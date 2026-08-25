Вышли новые Mac mini и Mac Studio. Это последние устройства Apple при Тиме Куке

Apple наконец обновила сразу два настольных компьютера — Mac mini и Mac Studio. Mac mini не трогали почти два года, и теперь он получил свежие чипы M6 и M5 Pro. Mac Studio переехал на M5 Max и M5 Ultra и научился работать с 512 ГБ оперативной памяти. Недавно в бете macOS 26.7 нашли больше 20 устройств, которые Apple готовит к выходу, и эти два Mac оказались среди первых. Предзаказ уже открыт, а до покупателей новинки доедут 22 сентября. Разложил по полочкам, что изменилось и сколько это стоит в рублях.



Mac mini на M6: первый 2-нанометровый чип Apple

Mac mini не обновляли почти два года, поэтому апдейт получился весомым. Внешне это все тот же компактный корпус, а внутри большой скачок по производительности. Базовая версия работает на новом чипе M6, и это первый 2-нанометровый процессор Apple. У него 12-ядерный CPU, на два ядра больше, чем у M4 и M5. Apple обещает лучшую в мире производительность в однопоточных задачах. Тот же M6 скоро появится и в моноблоке, и я уже объяснял, почему iMac станет лучшим компьютером Apple для дома.

Интереснее всего то, как устроен новый чип. M6 стал первым процессором Apple, где сразу три типа ядер: 2 супер-ядра, 4 производительных и 6 энергоэффективных. Супер-ядра отвечают за максимум в однопоточных сценариях, производительные тянут многопоточную нагрузку, а энергоэффективные берут на себя фоновые и легкие задачи. В сумме это дает до 40% прироста в многопотоке по сравнению с M4.

Графика тоже подросла. GPU теперь 12-ядерный, снова на два ядра больше. Впервые в базовый Mac mini завезли Neural Accelerators, и это дает до 4 раз более быструю работу с ИИ и вдвое более быструю графику относительно M4. Новый двойной 16-ядерный Neural Engine ускоряет нейросетевые вычисления еще примерно в два раза.

Оперативной памяти в базе 16 ГБ, а расширить можно до 32 ГБ. Пропускная способность выросла до 170 ГБ/с против 153 ГБ/с у M5 и 120 ГБ/с у M4. На практике Apple приводит такие цифры: обработка запросов к языковым моделям в LM Studio до 13,5 раза быстрее, чем у Mac mini с M1, и до 4,8 раза быстрее M4. Расчеты в Excel идут до 2,3 раза шустрее, чем на M1. А игра Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей выдает вдвое больше кадров, чем на M4.

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Старший Mac mini на M5 Pro и цены на мини

Кому нужно больше мощности, тому Apple предлагает старший Mac mini на M5 Pro. Этот чип уже дебютировал в MacBook Pro в начале года. Здесь до 18 ядер CPU и до 20 ядер GPU, причем Neural Accelerators встроены в каждое графическое ядро. Добавьте улучшенный шейдерный блок и трассировку лучей третьего поколения, и для компактного компьютера набор получается солидный.

Памяти у старшей версии до 64 ГБ, а пропускная способность достигает 307 ГБ/с. По бенчмаркам Apple, обработка запросов к языковым моделям в LM Studio идет до 8,5 раза быстрее, чем у мини с M2 Pro, и до 4 раз быстрее M4 Pro. Рендеринг в Blender с трассировкой лучей ускорился до 4,5 раза относительно M2 Pro. Обработка изображений в Affinity до 2,1 раза.

По части связи оба мини получили Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 благодаря фирменному чипу N1. Порт 2,5-гигабитного Ethernet теперь стоит по умолчанию, а за доплату можно взять 10-гигабитный. Накопитель работает вдвое быстрее прежнего. Разница между версиями в портах: у M6 сзади три Thunderbolt 4, у M5 Pro три Thunderbolt 5. Спереди у обоих пара USB-C и разъем для наушников.

