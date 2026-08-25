Раскрыта реальная цена iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max перед презентацией Apple

Apple вот-вот представит iPhone 18 Pro, и главный вопрос у многих не про камеры и не про дизайн, а про цену. Последние недели аналитики откровенно пугали нас цифрами, от которых рука сама тянется закрыть вкладку с предзаказом. Ранее инсайдеры уже сообщали про существенное подорожание iPhone 18 Pro, но свежая заметка Bloomberg намекает, что все может обернуться не так драматично. Давайте разберемся, во сколько реально обойдется новый айфон и стоит ли заранее готовить лишние деньги.



Аналитики пугали ценой в 1399 долларов

Сентябрьская презентация уже совсем рядом, и по слухам анонс мероприятия появится буквально на днях. Если вам интересно, когда можно будет купить новинку, у нас есть отдельный материал с прогнозом по датам. А пока вернемся к деньгам.

Про iPhone 18 Pro мы и так знаем немало: тут и обновления камер, и свежие детали дизайна, и целый список новых функций. Но цена все это время оставалась главной загадкой. Основная причина тревоги — подорожавшие комплектующие. Память, накопители и новая камерная система бьют по себестоимости сильнее обычного. Именно поэтому аналитики закладывали стартовую цену в 1299 или 1399 долларов. И это, на секундочку, только за базовую версию без всяких надбавок за объем памяти.

Такие суммы выглядели как приговор. Разница с текущим поколением получалась настолько ощутимой, что многие уже мысленно попрощались с идеей апгрейда в этом году. Психологически перешагнуть порог в полторы тысячи долларов за телефон готов далеко не каждый.

Отдельно бьет по нервам ситуация с памятью. Дефицит модулей на рынке разогнал цены так, что производители по всему миру пересматривают прайсы. И именно этот фактор аналитики закладывали как главный аргумент в пользу резкого подорожания. На бумаге все сходилось не в пользу покупателя.

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Что говорит Гурман о подорожании

И вот тут в игру вступает Марк Гурман из Bloomberg, который традиционно знает чуть больше остальных. По его данным, реальная картина куда спокойнее прогнозов. Apple внимательно наблюдала, как на рост цен на компоненты отреагировали Samsung и Google. Оба конкурента подняли стоимость своих флагманов примерно на 100 долларов, не больше.

Если Apple повторит этот маневр, iPhone 18 Pro подорожает ровно на те же 100 долларов, то есть примерно на 9 процентов. С учетом того, насколько серьезно взлетели цены на память, это на удивление скромная прибавка. Похоже, часть возросших расходов Apple берет на себя. Компания уже предупреждала о давлении на маржу в этом квартале, а это верный признак того, что не все затраты перекладывают на плечи покупателя.

Логика тут понятная. Слишком резкий скачок выбил бы iPhone из ценовой зоны Samsung и вызвал бы тот самый шок, который мы уже видели на некоторых Mac и iPad. Apple явно не хочет пугать людей ценником сильнее, чем это делают конкуренты. Кстати, старшая и младшая модели различаются не только цифрами на ценнике, и если вам важно понять, чем отличаются эти модели, лучше определиться с выбором заранее.

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На сколько вырастут Pro и Pro Max

Переведем проценты в конкретику. Если Apple действительно ограничится прибавкой в 100 долларов, то базовый iPhone 18 Pro поднимется в цене с 1099 до 1199 долларов. Старший iPhone 18 Pro Max, в свою очередь, подорожает с 1199 до 1299 долларов. Для России просто прибавьте 10 тысяч рублей к текущей цене iPhone 17 Pro или iPhone 17 Pro Max и поймете, сколько будет стоить новый смартфон.

Звучит уже гораздо гуманнее, чем страшилки про 1399. По сути, за старшую Pro-модель попросят примерно столько, сколько пугающие прогнозы обещали за младшую. Разница в восприятии огромная, хотя по факту речь про относительно небольшой рост.

При этом за доплату Pro Max получает не только экран побольше и батарею повместительнее. По слухам, нормальную камеру Apple вообще приберегла для старшей модели, так что переплата в сотню долларов может оказаться вполне осмысленной. Если снимаете часто и хотите максимум от камеры, есть смысл присмотреться именно к Max.

Где Apple все-таки отыграется

Расслабляться рано. Скромные 100 долларов, судя по всему, касаются только стартовых версий на 256 гигабайт. А вот дальше начинается самое интересное.

По более ранним данным, для конфигураций на 512 гигабайт, 1 терабайт и выше Apple может заложить прибавку побольше — в районе 150 или 200 долларов. Расчет тут прямой: тот, кто и так готов доплачивать за память, проще переживет еще одну надбавку. Так что итоговый чек за топовую версию все равно может неприятно удивить, даже если базовый ценник подрастет скромно.

Получается двойная тактика. Витринную цену Apple держит максимально приятной, чтобы в заголовках новостей мелькали именно щадящие 1199 долларов. А основную наценку компания аккуратно прячет в старших конфигурациях, куда все равно уходят самые платежеспособные покупатели. Ход хитрый, но вполне рабочий.

Впрочем, окончательные цифры мы узнаем совсем скоро. Утечек вокруг новинки уже столько, что даже чехлы показали на фото задолго до анонса. До презентации остались считанные дни, а значит, гадать про цену осталось совсем недолго. Ищете выгодные гаджеты и аксессуары для нового айфона? Заглядывайте в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там мы собираем лучшие находки со скидками.