе можно будет только после официальной презентации. Но если прогноз верен, самый надёжный способ избежать царапин остаётся прежним, это обычный чехол на каждый день.