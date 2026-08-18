В бета-версии macOS Tahoe 26.7 нашли больше 20 еще не выпущенных устройств Apple

Apple выпустила релиз-кандидат macOS Tahoe 26.7, и в коде обновления снова обнаружилось то, что компания пока держит в тайне: кодовые имена десятков непоказанных устройств — домашний хаб, AirPods с камерой, новые iMac, MacBook Pro и целая линейка iPhone 18. Часть этих обозначений уже мелькала в прошлых сборках, а часть всплыла впервые, и недавно я как раз объяснял, почему не буду обновлять MacBook Air на macOS 27, так что мне вдвойне приятно видеть, что Apple параллельно доводит до ума macOS 26 и попутно подкидывает намеки на осенние премьеры.



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Что нашлось в коде и при чем тут умный дом

По данным MacRumors, релиз-кандидат macOS Tahoe 26.7 напичкан кодовыми именами, и больше всего в этот раз досталось домашней технике. Такие следы обычно означают, что система заранее готовится к железу, которое выйдет в ближайшие месяцы. Именно поэтому находки в прошивках так ценят — они выдают планы компании задолго до официальных анонсов.

Вот что удалось раскопать в разделе домашних устройств:

Home Hub (J490 и J491) — тот самый домашний хаб, которого ждут не первый год. J490 идет с настольной подставкой, а J491 рассчитан на крепление к стене. В коде для них уже прописана настройка Siri.

HomePod mini (B525) — судя по всему, обновленная колонка. У нынешней HomePod mini кодовое имя B520, так что индекс подрос ровно на одну модель.

Home Accessory (J229) — устройство с набором датчиков, которое умеет распознавать звук сигнализации и делать снимки. Очень похоже на ту самую камеру безопасности, о которой давно шепчутся инсайдеры.

Pebble — внутреннее название операционной системы homeOS, на которой будет работать домашний хаб.

HomeAccessory17,2 и HomeAccessory17,3 — еще два домашних гаджета без внятного описания.

Audio Accessory Visual Reasoning — строка audio_accessory_visual_reasoning, которая, вероятно, тоже относится к домашнему хабу.

Цвета корпуса — Rose Pink, Silver, Space Gray и Starlight. К какому именно устройству они относятся, код умалчивает.

Если вы давно поглядываете на умный дом от Apple, пригодится наша инструкция о том, как установить бету macOS 27 и первым пощупать свежие функции системы. Хотите узнавать о таких находках раньше всех? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем каждую утечку.

Наушники с камерой и вся линейка iPhone 18

Второй крупный блок находок — наушники с камерой и смартфоны. И тут Apple заготовила пару настоящих сюрпризов, которые способны неплохо встряхнуть привычные линейки.

AirPods с камерой (B790) — да, наушники с камерой. Причем это не те AirPods из слухов про 2027 год (у тех код B798), а отдельный проект, который может выйти уже в сентябре . В коде даже есть строка про сбой потока изображения с левого наушника.

. В коде даже есть строка про сбой потока изображения с левого наушника. Beats (B518 и B522) — вероятно, новые наушники Beats.

AirPods Pro 4 — обозначение AirPodsPro1,4 намекает на четвертое поколение. У нынешних AirPods Pro 3 индекс AirPodsPro1,3. Рядом мелькает и загадочный AirPod3,5.

iPhone Air 2 (V62) — вторая версия тонкого айфона, ее ждут ближе к весне 2027 года.

iPhone 18 Pro (V63) — один из главных героев сентября.

iPhone 18 Pro Max (V64) — старшая версия той же серии, тоже к осени 2026 года.

iPhone 18 (V67) — базовая модель, но она выйдет только весной 2027 года.

iPhone Ultra (V68) — складной iPhone, который все так ждут. Премьера ожидается в сентябре.

Пока Apple готовит новое железо, старое она не бросает: недавно вышла iOS 26.6.1, и я объяснял, почему iPhone нужно обновить сейчас. Не смогли найти нужную функцию или поймали баг после апдейта? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Свежие Mac, iPad mini и загадочная гарнитура

Компьютеры и планшеты в коде тоже засветились, и обновлений намечается заметно больше, чем кажется на первый взгляд. Вот полный список:

MacBook Pro (J804) — младший 14-дюймовый MacBook Pro, который до конца года получит чип M6. Нынешний MacBook Pro на M5 идет под кодом J704.

iMac (J833 и J834) — два новых моноблока iMac в разработке.

MacBook Pro OLED (K114c, K114s, K116c, K116s) — похоже, те самые старшие MacBook Pro с OLED-экраном, над которыми Apple давно работает.

iPad mini (J510 и J511) — следующий iPad mini с OLED-дисплеем и чипом A19 Pro .

. Гарнитура (N109) — по одним данным это Vision Pro второго поколения, по другим — более доступная версия. Дешевую Vision Pro, по слухам, в прошлом году отменили, так что вокруг N109 вопросов пока больше, чем ответов.

Пульт Apple TV (ATVRemote1,5) — новый пульт для приставки, о котором тоже давно говорили.

Все это уже так или иначе крутится на тестовых сборках, и если хочется пощупать систему самому, вот подробный разбор того, что нового в iOS 27 beta 6. Именно из таких бет и прошивок чаще всего утекают будущие устройства, так что следующий раздел точно стоит прочитать до конца.

Когда ждать: сроки осенних премьер

Отдельно в коде всплыли инструменты Apple Intelligence для Китая и целая пачка номеров моделей, которые пока ни с чем не бьются. По Китаю Apple прописала временные ограничения: функции работы с текстом там начнут блокироваться, если система несколько раз сработает на предупреждения безопасности. Часть контента редактировать через Apple Intelligence просто не дадут — такой текст придется отправлять на дополнительную проверку.

Дальше идет список номеров вроде A3436, A3529, A3543, Device1,8234 и других, которые не относятся ни к одному существующему устройству Apple. Что это за железо, пока чистая загадка: часть номеров, скорее всего, привяжется к осенним новинкам, а часть может так и остаться внутренними тестовыми обозначениями.

Когда все это ждать? Первые устройства из списка покажут уже осенью: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra ожидаются в сентябре. По остальному — домашней технике, новым Mac и iPad mini — сроки туманнее. Apple часто проводит два осенних мероприятия, так что не удивлюсь второму событию в октябре или ноябре именно под эти новинки. А значит, находок в прошивках впереди еще много, и пропускать их точно не стоит.