Теперь о деньгах. Базовый Mac mini с M6, 256 ГБ накопителя и 16 ГБ оперативки стоит от 899 долларов, это примерно 76 000 рублей по текущему курсу. Для студентов 799 долларов, около 67 500 рублей. Версия с M5 Pro начинается с 1 699 долларов, то есть примерно от 143 500 рублей. Ценник вырос на 100 долларов относительно прошлого поколения. Дорожает не только Mac: перед сентябрьским событием уже всплыла реальная цена iPhone 18 Pro, и там тоже без сюрпризов не обошлось.

Mac Studio на M5 Max стал заметно быстрее

Второй герой дня — это обновленный Mac Studio. Младшая версия работает на M5 Max, который пришел на смену M4 Max и тоже успел засветиться в MacBook Pro. У чипа 18-ядерный CPU: 6 супер-ядер и 12 производительных. Графику можно собрать вплоть до 40 ядер, и в каждом сидят Neural Accelerators.

Apple заявляет, что GPU стал до 50% быстрее прошлого поколения. Пропускная способность памяти выросла до 614 ГБ/с против 546 ГБ/с у M4 Max. Стартует версия с 36 ГБ оперативки и масштабируется до 128 ГБ. По цифрам компании, обработка запросов к языковым моделям в LM Studio ускорилась до 10,7 раза относительно Mac Studio с M1 Max. Генерация изображений по тексту до 7,4 раза. А Magic Mask в DaVinci Resolve работает до 5,3 раза быстрее.

Тут стоит держать в голове ситуацию с памятью. Год назад M4 Max Mac Studio стартовал с тех же 36 ГБ и доходил до 96 ГБ, но из-за общего дефицита памяти в отрасли Apple постепенно урезала варианты. Теперь потолок снова вырос до 128 ГБ, так что запас для тяжелых задач вернулся.

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Mac Studio на M5 Ultra и сколько все это стоит

Настоящая звезда презентации это Mac Studio с M5 Ultra. У него до 36 ядер CPU: 12 супер-ядер и 24 производительных. Это до 1,3 раза выше многопоточная производительность, чем у прошлого M3 Ultra. Графика подросла до 80 ядер, и Apple называет это самым мощным GPU в истории своих чипов. Впервые Neural Accelerators добавили и в Ultra.

С памятью тоже все серьезно. Стартует M5 Ultra с 96 ГБ и масштабируется до 512 ГБ, а пропускная способность достигает 1,2 ТБ/с. Медиадвижок получил вдвое больше блоков кодирования и декодирования видео, чем у M5 Max, и тянет до 33 одновременных потоков 8K ProRes. Для монтажеров и студий это заметная прибавка.

Из общего у обеих версий Studio: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, поддержка до восьми внешних дисплеев, Thunderbolt 5 на 120 Гбит/с и накопитель с PCIe Gen 6 вдвое быстрее прежнего. По бенчмаркам M5 Ultra обучение CopyCat в Nuke идет до 15,4 раза быстрее, чем на M1 Ultra, а обработка запросов к языковым моделям до 9,8 раза.

Теперь цены. Mac Studio с M5 Max стоит от 2 499 долларов, это примерно 211 000 рублей, и ценник не изменился относительно M4 Max. Версия с M5 Ultra начинается с 5 499 долларов, около 464 500 рублей, и это на 200 долларов дороже M3 Ultra. Предзаказ открыт, доставка стартует 22 сентября, но Mac Studio с M5 Ultra и 512 ГБ памяти доберется до покупателей только в конце октября. Кстати, все это выходит перед крупным сентябрьским событием Apple, а вот когда можно купить новый iPhone, расскажу отдельно.

И совет напоследок. К новому Mac почти всегда хочется докупить аксессуары, хаб, кабель или подставку, и часто их берут заметно дешевле. Такие выгодные находки я собираю в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните туда перед покупкой.